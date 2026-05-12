Η εβδομάδα της Eurovision μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της και η Ελλάδα έχει απόψε το πρώτο μεγάλο της ραντεβού στη Βιέννη. Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 διεξάγεται σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, στο Wiener Stadthalle της αυστριακής πρωτεύουσας, με την ελληνική συμμετοχή να διεκδικεί το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Ο Akylas, με το τραγούδι «Ferto», εμφανίζεται στην 4η θέση της βραδιάς, μέσα στο πρώτο μισό του ημιτελικού, σε μια εμφάνιση που συγκεντρώνει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους eurofans όσο και από τα διεθνή μέσα. Η μετάδοση για το ελληνικό κοινό θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 22:00, με σχολιασμό από τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η φετινή διοργάνωση είναι η 70ή στην ιστορία του θεσμού και φιλοξενείται στην Αυστρία, μετά τη νίκη του JJ το 2025. Τα τρία live shows της Eurovision 2026 πραγματοποιούνται στις 12, 14 και 16 Μαΐου, με τους δύο ημιτελικούς να οδηγούν στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Τι θα δούμε στον Α’ Ημιτελικό

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται 15 χώρες, από τις οποίες οι 10 θα προκριθούν στον τελικό. Παράλληλα, στη σκηνή θα εμφανιστούν εκτός διαγωνισμού η Ιταλία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν ήδη προκριθεί στον τελικό ως μέλη των Big 4, αλλά ψηφίζουν στον συγκεκριμένο ημιτελικό. Η οικοδέσποινα Αυστρία και οι υπόλοιπες απευθείας προκριμένες χώρες εμφανίζονται/ψηφίζουν κατανεμημένες στους δύο ημιτελικούς.

Η σειρά εμφάνισης του Α’ Ημιτελικού έχει ως εξής:

Μολδαβία – Satoshi, «Viva, Moldova!» Σουηδία – FELICIA, «My System» Κροατία – LELEK, «Andromeda» Ελλάδα – Akylas, «Ferto» Πορτογαλία – Bandidos do Cante, «Rosa» Γεωργία – Bzikebi, «On Replay»

Ιταλία – Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» / εκτός διαγωνισμού στον ημιτελικό Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Μαυροβούνιο – Tamara Živković, «Nova Zora» Εσθονία – Vanilla Ninja, «Too Epic To Be True» Ισραήλ – Noam Bettan, «Michelle»

Γερμανία – Sarah Engels, «Fire» / εκτός διαγωνισμού στον ημιτελικό Βέλγιο – ESSYLA, «Dancing on the Ice» Λιθουανία – Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Άγιος Μαρίνος – SENHIT, «Superstar» Πολωνία – ALICJA, «Pray» Σερβία – LAVINA, «Kraj Mene»

Η Κύπρος, όπως είναι ήδη γνωστό, δεν βρίσκεται στον αποψινό ημιτελικό. Η Antigoni με το «JALLA» θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου, στην 8η θέση της σειράς εμφάνισης.

Η ελληνική συμμετοχή: ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης

Η Ελλάδα ποντάρει φέτος σε μια συμμετοχή που δείχνει να έχει αποκτήσει δυναμική λίγο πριν από την κρίσιμη βραδιά. Το «Ferto» υπογράφεται, σε επίπεδο δημιουργικής ομάδας, από τον ίδιο τον Akylas μαζί με τους συνεργάτες του.

Στη σκηνή, τον Akylas πλαισιώνουν οι Χρίστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Παρθένα Χοροζίδου, ενώ στο δημιουργικό κομμάτι της εμφάνισης βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η ΕΡΤ σημειώνει ότι γύρω από την ελληνική συμμετοχή υπάρχει αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον, με τον Akylas να βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιογράφων και των eurofans στη Βιέννη.

Η 4η θέση στη σειρά εμφάνισης έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά νωρίς, πριν ακόμη η βραδιά μπει στο πιο «βαρύ» της δεύτερο μισό. Από την άλλη, τοποθετείται μετά τη Σουηδία και την Κροατία και πριν από την Πορτογαλία, δηλαδή μέσα σε ένα πρώτο μπλοκ τραγουδιών με αρκετές διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει μια συμμετοχή με έντονη σκηνική ενέργεια να ξεχωρίσει, εφόσον η τηλεοπτική εικόνα λειτουργήσει άμεσα.

Πώς θα προκύψει η πρόκριση

Η Eurovision 2026 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο κομμάτι της ψηφοφορίας, καθώς οι επαγγελματικές επιτροπές επιστρέφουν στους ημιτελικούς, μαζί με το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι η πρόκριση δεν θα κριθεί μόνο από το televoting, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά από συνδυασμό κοινού και κριτικών επιτροπών. Θυμίζουμε ότι από το 2023 έως και το 2025, οι ημιτελικοί αποφασίζονταν μόνο από την ψήφο του κοινού, ενώ οι επιτροπές επηρέαζαν το αποτέλεσμα μόνο στον Μεγάλο Τελικό.

Αυτή η αλλαγή κάνει πιο σύνθετη την ανάγνωση των φαβορί. Ένα τραγούδι που εντυπωσιάζει άμεσα το κοινό μπορεί να χρειαστεί και την επιβεβαίωση των επιτροπών, ενώ μια πιο «μουσικά ασφαλής» συμμετοχή μπορεί να κερδίσει έδαφος ακόμη κι αν δεν είναι το απόλυτο fan favourite. Για την Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται πολύ ψηλά στα στοιχήματα, το ζητούμενο είναι διπλό: να κρατήσει τη δυναμική του κοινού και να πείσει ότι η σκηνική παρουσία της διαθέτει επαγγελματική συνοχή και όχι μόνο ενέργεια.

Τα φαβορί του Α’ Ημιτελικού

Με βάση την εικόνα των στοιχημάτων λίγο πριν από τον Α’ Ημιτελικό, η πρόκριση της Ελλάδας θεωρείται από τους bookmakers σχεδόν δεδομένη. Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του Eurovoix, που βασίζεται στα στοιχεία του Eurovisionworld, η Φινλανδία και η Ελλάδα εμφανίζονται αμφότερες με 97% πιθανότητα πρόκρισης, ενώ ακολουθούν το Ισραήλ και η Σουηδία με 96%.

Η πρώτη δεκάδα των πιθανοτήτων πρόκρισης για τον Α’ Ημιτελικό διαμορφώνεται ως εξής:

Φινλανδία – 97% Ελλάδα – 97% Ισραήλ – 96% Σουηδία – 96% Κροατία – 90% Μολδαβία – 89% Σερβία – 79% Λιθουανία – 71% Πολωνία – 57% Μαυροβούνιο – 52%

Πίσω από τη δεκάδα, η μάχη δείχνει πιο ανοιχτή για την Πορτογαλία, την Εσθονία, το Βέλγιο, τη Γεωργία και τον Άγιο Μαρίνο. Ιδίως το όριο γύρω από τη 10η θέση μοιάζει να είναι το πιο ασταθές σημείο του ημιτελικού, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις στη ζωντανή εμφάνιση, στο τηλεοπτικό στήσιμο ή στη διάθεση των επιτροπών μπορούν να αλλάξουν την τελική κατάταξη.

Η Φινλανδία, με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen στο «Liekinheitin», δείχνει να είναι το μεγάλο φαβορί όχι μόνο του ημιτελικού αλλά και ολόκληρης της διοργάνωσης. Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν βρίσκεται απλώς μέσα στις χώρες που «λογικά περνούν». Βρίσκεται πολύ ψηλά και στη γενική εικόνα της Eurovision 2026, κάτι που δίνει στη φετινή ελληνική συμμετοχή μια σπάνια δυναμική πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία του live.

Τα γενικά φαβορί για τη νίκη στη Eurovision 2026

Στη γενική αγορά για τον νικητή της Eurovision 2026, η Φινλανδία προηγείται καθαρά με περίπου 35% πιθανότητα νίκης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περίπου 19%. Τρίτη εμφανίζεται η Δανία, και ακολουθούν η Γαλλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Σουηδία.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση του Eurovoix, όπου η Φινλανδία καταγράφεται στο 35,9%, η Ελλάδα στο 17,8%, η Δανία στο 9,8%, η Γαλλία στο 6,3% και η Αυστραλία στο 5,2%. Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, κερδίζοντας σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δύο ημέρες.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η Eurovision έχει ήδη κριθεί. Τα στοιχήματα αποτυπώνουν τάσεις, προσδοκίες και αντιδράσεις στις πρόβες, όχι αποτέλεσμα. Η σκηνική απόδοση στον ημιτελικό, η τηλεοπτική σκηνοθεσία, η φωνητική σταθερότητα, η σειρά εμφάνισης στον τελικό και ο τρόπος με τον οποίο θα μοιραστούν κοινό και επιτροπές παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες.

Μια βραδιά με ελληνικό ενδιαφέρον από το πρώτο λεπτό

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 έχει φέτος ξεκάθαρο ελληνικό ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, αλλά επειδή εμφανίζεται ως μία από τις ισχυρές παρουσίες της χρονιάς. Ο Akylas δεν πηγαίνει στη Βιέννη απλώς για μια αξιοπρεπή εμφάνιση ή για μια αγχωτική μάχη πρόκρισης. Πηγαίνει με μια συμμετοχή που οι αγορές των στοιχημάτων τοποθετούν πολύ ψηλά, τόσο στον ημιτελικό όσο και στη συνολική διεκδίκηση της Eurovision.

Απόψε, όμως, όλα μηδενίζουν. Η σκηνή, η κάμερα, η φωνή, το πρώτο τηλεοπτικό αποτύπωμα και η αντίδραση του κοινού θα δείξουν αν το «Ferto» μπορεί να μετατρέψει τη δυναμική των τελευταίων ημερών σε πραγματικό αποτέλεσμα. Η πρώτη αποστολή είναι η πρόκριση στον τελικό… Καλή επιτυχία Ελλάδα!