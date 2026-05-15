Η Eurovision 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μετά τους δύο ημιτελικούς στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, το παζλ του μεγάλου τελικού του Σαββάτου 16 Μαΐου έχει πλέον ολοκληρωθεί και η EBU ανακοίνωσε την επίσημη σειρά εμφάνισης των 25 χωρών που θα διεκδικήσουν τη νίκη.

Για το ελληνικό κοινό, ο τελικός έχει διπλό ενδιαφέρον: η Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto» θα εμφανιστεί στην 6η θέση, ενώ η Κύπρος με την Antigoni και το «JALLA» θα ανέβει στη σκηνή αρκετά αργότερα, στην 21η θέση. Δύο διαφορετικά σημεία μέσα στη βραδιά, δύο διαφορετικές τηλεοπτικές συνθήκες και δύο συμμετοχές που έρχονται στον τελικό με θετική δυναμική από τους ημιτελικούς.

Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή 25 χωρών: τις δέκα που προκρίθηκαν από τον Α’ Ημιτελικό, τις δέκα από τον Β’ Ημιτελικό, τις τέσσερις χώρες των Big 4 -Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο- και τη διοργανώτρια Αυστρία.

Η σειρά εμφάνισης μετά από …μερική κλήρωση!

Ένα σημείο που συχνά δημιουργεί σύγχυση είναι το πώς προκύπτει η σειρά εμφάνισης του τελικού. Δεν γίνεται κλήρωση για την ακριβή θέση κάθε χώρας, δηλαδή δεν βγαίνει τυχαία ότι μια συμμετοχή θα εμφανιστεί 6η, 17η ή 21η.

Μετά τους ημιτελικούς, οι χώρες τραβούν μόνο αν θα εμφανιστούν στο πρώτο μισό, στο δεύτερο μισό ή στην λεγόμενη «επιλογή παραγωγής». Η «επιλογή παραγωγής» σημαίνει ότι η παραγωγή αποφασίζει σε ποιο σημείο της βραδιάς θα τοποθετηθεί η συμμετοχή. Στη συνέχεια, η τελική σειρά εμφάνισης διαμορφώνεται από την παραγωγή του διαγωνισμού και εγκρίνεται από την EBU, με στόχο να υπάρχει τηλεοπτική ροή, εναλλαγή ύφους, ισορροπία ανάμεσα σε μπαλάντες, χορευτικά κομμάτια, θεατρικά acts και δυνατές κορυφώσεις.

Άρα η σειρά εμφάνισης είναι επιμελημένη τηλεοπτικά. Δεν είναι «μαγείρεμα» αποτελέσματος, αλλά ούτε και καθαρή κλήρωση από το 1 έως το 25. Είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στη Eurovision για να μην πέσουν, για παράδειγμα, τρεις μπαλάντες στη σειρά ή τρία εκρηκτικά χορευτικά acts το ένα πάνω στο άλλο.

Η επίσημη σειρά εμφάνισης του τελικού

Δανία – Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Γερμανία – Sarah Engels, «Fire» Ισραήλ – Noam Bettan, «Michelle» Βέλγιο – ESSYLA, «Dancing on the Ice» Αλβανία – Alis, «Nân» Ελλάδα – Akylas, «Ferto» Ουκρανία – LELÉKA, «Ridnym» Αυστραλία – Delta Goodrem, «Eclipse» Σερβία – LAVINA, «Kraj Mene» Μάλτα – AIDAN, «Bella» Τσεχία – Daniel Zizka, «CROSSROADS» Βουλγαρία – DARA, «Bangaranga» Κροατία – LELEK, «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο – LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία – Monroe, «Regarde !» Μολδαβία – Satoshi, «Viva, Moldova!» Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Πολωνία – ALICJA, «Pray» Λιθουανία – Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Σουηδία – FELICIA, «My System» Κύπρος – Antigoni, «JALLA» Ιταλία – Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» Νορβηγία – JONAS LOVV, «YA YA YA» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Αυστρία – COSMÓ, «Tanzschein»

Τι σημαίνει η 6η θέση για την Ελλάδα

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο κομμάτι του τελικού, αμέσως μετά την Αλβανία και πριν από την Ουκρανία. Η 6η θέση δεν είναι από τις πιο «προνομιούχες» τηλεοπτικά, γιατί έρχεται σχετικά νωρίς μέσα σε μια βραδιά 25 τραγουδιών. Από την άλλη, το «Ferto» έχει το πλεονέκτημα ότι δεν είναι χαμηλής έντασης συμμετοχή που κινδυνεύει να χαθεί ή να ξεχαστεί εύκολα.

Ο Akylas έρχεται στον τελικό με θετική εικόνα από τον Α’ Ημιτελικό, όπου η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη ανάμεσα στις χώρες που προκρίθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν και πρώτη στη βαθμολογία του ημιτελικού -η σειρά ανακοίνωσης δεν αποκαλύπτει την κατάταξη η οποία ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή- αλλά τηλεοπτικά δημιούργησε ισχυρή εντύπωση. Η Ελλάδα μπήκε στον τελικό νωρίς, καθαρά και χωρίς να δοθεί η αίσθηση οριακής πρόκρισης.

Το ζητούμενο τώρα είναι αν το «Ferto» μπορεί να κρατήσει τη δυναμική του μέσα σε ένα πολύ πιο σκληρό περιβάλλον. Στον τελικό, το κοινό και οι επιτροπές δεν συγκρίνουν 15 συμμετοχές, αλλά 25. Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ενέργεια, τη σκηνική αυτοπεποίθηση και την άμεση ταυτότητα του τραγουδιού, ώστε να μείνει στη μνήμη παρά το σχετικά πρώιμο σημείο εμφάνισης.

Τι σημαίνει η 21η θέση για την Κύπρο

Η Κύπρος βρίσκεται σε σαφώς πιο αργό σημείο της βραδιάς. Η 21η θέση είναι τηλεοπτικά πιο ευνοϊκή, γιατί έρχεται στο τελευταίο κομμάτι του τελικού, όταν το κοινό έχει ήδη δει το μεγαλύτερο μέρος του διαγωνισμού και οι συμμετοχές που ακολουθούν αρχίζουν να μετρούν περισσότερο στη μνήμη της βραδιάς.

Η Antigoni και το «JALLA» προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των bookmakers. Η Κύπρος δεν ήταν το απόλυτο φαβορί του ημιτελικού, αλλά βρισκόταν σταθερά μέσα στη ζώνη πρόκρισης και το live στήριξε αυτή την εικόνα. Το μεγάλο σκηνικό τραπέζι, η χορογραφική χρήση του, οι λήψεις από ψηλά και το φινάλε με τις φωτιές έδωσαν στο act καθαρή τηλεοπτική ταυτότητα.

Στον τελικό, η Κύπρος θα έχει το πλεονέκτημα της καλής σειράς εμφάνισης, αλλά και την πρόκληση να σταθεί ανάμεσα σε βαριά ονόματα και φαβορί. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ιταλία, ενώ λίγο αργότερα έρχονται Νορβηγία, Ρουμανία και η διοργανώτρια Αυστρία στο κλείσιμο. Το «JALLA» έχει την ενέργεια για να λειτουργήσει στο τελευταίο κομμάτι της βραδιάς, όμως για υψηλή βαθμολογική θέση θα χρειαστεί να ξεχωρίσει όχι μόνο ως χορευτικό act, αλλά ως συνολικό πακέτο που αφήνει αποτύπωμα.

Τα νεότερα μετά τους δύο ημιτελικούς

Οι δύο ημιτελικοί έδωσαν διαφορετικές εικόνες. Ο Α’ Ημιτελικός είχε μεγαλύτερη αίσθηση αγωνίας και μερικές προκρίσεις που άφησαν χώρο για συζήτηση, όπως εκείνη του Βελγίου. Η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Σουηδία, το Ισραήλ και οι υπόλοιπες χώρες που πέρασαν διαμόρφωσαν τον πρώτο βασικό κορμό του τελικού.

Ο Β’ Ημιτελικός ήταν πιο «καθαρός» ως προς τα προγνωστικά. Οι bookmakers επιβεβαιώθηκαν πλήρως ως προς τη δεκάδα των προκριθέντων καθώς οι χώρες φαβορί πέρασαν όλες.

Αυτό έχει σημασία και για τον τελικό. Δεν μπαίνουμε σε μια βραδιά γεμάτη αβεβαιότητα για το ποιοι «δικαιούνται» να βρίσκονται εκεί. Οι περισσότερες συμμετοχές που θεωρούνταν ισχυρές πριν από τα live επιβεβαίωσαν τη δυναμική τους στη σκηνή. Η μάχη πλέον δεν είναι ποιος θα επιβιώσει, αλλά ποιος θα αντέξει στη σύγκριση με όλα τα μεγάλα χαρτιά μαζί.

Τα φαβορί της τελευταίας στιγμής

Στα προγνωστικά της τελευταίας στιγμής, η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen βρίσκεται καθαρά μπροστά στα προγνωστικά, με εικόνα συμμετοχής που συνδυάζει σκηνική ένταση, μουσικό στοιχείο και τηλεοπτική δύναμη.

Πίσω της, η Αυστραλία έχει ανέβει δυνατά μετά τον Β’ Ημιτελικό και πλέον είναι δεύτερο φαβορί. Η Delta Goodrem με το «Eclipse» φαίνεται να κέρδισε εντυπώσεις με μια εμφάνιση που στηρίχθηκε στη φωνή της, επιβλητική εικόνα και κλιμάκωση στο φινάλε. Η Αυστραλία δεν μοιάζει πια απλώς με ασφαλή φιναλίστ, αλλά με συμμετοχή που μπορεί να μπει πολύ ψηλά.

Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη γραμμή των διεκδικητών, πίσω από τη Φινλανδία και την Αυστραλία στα τελευταία συγκεντρωτικά odds. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικό: το «Ferto» δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια καλή ελληνική παρουσία, αλλά ως τραγούδι που οι bookmakers συνεχίζουν να κρατούν στην κορυφαία ζώνη του τελικού.

Στην ίδια συζήτηση βρίσκονται επίσης το Ισραήλ, η Δανία, η Ρουμανία και η Γαλλία. Το Ισραήλ διατηρεί πάντα δυναμική λόγω televoting και έντονης συζήτησης γύρω από τη συμμετοχή του. Η Δανία ανοίγει τον τελικό, κάτι που μπορεί να της δυσκολέψει την τελική αποτύπωση, αλλά μπαίνει με ισχυρό τραγούδι και καθαρή ταυτότητα. Η Ρουμανία εμφανίζεται 24η, σε εξαιρετικά δυνατό σημείο, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της βραδιάς και θα πρέπει να κάνει τη δική της κορύφωση για να ξεχωρίσει.

Οι θέσεις-κλειδιά της βραδιάς

Η Δανία ανοίγει τον τελικό. Αυτό είναι τιμητικό αλλά και δύσκολο: το πρώτο τραγούδι δίνει τον τόνο, όμως έχει μπροστά του άλλες 24 συμμετοχές μέχρι να ανοίξει η ψηφοφορία.

Η Ελλάδα στην 6η θέση έχει μπροστά της την πρόκληση της πρώτης μισής βραδιάς. Το «Ferto» πρέπει να γράψει γρήγορα, να αφήσει έντονη εικόνα και να μη χαθεί μέσα στο μεγάλο σύνολο.

Η Αυστραλία στην 8η θέση έρχεται σχετικά νωρίς για συμμετοχή που θεωρείται τόσο ισχυρή, αλλά αν η εμφάνιση είναι όσο στιβαρή έδειξε στον ημιτελικό, μπορεί να μείνει στη μνήμη.

Η Φινλανδία στην 17η θέση βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Δεν είναι ούτε πολύ νωρίς, ούτε υπερβολικά αργά. Μπαίνει μετά τη Μολδαβία και πριν από την Πολωνία, άρα έχει χώρο να ξεχωρίσει ως μεγάλο φαβορί.

Η Κύπρος στην 21η θέση έχει ένα από τα καλύτερα σημεία για ένα ρυθμικό act. Έρχεται μετά τη Σουηδία και πριν από την Ιταλία, σε φάση όπου η βραδιά έχει ήδη μπει στην τελική της ευθεία.

Η Ρουμανία στην 24η θέση είναι από τις χώρες που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τη σειρά εμφάνισης, ενώ η Αυστρία κλείνει τον τελικό ως διοργανώτρια, με το «Tanzschein» του COSMÓ.

Τι περιμένουμε από τον μεγάλο τελικό

Ο τελικός της Eurovision 2026 μοιάζει να έχει καθαρό φαβορί, αλλά όχι κλειδωμένο νικητή. Η Φινλανδία προηγείται, όμως η Αυστραλία δείχνει να έχει κερδίσει ισχυρή ώθηση, η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά, και αρκετές συμμετοχές μπορούν να επηρεάσουν την τελική ισορροπία ανάμεσα σε επιτροπές και κοινό.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα μοιραστούν οι ψήφοι. Μια συμμετοχή όπως η Φινλανδία μπορεί να γράψει δυνατά και στις δύο πλευρές, ενώ τραγούδια όπως της Ελλάδας ή της Κύπρου θα χρειαστούν ισχυρή τηλεοπτική ανάμνηση για να μετατρέψουν την ενέργεια της σκηνής σε βαθμούς. Η Αυστραλία μοιάζει με συμμετοχή που μπορεί να συγκινήσει περισσότερο τις επιτροπές, αν κρατήσει την καθαρότητα της εμφάνισης. Το Ισραήλ, από την άλλη, ενδέχεται να δημιουργήσει δυναμική στο televoting, σε μια χρονιά όπου η συμμετοχή του παραμένει από τα πιο συζητημένα θέματα της διοργάνωσης.

Υπάρχει και το πολιτικό φόντο. Η φετινή Eurovision γίνεται με μειωμένο αριθμό χωρών, καθώς Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία απουσιάζουν λόγω του μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτό δεν αλλάζει το διαγωνιστικό πλαίσιο της βραδιάς, αλλά δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο φορτισμένο από μια «κανονική» Eurovision χρονιά.

Το Σάββατο το βράδυ, τα προγνωστικά θα σταματήσουν να έχουν σημασία. Από εκεί και πέρα, θα μετρήσουν τα τρία λεπτά, οι κάμερες, οι φωνές, η μνήμη του κοινού και οι βαθμοί…

