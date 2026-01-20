Ο Αντώνης Μιτζέλος συνεχίζει τις ζωντανές του παραστάσεις στο Μπαράκι της Διδότου και γι’ αυτό το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Με την ίδια ένταση, το ίδιο πάθος και εκείνη την επικίνδυνη γοητεία που χαρακτηρίζει τη μουσική και τη σκηνική του παρουσία, ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιστρέφει για μία ακόμη βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αυτοσχεδιασμό και δυνατές στιγμές, σαν δεσμός με σκορπιό.

Με αγαπημένα τραγούδια αλλά και «εξωσχολικά» άσματα σε ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και πορτογαλικά, η μουσική του Αντώνη μπαίνει σε μια νέα, ονειρική διάσταση. Ικανότητα μεταμόρφωσης, έντονος συναισθηματισμός, διαίσθηση και μια υπόγεια αυτοκαταστροφικότητα συνθέτουν το σκηνικό της ιδιαίτερης σκηνικής του παρουσίας.

Παίδες και κόρες, ο… Αντώνης Μιτζέλος.

Τερμίτης. Συνθέτης. Κιθαρίστας. Ερμηνευτής. Πρόσφατα και συγγραφέας.

Παίζει ηλεκτρική κιθάρα, αυτοσχεδιάζει, μιλάει, τραγουδάει τραγούδια δικά του, δικά μας, παλιά, καινούργια, ακυκλοφόρητα. Από τη Σκιάθο, με την αυθεντικότητα και τον ανανεωμένο ήχο του, έρχεται και με νέο CD.

Μαζί του επί σκηνής:

Πιάνο, πλήκτρα: Γιώργος Τσολάκος

Τύμπανα: Βαγγέλης Παπαχρηστόπουλος

Στον ρόλο της Νεράιδας, η Λίνα Ροδοπούλου, με την κέλτικη άρπα της και την ικαριώτικη φωνή της.

Στον ρόλο της Ημίθεας, η Βάλια Σκούρα, σε ερμηνείες και κίνηση — δάκρυ-δάκρυ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το νέο της έργο. Διδάκτορας Ιστορίας του Παντείου.

Καλεσμένος της βραδιάς, ο Γιάννης Λεκόπουλος, με τη μοναδική του φωνή και παρουσία.

Με πρόγραμμα ή χωρίς, οι ιστορίες, το γέλιο, η ένταση, η χαρά και οι κιθάρες γεμίζουν τη σκηνή.

Rock. Jazz. Blues. Ρεμπέτικο. Σόλο. Παρέα.

Με το ίδιο μακό …και φέτος!

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 22.00

Το μπαράκι της Διδότου

Διδότου 3 & Σίνα – Κολωνάκι

Τηλ. κρατήσεων : 2103642990

Είσοδος: 12€