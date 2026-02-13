Ένα από τα πιο “συζητημένα” κομμάτια κάθε εθνικής διαδικασίας επιλογής για τη Eurovision δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και το ποιοι αποφασίζουν ποια τραγούδια περνούν στην επόμενη φάση. Στην περίπτωση του «Sing for Greece 2026», έγινε γνωστή –on air– η ειδική επιτροπή της ΕΡΤ που ανέλαβε το πρώτο και καθοριστικό φίλτρο: να ξεχωρίσει τις συμμετοχές που θα αποτελούσαν τελικά το “πακέτο” των δύο ημιτελικών.

Η αποκάλυψη των ονομάτων έγινε στο πλαίσιο του τηλεοπτικού σόου του δεύτερου ημιτελικού, με τους παρουσιαστές να καλούν στη σκηνή τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος είχε τον ρόλο του προέδρου της επιτροπής και απηύθυνε μάλιστα ένα σύντομο σχόλιο με την χαρακτηριστική του άνεση, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει ψυχραιμία στις κρίσεις, ειδικά σε μια διαδικασία που εκ των πραγμάτων σηκώνει ένταση κάθε χρόνο.

Ποιοι συγκρότησαν την επιτροπή επιλογής

Η επιτροπή που επέλεξε τα 28 τραγούδια των ημιτελικών είχε, όπως φαίνεται, μείγμα ανθρώπων από διαφορετικά πεδία: δημιουργούς/τραγουδοποιούς, ανθρώπους του ραδιοφώνου και της μουσικής δημοσιογραφίας. Πρόεδρος ήταν ο Γιώργος Θεοφάνους και μέλη οι: Παυλίνα Βουλγαράκη, Δέσποινα Κρητικού, Monsieur Minimal, Γιώργος Μουχταρίδης, Δημήτρης Ρηγόπουλος και Μαριέττα Φαφούτη.

Αν το δεις συνολικά, το σχήμα αυτό δείχνει ότι η ΕΡΤ προσπάθησε να καλύψει περισσότερες από μία “γωνίες” αξιολόγησης: από το καθαρά δημιουργικό/μουσικό κομμάτι, μέχρι το πώς ένα τραγούδι μπορεί να σταθεί ραδιοφωνικά και πώς επικοινωνείται στο κοινό. Και στη Eurovision, ας μην κρυβόμαστε, η “επικοινωνία” είναι σχεδόν μισό τραγούδι.

Από τις 263 συμμετοχές στις 28 που πέρασαν

Το βάρος της επιτροπής δεν ήταν τυπικό. Όπως αναφέρεται, συνολικά κατατέθηκαν 263 συμμετοχές και από αυτές επιλέχθηκαν 28 τραγούδια, τα οποία στη συνέχεια αποτέλεσαν το υλικό των δύο ημιτελικών του «Sing for Greece 2026».

Με άλλα λόγια, πριν φτάσουμε στη σκηνή, στα φώτα και στην τηλεοπτική αδρεναλίνη, έχει προηγηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο στάδιο: ξεσκαρτάρισμα, αξιολόγηση, σύγκριση και -αναπόφευκτα- δύσκολες αποφάσεις. Είναι το σημείο όπου “χτίζεται” ολόκληρη η εικόνα του εθνικού τελικού: το αν θα υπάρχει ποικιλία ύφους, αν θα δοθεί χώρος σε εναλλακτικές προτάσεις, αν θα υπάρχει ραδιοφωνικό ένστικτο ή αν θα κυριαρχήσει η λογική του “Eurovision-ready” από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Η δημοσιοποίηση των ονομάτων της επιτροπής δεν είναι απλώς πληροφορία παρασκηνίου. Είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα που κάθε χρόνο επανέρχεται: με ποια κριτήρια και από ποιους φιλτράρονται οι συμμετοχές. Ειδικά σε ένα format όπου το κοινό ακούει στο τέλος ένα συγκεκριμένο “πακέτο” τραγουδιών, είναι λογικό να θέλει να γνωρίζει το πρώτο στάδιο της επιλογής, εκεί που αποφασίζεται ποιοι μπαίνουν στο κάδρο της δημόσιας κρίσης.

Και κάπως έτσι, πριν καν μιλήσουμε για αποτελέσματα ή για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, έχει ήδη κλείσει ένα βασικό κεφάλαιο της φετινής πορείας: το ποιοι επέλεξαν τα τραγούδια που ακούσαμε στους ημιτελικούς και το πώς έφτασε η τελική 28άδα στο τηλεοπτικό στούντιο…