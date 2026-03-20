Ο Monsieur Minimal παρουσιάζει το νέο κι όγδοο κατά σειρά άλμπουμ της δισκογραφίας του, με τον ευφάνταστο τιτλο «Μουσικός Δείπνος», ολοκλήρώνοντας έτσι τη δημιουργική του συνήθεια να επανεφευρίσκει παλιά κι αγαπημένα του τραγούδια, «χαρίζοντάς» τα σε γυναίκες ερμηνεύτριες.

Με ζεστό, μεσογειακό ήχο και την γνωστή vintage αισθητική, ο «Μουσικός Δείπνος» περιλαμβάνει παλαιότερα, αγαπημένα τραγούδια του ίδιου του καλλιτέχνη, τρεις διασκευές αξέχαστων ελληνικών τραγουδιών, καθώς και δύο ολοκαίνουργια κομμάτια. Όλα τα τραγούδια ερμηνεύονται αποκλειστικά από οκτώ ξεχωριστές γυναικείες φωνές προσδίδοντας νέα πνοή και χαρακτήρα στο έργο του Monsieur Minimal.

Μέσα από νέες ενορχηστρώσεις και τη χαρακτηριστική του vintage αισθητική, ο Monsieur Minimal συνεχίζει να επανεφευρίσκει τον μουσικό του εαυτό, δίνοντας νέα πνοή και χαρακτήρα σε τραγούδια που αγαπήσαμε.

Επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την καλλιτεχνική του συνέπεια και την αισθητική του τόλμη υπογράφει ένα πολυσυμμετοχικό άλμπουμ που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα των τραγουδιών ενός από τους πιο ευρηματικούς Έλληνες ανεξάρτητους δημιουργούς.

Το track list του άλμπουμ περιλαμβάνει συμμετοχές από τις Μαρία Παπαγεωργίου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μαρίζα Ρίζου, Νατάσα Γιανναράκη, Νεφέλη Φασούλη, Λόλα Γιαννοπούλου, Εύη Μάζη και Ερωφίλη Παναγιωταρέα.

Full album track list :

1. Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα Ενός Ανέμελου Καλοκαιριού

(instrumental version)

2. Λαβ Φορ Εβερ ft Μαρία Παπαγεωργίου

3. Θέλω ft Ανδριάνα Μπάμπαλη

4. Νέα Aρχή ft Μαρίζα Ρίζου

5. L’embrassade ft Νατάσα Γιανναράκη

6. Εδώ ft Ερωφίλη Παναγιωταρέα

7. Αναζήτηση (cover) ft Μαρία Παπαγεωργίου

8. Σπαστά Φλώρα ft Νεφέλη Φασούλη

9. Υπάρχω (cover) ft Μαρία Παπαγεωργίου

10. Σ’αγαπώ (cover) ft Ανδριάνα Μπάμπαλη

11. Το Τανγκό της Ηδονής ft Λόλα Γιαννοπούλου

12. Τρελός ft Εύη Μάζη

13. Παιδιά Ανέμελα (instrumental version)

Ο Μουσικός Δείπνος» κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε βινύλιο από τη Mo.Mi. Records.