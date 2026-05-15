Η Eurovision 2026 συμπλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου το παζλ του μεγάλου τελικού, με τον Β’ Ημιτελικό στη Wiener Stadthalle της Βιέννης να δίνει τα τελευταία δέκα εισιτήρια για το Σάββατο. Μετά την πρόκριση της Ελλάδας από τον Α’ Ημιτελικό, το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού στράφηκε αυτή τη φορά στην Κύπρο. Και το αποτέλεσμα ήταν θετικό: η Antigoni με το «JALLA» προκρίθηκε στον τελικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που είχε διαφανεί στα προγνωστικά τις τελευταίες ημέρες.

Ο Β’ Ημιτελικός είχε διαφορετικό χαρακτήρα από τον πρώτο. Ήταν μια βραδιά πιο «καθαρή» ως προς τις προβλέψεις της, αφού οι bookmakers επιβεβαιώθηκαν πλήρως ως προς τη δεκάδα των χωρών που θα περνούσαν στον τελικό. Ταυτόχρονα, είχε αρκετές σκηνικές ιδέες με έντονη τηλεοπτική ταυτότητα, από τη θεατρική έναρξη μέχρι τις εμφανίσεις που βασίστηκαν σε μεγάλα σκηνικά αντικείμενα, καθαρές χορογραφίες και δυνατές φωνητικές στιγμές.

Η βραδιά άνοιξε με ένα από τα πιο αυτοαναφορικά στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης. Οι παρουσιαστές Victoria Swarovski και Michael Ostrowski εμφανίστηκαν σε προηχογραφημένο βίντεο να επιχειρούν μια παρωδία του «Wasted Love», του τραγουδιού με το οποίο ο JJ χάρισε στην Αυστρία τη νίκη στη Eurovision 2025.

Το εύρημα ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό: αντί για μια άψογη αναπαράσταση του περσινού νικητήριου act, όλα πήγαιναν στραβά. Η «βάρκα»/σκηνικό του JJ μετατράπηκε σε αφορμή για κωμικό χάος, με τους παρουσιαστές να σατιρίζουν ανοιχτά την υπερβολή και τη θεατρικότητα της Eurovision σκηνοθεσίας. Το βίντεο πέρασε στη σκηνή της Wiener Stadthalle, όπου οι δύο οικοδεσπότες εμφανίστηκαν σαν να βγαίνουν από τα συντρίμμια ενός ναυαγίου, δίνοντας στη βραδιά έναν πιο ανάλαφρο, αυτοσαρκαστικό τόνο.

Ήταν μια έναρξη πιο τηλεοπτική και πιο παιχνιδιάρικη από εκείνη του Α’ Ημιτελικού. Δεν είχε σκοπό να συγκινήσει, αλλά να θυμίσει ότι η Eurovision ξέρει να γελά και με τον ίδιο της τον εαυτό, ειδικά όταν πατά πάνω σε μια τόσο πρόσφατη και αναγνωρίσιμη σκηνική εικόνα όπως το «Wasted Love».

Η εμφάνιση της Κύπρου

Η Κύπρος εμφανίστηκε 8η στη σειρά του Β’ Ημιτελικού, με την Antigoni και το «JALLA». Το τραγούδι είχε από την αρχή ξεκάθαρο στόχο: να φέρει στο stage μια εξωστρεφή, μεσογειακή pop πρόταση, με ρυθμό, χορευτική διάθεση και αναφορά σε ήχους που ακουμπούν την ελληνική/κυπριακή ταυτότητα χωρίς να γίνονται παλιομοδίτικοι.

Σκηνικά, η εμφάνιση στηρίχθηκε σε ένα μεγάλο τραπέζι που λειτουργούσε ως βασικό σκηνικό εύρημα, πάνω και γύρω από το οποίο κινήθηκε η Antigoni με τους χορευτές της. Η εικόνα είχε έντονη χορογραφημένη λογική: οι χορευτές ξεκινούσαν κρυμμένοι κάτω από το τραπέζι, ανέβαιναν και κατέβαιναν από αυτό σε διαφορετικά σημεία του τραγουδιού, ενώ στο κέντρο του υπήρχε μια φωτεινή γραμμή που άλλαζε χρώματα στη διάρκεια της εμφάνισης. Η σκηνοθεσία αξιοποίησε και λήψεις από ψηλά, ειδικά στη στιγμή όπου η Antigoni ξάπλωνε ανάσκελα πάνω στο τραπέζι, δίνοντας στο act περισσότερη κίνηση και τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Προς το τέλος, η εμφάνιση άνοιξε προς τον διάδρομο (catwalk) της σκηνής, με πυροτεχνικά εφέ και μπάρες φωτιάς να ενισχύουν την αίσθηση κορύφωσης.

Το «JALLA» λειτούργησε ως καθαρό live pop act. Δεν ήταν από τις συμμετοχές που βασίστηκαν στη δραματικότητα ή στη φωνητική επίδειξη, αλλά στην ενέργεια, στην εικόνα και στη σκηνική αυτοπεποίθηση. Η Κύπρος πήρε την πρόκριση μπαίνοντας έτσι στο μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό, με τη σειρά που ανακοινώθηκαν, είναι:

Βουλγαρία – DARA, «Bangaranga» Ουκρανία – LELÉKA, «Ridnym» Νορβηγία – JONAS LOVV, «YA YA YA» Αυστραλία – Delta Goodrem, «Eclipse» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Μάλτα – AIDAN, «Bella» Κύπρος – Antigoni, «JALLA» Αλβανία – Alis, «Nân» Δανία – Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Τσεχία – Daniel Zizka, «CROSSROADS»

Με αυτές τις δέκα προκρίσεις, ο τελικός του Σαββάτου 16 Μαΐου ολοκληρώθηκε ως σύνθεση: οι δέκα του Α’ Ημιτελικού, οι δέκα του Β’ Ημιτελικού, οι τέσσερις Big 4 χώρες και η διοργανώτρια Αυστρία.

Οι χώρες που έμειναν εκτός τελικού

Εκτός τελικού έμειναν:

Αζερμπαϊτζάν – JIVA, «Just Go»

Λουξεμβούργο – Eva Marija, «Mother Nature»

Αρμενία – SIMÓN, «Paloma Rumba»

Ελβετία – Veronica Fusaro, «Alice»

Λετονία – Atvara, «Ēnā»

Η απουσία μεγάλης ανατροπής φαίνεται καθαρά εδώ: οι πέντε χώρες που έμειναν εκτός βρίσκονταν, λίγο πριν από τον ημιτελικό, κάτω από τη γραμμή πρόκρισης στα προγνωστικά ή κοντά σε αυτήν. Η Λετονία και η Ελβετία ήταν οι δύο χώρες που έμοιαζαν να μπορούν να απειλήσουν τη δεκάδα, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να σπάσουν το μπλοκ των φαβορί.

Bookmakers: απόλυτη επιβεβαίωση της δεκάδας

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, όπου οι ημιτελικοί κρύβουν τουλάχιστον μία ανατροπή, ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 κινήθηκε σχεδόν μαθηματικά πάνω στη γραμμή των bookmakers. Οι δέκα χώρες που εμφανίζονταν ως πιθανότερες να προκριθούν πέρασαν όλες στον τελικό.

Λίγο πριν από τη βραδιά, τα προγνωστικά έδιναν ως πρώτη δεκάδα πρόκρισης τη Δανία, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, την Αλβανία, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Νορβηγία. Αυτές ακριβώς οι δέκα χώρες πήραν τελικά την πρόκριση.

Η Κύπρος βρισκόταν στη ζώνη πρόκρισης, αλλά όχι στις απόλυτα ασφαλείς θέσεις. Ανάλογα με την καταγραφή, εμφανιζόταν περίπου στην 8η ή 9η θέση των πιθανοτήτων, με ποσοστά γύρω στο 67% έως 77%. Αυτό σημαίνει ότι η πρόκριση ήταν αναμενόμενη, αλλά όχι αυτονόητη.

Η Νορβηγία ήταν η πιο χαμηλή από τις χώρες της προβλεπόμενης δεκάδας, με ποσοστό πρόκρισης κοντά στο 62%, αλλά και αυτή πέρασε. Αντίθετα, η Λετονία και η Ελβετία έμειναν εκτός, όπως προέβλεπαν οι αποδόσεις, παρότι θεωρούνταν οι πιο πιθανές να διεκδικήσουν μια θέση αν κάποιος από τους δέκα «έσπαγε».

Τι ξεχώρισε στη βραδιά

Η Βουλγαρία άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος και πήρε τελικά την πρώτη ανακοίνωση πρόκρισης, κάτι που ταιριάζει με την εικόνα μιας συμμετοχής που μπήκε δυνατά στη βραδιά. Το «Bangaranga» λειτούργησε ως ενεργητικό opener, με σκηνική κατασκευή που έδωσε κίνηση και ρυθμό από την αρχή.

Η Τσεχία με το «CROSSROADS» ήταν από τις εμφανίσεις που σχολιάστηκαν έντονα ήδη από τις πρόβες, κυρίως για τη χρήση καθρεφτών και τη φωνητική καθαρότητα του Daniel Zizka. Παρότι ανακοινώθηκε τελευταία, δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη έκπληξη, αφού είχε ανέβει σημαντικά στα προγνωστικά πριν από τον ημιτελικό.

Η Αυστραλία, με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως ένα από τα μεγάλα ονόματα του Β’ Ημιτελικού. Η συμμετοχή είχε ισχυρό φωνητικό κέντρο και πιο κλασική αίσθηση μεγάλης Eurovision μπαλάντας/anthem, με σκηνική παραγωγή που στόχευε στο επιβλητικό αποτέλεσμα.

Η Δανία και η Ρουμανία πέρασαν επίσης ως αναμενόμενες δυνάμεις της βραδιάς. Η Δανία μπήκε στον ημιτελικό ως το μεγαλύτερο φαβορί πρόκρισης σύμφωνα με τα προγνωστικά, ενώ η Ρουμανία είχε χτίσει πολύ ισχυρή δυναμική, με ποσοστά πρόκρισης που την έφερναν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την κορυφή.

Για την Κύπρο, το σημαντικό είναι ότι δεν πέρασε χάρη σε κάποιο σοκ ή κενό των άλλων, αλλά ως μέρος της βασικής δεκάδας που οι περισσότεροι περίμεναν να δουν στον τελικό. Αυτό δίνει και διαφορετικό βάρος στην πρόκριση: το «JALLA» επιβεβαίωσε ότι μπορούσε να σταθεί στον διαγωνισμό ως ολοκληρωμένο τηλεοπτικό πακέτο.

Το γενικό κλίμα του Β’ Ημιτελικού

Ο Β’ Ημιτελικός ήταν λιγότερο απρόβλεπτος από τον πρώτο, αλλά αρκετά συμπαγής ως τηλεοπτική βραδιά. Είχε πιο καθαρή γραμμή φαβορί, λιγότερη αγωνία για το ποιες χώρες θα «σπάσουν» την πρόβλεψη, αλλά περισσότερες συμμετοχές που έδειχναν επαγγελματικά στημένες και έτοιμες για τελικό.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε δραματικά την εικόνα της συνολικής μάχης για τη νίκη, αλλά την ολοκλήρωσε. Η Φινλανδία εξακολουθεί να εμφανίζεται ως το βασικό φαβορί, με καθαρό προβάδισμα στα στοιχήματα, ενώ η Ελλάδα παραμένει εντυπωσιακά ψηλά στη συζήτηση για την κορυφή, στην ίδια ζώνη με την Αυστραλία και λίγο πάνω από τη Δανία. Η εικόνα μετά τον Β’ Ημιτελικό δείχνει ότι η Αυστραλία και η Δανία βγήκαν ιδιαίτερα ενισχυμένες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία μπήκαν επίσης στο πρώτο κομμάτι της τελικής κατάταξης των προγνωστικών, ενώ η Κύπρος, παρότι πέρασε, εμφανίζεται χαμηλότερα ως πιθανότητα νίκης.

Η βραδιά είχε επίσης το πλεονέκτημα ότι δεν κουράστηκε από αναμονές και μεγάλες παύσεις. Τα ενδιάμεσα acts κινήθηκαν σε πιο ανάλαφρη λογική, με αναφορές στην ιστορία της Eurovision, αλλά και με τον JJ να επιστρέφει στη σκηνή για να παρουσιάσει το νέο του single «Unknown».

Πέρα από τα αποτελέσματα, ο Β’ Ημιτελικός είχε μερικές λεπτομέρειες που βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα γιατί κάποιες συμμετοχές λειτούργησαν και άλλες όχι. Η Κύπρος χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο για να στηθεί στη σκηνή, λόγω του μεγάλου τραπεζιού και της χορογραφικής χρήσης του, κάτι που εξηγεί και την παρέμβαση του Michael Ostrowski πριν από την εμφάνιση, με μια μικρή αναφορά στο «Fuego». Η Τσεχία, από την άλλη, βασίστηκε σε καθρέφτες και σε μια πολύ καθαρή φωνητική εμφάνιση, στοιχείο που την έκανε να φαίνεται πιο ολοκληρωμένη τηλεοπτικά. Η Αυστραλία χρησιμοποίησε ένα χρυσό πιάνο και μια ανύψωση της Delta Goodrem στο φινάλε, δίνοντας στο «Eclipse» την αίσθηση μεγάλου σκηνικού climax.

Αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν και τη διαφορά ανάμεσα σε ένα τραγούδι που απλώς ακούγεται καλά και σε ένα act που έχει φτιαχτεί για το τρίλεπτο της Eurovision. Στον Β’ Ημιτελικό, οι περισσότερες χώρες που πέρασαν είχαν τουλάχιστον ένα καθαρό σκηνικό εύρημα που μπορούσε να μείνει στη μνήμη του τηλεθεατή.

Το σχόλιο του MusicCorner

Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 δεν έφερε σεισμό στα προγνωστικά, αλλά επιβεβαίωσε κάτι εξίσου σημαντικό: ότι ο φετινός τελικός θα έχει πολύ καθαρή σύνθεση φαβορί και διεκδικητών. Η Κύπρος πήρε την πρόκριση που έψαχνε, η Ελλάδα είχε ήδη εξασφαλίσει τη δική της θέση από τον Α’ Ημιτελικό, και πλέον ο τελικός του Σαββάτου αποκτά έντονο ελληνικό και κυπριακό ενδιαφέρον.

Για την Antigoni, το «JALLA» ήταν μια συμμετοχή που έπρεπε να αποδείξει ότι η ενέργεια και η μεσογειακή pop ταυτότητα μπορούν να μεταφραστούν σε τηλεοπτική δύναμη. Η πρόκριση δείχνει ότι αυτό συνέβη. Το ερώτημα είναι πια πώς θα σταθεί στον τελικό απέναντι σε πιο βαριές παραγωγές, πιο δυνατά φαβορί και τραγούδια με μεγαλύτερο συναισθηματικό ή φωνητικό αποτύπωμα.

Η Eurovision 2026 μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία με πλήρες κάδρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι εκεί. Οι bookmakers, τουλάχιστον στον Β’ Ημιτελικό, διάβασαν σωστά τη βραδιά. Από εδώ και πέρα, όμως, το παιχνίδι αλλάζει: στον τελικό δεν αρκεί απλά που πέρασες. Τώρα πρέπει να τα δώσεις όλα!

Photos: Corinne Cumming/EBU, Sarah Louise Bennett / EBU