Η Eurovision 2026 δεν τελείωσε μόνο με τη νίκη της Βουλγαρίας στον μεγάλο τελικό. Τελείωσε και με μια σειρά από αποτελέσματα που, όταν κοιτάξει κανείς τους ημιτελικούς και τα επιμέρους splits, εξηγούν καλύτερα τη δυναμική της φετινής χρονιάς.

Οι δύο ημιτελικοί της Βιέννης είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί έκριναν τα 20 εισιτήρια του τελικού, αλλά και γιατί φέτος οι επιτροπές επέστρεψαν στη διαδικασία των ημιτελικών. Αυτό άλλαξε ξανά την ισορροπία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου η πρόκριση από τους ημιτελικούς κρινόταν αποκλειστικά από το televoting.

Με απλά λόγια, το 2026 δεν ήταν αρκετό να «γράψει» ένα τραγούδι μόνο στο κοινό. Έπρεπε να αντέξει και στην κρίση των επιτροπών. Και αυτό φάνηκε καθαρά τόσο στην περίπτωση της Ελλάδας όσο και στην περίπτωση της Κύπρου.

Ο Α’ Ημιτελικός: Το Ισραήλ στην κορυφή, η Ελλάδα έβδομη

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, με 15 χώρες να διεκδικούν 10 θέσεις στον τελικό. Η Ελλάδα εμφανίστηκε με τον Akylas και το «Ferto» και κατάφερε να προκριθεί, επιβεβαιώνοντας ότι το τραγούδι είχε αρκετή δυναμική για να περάσει το πρώτο μεγάλο τεστ της διοργάνωσης.

Νικητής του Α’ Ημιτελικού ήταν το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle», συγκεντρώνοντας 269 βαθμούς. Η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση του ημιτελικού με 159 βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που έδειχνε πρόκριση χωρίς αγωνία, αλλά όχι και εικόνα καθαρής διεκδίκησης της κορυφής, όπως μας έκαναν να πιστεύουμε οι αποδόσεις των book.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό από τον Α’ Ημιτελικό ήταν η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Εκτός τελικού έμειναν χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εσθονία και ο Άγιος Μαρίνος. Ειδικά για κάποιες από αυτές, το αποτέλεσμα έδειξε ότι η σκηνική εντύπωση ή η μουσική ιδιαιτερότητα δεν αρκούν πάντα όταν πρέπει να πείσεις ταυτόχρονα κοινό και επιτροπές.

Η 7η θέση της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό είναι ίσως το πιο χρήσιμο στοιχείο για να διαβαστεί σωστά και η 10η θέση στον τελικό. Το «Ferto» δεν πέρασε οριακά. Δεν κινδύνευσε. Αλλά ούτε και έδειξε στον ημιτελικό ότι έχει τη δυναμική ενός τραγουδιού που θα σαρώσει στον τελικό.

Αυτό έχει σημασία, γιατί πολλές φορές η εικόνα που σχηματίζεται από τα στοιχήματα, τα βίντεο στο YouTube και τον ενθουσιασμό των social media δημιουργεί μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτές που επιβεβαιώνει τελικά η “κάλπη”. Η Ελλάδα ήταν ισχυρή, αλλά όχι ασταμάτητη. Ήταν μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν είχε το προβάδισμα.

Το «Ferto» είχε τηλεοπτική ενέργεια και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα, όμως η παρουσία των επιτροπών στους ημιτελικούς λειτουργούσε εξαρχής ως φίλτρο. Ένα τραγούδι τόσο έντονα στημένο ως Eurovision performance, με χιουμοριστική υπερβολή, ρυθμό και σύνθημα, μπορούσε να τραβήξει το κοινό, αλλά είχε δυσκολότερο έργο απέναντι σε επιτροπές που συνήθως δίνουν βάρος στη φωνητική σταθερότητα, στη σύνθεση, στη συνοχή της εμφάνισης και στην αίσθηση μουσικής πληρότητας.

Ο Β’ Ημιτελικός: Η Βουλγαρία έδειξε από νωρίς ότι πάει για νίκη

Ο Β’ Ημιτελικός έγινε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και αποδείχθηκε καθοριστικός για την τελική εικόνα της χρονιάς. Η Βουλγαρία με τη Dara και το «Bangaranga» κέρδισε τον ημιτελικό με 278 βαθμούς και έστειλε το πρώτο μεγάλο μήνυμα ότι δεν ήταν απλώς μια δυνατή συμμετοχή, αλλά πιθανή νικήτρια.

Από τον Β’ Ημιτελικό προκρίθηκαν η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία.

Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» πήρε το τελευταίο εισιτήριο, τερματίζοντας 10η στον ημιτελικό με 122 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι η πρόκρισή της ήταν επιτυχία, αλλά και προειδοποίηση. Η συμμετοχή είχε αρκετή ενέργεια για να μπει στον τελικό, όμως δεν είχε τη βαθμολογική άνεση που θα προμήνυε υψηλή θέση το Σάββατο.

Εκτός τελικού έμειναν το Αζερμπαϊτζάν, το Λουξεμβούργο, η Αρμενία, η Ελβετία και η Λετονία. Ειδικά το Αζερμπαϊτζάν, που είχε συζητηθεί πριν από τον ημιτελικό, ήταν από τα αποτελέσματα που έδειξαν πόσο διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει η ζωντανή εμφάνιση σε σχέση με τα προγνωστικά.

Το «Jalla» ήταν ένα καθαρά εξωστρεφές τραγούδι, με μεσογειακή ενέργεια, χορευτικό χαρακτήρα και εύκολη ατάκα. Αυτά είναι στοιχεία που στη Eurovision βοηθούν, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι να ξεχωρίσεις μέσα σε έναν ημιτελικό.

Όμως η 10η θέση στον Β’ Ημιτελικό έδειξε ότι η Κύπρος μπήκε στον τελικό περισσότερο ως συμμετοχή που κέρδισε το εισιτήριο παρά ως συμμετοχή με δυναμική υψηλής κατάταξης. Και αυτό επιβεβαιώθηκε στον τελικό, όπου η Antigoni κατέληξε στη 19η θέση με 75 βαθμούς.

Τι ψήφισε η Ελλάδα στον τελικό

Η ελληνική ψηφοφορία στον μεγάλο τελικό έφερε τη …συνήθη συμφωνία κοινού και επιτροπής που συμφώνησαν στο 12άρι καθώς και οι δύο έδωσαν μέγιστη βαθμολογία στην Κύπρο.

Το ελληνικό κοινό έδωσε 12 βαθμούς στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία, 8 στην Αλβανία, 7 στην Ιταλία, 6 στη Ρουμανία, 5 στο Ισραήλ, 4 στη Μολδαβία, 3 στην Αυστραλία, 2 στη Γαλλία και 1 στην Κροατία.

Η ελληνική επιτροπή έδωσε επίσης 12 βαθμούς στην Κύπρο, αλλά από εκεί και κάτω η λογική της ήταν διαφορετική. Έδωσε 10 βαθμούς στην Πολωνία, 8 στη Γαλλία, 7 στην Αυστραλία, 6 στη Βουλγαρία, 5 στη Σερβία, 4 στην Κροατία, 3 στη Μολδαβία, 2 στη Ρουμανία και 1 στην Αλβανία.

Το κοινό στήριξε περισσότερο τις βαλκανικές και μεσογειακές συγγένειες, ανεβάζοντας πολύ τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία. Η επιτροπή, αντίθετα, έδειξε μεγαλύτερη προτίμηση σε συμμετοχές που μπορούσαν να σταθούν πιο εύκολα με μουσικά ή ερμηνευτικά κριτήρια, όπως η Πολωνία, η Γαλλία και η Αυστραλία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία, η οποία τελικά κέρδισε τον διαγωνισμό, πήρε υψηλή βαθμολογία και από τις δύο πλευρές της ελληνικής ψήφου: 10 βαθμούς από το κοινό και 6 από την επιτροπή.

Τι ψήφισε η Κύπρος στον τελικό

Αντίστοιχα, η κυπριακή επιτροπή έδωσε το 12άρι της στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, οι βαθμοί της πήγαν στη Βουλγαρία με 10, στην Αλβανία με 8, στη Μάλτα με 7, στη Δανία με 6, στην Αυστραλία με 5, στη Φινλανδία με 4, στη Γαλλία με 3, στην Τσεχία με 2 και στην Ιταλία με 1.

Το κυπριακό κοινό έδωσε επίσης 12 βαθμούς στην Ελλάδα. Από εκεί και κάτω, η σειρά του televoting είχε αρκετό ενδιαφέρον: 10 βαθμοί στη Βουλγαρία, 8 στο Ισραήλ, 7 στη Ρουμανία, 6 στη Μολδαβία, 5 στην Αυστραλία, 4 στην Ουκρανία, 3 στην Ιταλία, 2 στη Γαλλία και 1 στη Φινλανδία.

Η Κύπρος στήριξε την Ελλάδα με το μέγιστο δυνατό σκορ και από τις δύο πλευρές. Υπήρξε επίσης συμφωνία και στη δεύτερη θέση, αφού τόσο η κυπριακή επιτροπή όσο και το κυπριακό κοινό έδωσαν 10 βαθμούς στη Βουλγαρία.

Από εκεί και πέρα, οι δύο κυπριακές ψήφοι διαφοροποιήθηκαν. Η επιτροπή έβαλε ψηλά την Αλβανία, τη Μάλτα και τη Δανία, ενώ το κοινό προτίμησε περισσότερο το Ισραήλ, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Με άλλα λόγια, Κύπρος και Ελλάδα πήραν το αναμενόμενο 12άρι, η Βουλγαρία αναγνωρίστηκε ως καθαρή δεύτερη επιλογή και στη συνέχεια φάνηκε η κλασική απόσταση ανάμεσα στο πιο συναισθηματικό/τηλεοπτικό κριτήριο του κοινού και στο πιο «επαγγελματικό» φίλτρο της επιτροπής.

Τι μας λένε τελικά οι ημιτελικοί για τον τελικό;

Οι ημιτελικοί προειδοποίησαν για πολλά από όσα είδαμε στον τελικό.

Πρώτον, η Βουλγαρία είχε ήδη δείξει από τον Β’ Ημιτελικό ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο πακέτο της χρονιάς. Δεν κέρδισε τυχαία το Σάββατο. Είχε προηγουμένως κερδίσει καθαρά τον ημιτελικό της και είχε χτίσει momentum.

Δεύτερον, η Ελλάδα είχε δυναμική, αλλά όχι δυναμική κορυφής. Η 7η θέση στον Α’ Ημιτελικό ήταν καλή, όχι όμως προμήνυμα θριάμβου. Αυτό κάνει την τελική 10η θέση πιο λογική, ακόμη κι αν τα προγνωστικά άφηναν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες.

Τρίτον, η Κύπρος πέρασε οριακά ως 10η στον Β’ Ημιτελικό και στον τελικό κινήθηκε μέσα στα όρια που έδειχνε ήδη το αποτέλεσμα της Πέμπτης. Το «Jalla» είχε αρκετό ρυθμό για να προκριθεί, αλλά όχι αρκετή ευρωπαϊκή συναίνεση για να ανέβει ψηλά.

Τέταρτον, η επιστροφή των επιτροπών στους ημιτελικούς άλλαξε τη λογική της πρόκρισης. Δεν αρκούσε η ατάκα, το χορευτικό ή το viral στοιχείο. Τα τραγούδια έπρεπε να αντέξουν και σε πιο ψυχρή αξιολόγηση. Και αυτό, σε μια χρονιά γεμάτη ένταση και πολιτική φόρτιση, έκανε την τελική εικόνα ακόμη πιο σύνθετη.

Η Eurovision 2026 ήταν μια διοργάνωση όπου το κοινό εξακολουθούσε να έχει τεράστια δύναμη, αλλά οι επιτροπές ξαναμπήκαν καθαρά στο παιχνίδι από νωρίς. Οι ημιτελικοί δεν ήταν απλώς προθέρμανση για τον τελικό. Ήταν ο πρώτος πραγματικός καθρέφτης της χρονιάς. Και σε αυτόν τον καθρέφτη φάνηκε ότι η Βουλγαρία πήγαινε για νίκη, η Ελλάδα για καλή θέση και η Κύπρος για αξιοπρεπή παρουσία, ακριβώς όπως, τελικά, συνέβη.

