Η Νεφέλη Φασούλη μας τραγουδά και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα ‘ρθει και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, να το ακούσει όλη η πόλη.

Μαζί με την μπάντα-ρα της μας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα στη Μονή Λαζαριστών για λίγη ανοιχτωσιά, τζιν-σόδα και καθαρό αέρα. Καινούργια τραγούδια, και παλιά (πιο καινούργια από καινούργια), ανατολίτικη ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες, φώτα και χρυσόσκονη, συνθέτουν την τέλεια καλοκαιρινή έξοδο πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι.

Πρόσωπα δικά μας, ραντεβού στους Λαζαριστές να γίνουμε πολλά!

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

Άγγελος Αγγελίδης – κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Πέμπτη 11 Ιουνίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Έναρξη: 21:00

Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Τιμές εισιτηρίων: Early Bird: 15€ | Προπώληση: 17€ | Ταμείο: 20€

Προπώληση: more.com