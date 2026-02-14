Ο Monsieur Minimal συνεχίζει τη δημιουργική του συνήθεια να επανεφευρίσκει παλιά και αγαπημένα του τραγούδια «χαρίζοντας» τα σε ξεχωριστές γυναικείες ερμηνεύτριες. Αυτή τη φορά, σειρά έχει το «Τανγκό της Ηδονής», με τη μοναδική ερμηνεία της Λόλας Γιαννοπούλου.

Το «Τανγκό της Ηδονής» αποτελεί την ελληνική εκδοχή του «Tonight», το ντουέτο με την Rosey Blue από το άλμπουμ Easteria (2020), που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τα ραδιόφωνα. Πρόκειται για ένα desert pop-rock τραγούδι, κινηματογραφικής αισθητικής, που θα μπορούσε άνετα να συνοδεύει κάποιο soundtrack του Ταραντίνο και το οποίο τώρα αποδίδεται και στα ελληνικά.

Το τραγούδι εντάσσεται στο νέο, επερχόμενο και πολυαναμενόμενο concept άλμπουμ του Monsieur Minimal με τον ευφάνταστο τίτλο «Μουσικός Δείπνος», μαζί με το «Λαβ Φορ Εβερ» (με τη Μαρία Παπαγεωργίου) και τη «Σπάστα Φλώρα» (με τη Νεφέλη Φασούλη).

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει ψηφιακά και σε βινύλιο από τη Mo.Mi. Records στις 20 Μαρτίου 2026 και θα περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες συνεργασίες, ερμηνευμένες αποκλειστικά από αγαπημένες γυναικείες φωνές.

Μέχρι τότε το «Τανγκό της Ηδονής» επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη μουσική εξέλιξη, την καλλιτεχνική συνέπεια και την αισθητική τόλμη ενός από τους πιο ευρηματικούς Έλληνες ανεξάρτητους δημιουργούς.

Κοιτάς, κλείνεις τα μάτια και με πας

σ’ ένα λαβύρινθο στα κόκκινα βαμμένο

Φιλάς και μέσα στο στόμα μου σκορπάς

όλον τον έρωτα που στάζει το κορμί μου

Θέλω να με έχεις αγκαλιά

Κι εγώ να λέω ναι μεν αλλά

Φίλα με αγάπη μου να χαθώ

Θέλω τα στεριά συντροφιά

Και χίλιες νύχτες, στου έρωτα σου

την θάλασσα, να κολυμπώ

Μιλάς και κλέβεις το βλέμμα μου με μιας

με παίρνεις μέσα στα πιο τα τρελά όνειρα σου

Ζητάς ,ναι είμαι για πάντα εδώ ζητάς

Να μείνω σκλάβα σου κι αόρατη σκιά σου

Θέλω να με έχεις αγκαλιά

Κι εγώ να λέω ναι μεν αλλά

Φίλα με αγάπη μου να χαθώ

Θέλω τα στεριά συντροφιά

Και χίλιες νύχτες, στου έρωτα σου

την θάλασσα, να κολυμπώ

Η Λόλα Γιαννοπούλου γεννήθηκε στο Βέλγιο. Είναι τραγουδίστρια, πιανίστα, συνθέτης και καθηγήτρια φωνητικής και πιάνου. Έχει σπουδάσει κλασικό πιάνο κι ανώτερα θεωρητικά στην Ελλάδα κι ενορχήστρωση, σύνθεση, φωνητική και Jazz πιάνο στο Παρίσι τραγουδώντας παράλληλα σε πολυάριθμες συναυλίες και φεστιβάλ σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας.

Από το 2010 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα ως μουσικός, τραγουδίστρια και vocal coach. Έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για ταινίες μικρού μήκους και θέατρο κι έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και συναυλιακά με σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τα τελευταία χρόνια έχει το δικό της προσωπικό project όπου παίζει και τραγουδά ανά την Ελλάδα ενώ το 2020 κυκλοφόρησε την πρώτη της προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο “6 Αυτοτελείς Ιστορίες” και το 2025 το ep “The President & Lola“.