Η ξεχωριστή Λίνα Ροδοπούλου, παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς και την άρπα της, μας προσκαλεί τις ημέρες των γιορτών σε εκδηλώσεις γεμάτες αγαπημένα τραγούδια και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Με τραγούδια από τη ρετρό εποχή έως το σήμερα, γαλλόφωνα αλλά και παραδοσιακά τραγούδια υπό τους ήχους της κέλτικης άρπας και φυσικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, η Λίνα Ροδοπούλου μας υπόσχεται ξεχωριστές βραδιές μέσα στην καρδιά της εορταστικής περιόδου!

Συνολικά το πρόγραμμα συναυλιών της Λίνας Ροδοπούλου

Σάββατο 29 Νοεμβρίου – Πειραιάς / Café Hamogelo

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Πάρκο Νεολαίας Νέας Ερυθραίας (Δήμος Κηφισιάς)

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου – Μπαράκι της Διδότου / Αθήνα

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου – Πολιτιστικό Κέντρο Μ. Θεοδωράκης Μελίσσια (Δήμος Πεντέλης)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου – Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Μπαράκι της Διδότου / Αθήνα

Αναλυτικά η κάθε μία ξεχωριστά

Σάββατο 29 Νοεμβρίου – Πειραιάς / Café Hamogelo

Η Λίνα Ροδοπούλου μας προσκαλεί στο “Καφέ χαμόγελο” στην καρδιά του Πειραιά για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στις μουσικές της Γαλλίας. Από την Edith Piaf και τη Lara Fabian μέχρι τους αγαπημένους μας Έλληνες συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μίμης Πλέσσας, κ.ά. των οποίων οι μελωδίες θα ακουστούν και με γαλλικό στίχο. Μαζί της ο Σωτήρης Καστάνης στην κιθάρα.

Αλκιβιάδου 137, Πειραιάς

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 4137752

Ώρα έναρξης: 21.00

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Πάρκο Νεολαίας Νέας Ερυθραίας (Δήμος Κηφισιάς)

Η Λίνα Ροδοπούλου παρουσιάζει ένα εορταστικό πρόγραμμα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Νέα Ερυθραία στο Πάρκο Νεολαίας. Μαζί της οι μουσικοί Σπύρος Ροντογιάννης (σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρίνο), Γιάννης Ευσταθόπουλος (κρουστά), Γιώργος Τσολάκος (πλήκτρα) και Ορέστης Δίγκας (κιθάρα). Απαγγέλει παραμύθια η Μαρία Ροδοπούλου.

Πάρκο Νεολαίας (1ο δημοτικό Νέας Ερυθραίας)

Ελευθερίου Βενιζέλου και Χαλκηδόνος

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα έναρξης: 17.30

Παρασκευή 12 και Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Μπαράκι της Διδότου (Κολωνάκι)

Η Λίνα Ροδοπούλου συμμετέχει στο live του Αντώνη Μιτζέλου και παρέα με την Βάλια Σκούρα παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα χωρίς πρόγραμμα. Από rock, jazz και blues μέχρι ρεμπέτικα και παραδοσιακά!

Διδότου 3, Κολωνάκι

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3642990 (14:00 – 22:00)

Είσοδος 15 ευρώ

Ώρα έναρξης: 22.00

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου – Πολιτιστικό Κέντρο Μ. Θεοδωράκης Μελίσσια (Δήμος Πεντέλης)

Η Λίνα Ροδοπούλου με την άρπα και την ορχήστρα της μας μυεί στη μαγεία των Χριστουγέννων. Μαζί της οι μουσικοί Σπύρος Ροντογιάννης (σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρίνο), Γιάννης Ευσταθόπουλος (κρουστά), Φωτεινή Τσακνάκη (πλήκτρα) και Αλέξανδρος Κοντογιάννης (κιθάρα).

Πολιτιστικό κέντρο Μ. Θεοδωράκης

17ης Νοεμβρίου 10, Μελίσσια

Είσοδος ελεύθερη.

Ώρα έναρξης: 20.00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου – Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης με τα σύνολα του Εθνικού Ωδείου.

Το Εθνικό Ωδείο, Παράρτημα Μυτιλήνης με διευθύντρια την κα. Πρασίνου Ουρανία διοργανώνει στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης τη συναυλία “Μελωδίες μέσα από την Άρπα” με την Λίνα Ροδοπούλου. Μαζί της η Ορχήστρα του Εθνικού Ωδείου Παράρτημα Μυτιλήνης με μαέστρο τον κ. Μηνά Παπανικολάου, το τμήμα Φωνητικής με καθηγητή τον κ. Πελοπίδα Πινέλλη, η Χορωδία του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, η Μικτή Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Μόριας με μαέστρο και γενική διεύθυνση την κα. Πρασίνου Ουρανία.

Π. Κουντουριώτου 3, Μυτιλήνη

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα έναρξης: 19.00