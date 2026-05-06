Μια σπάνια μουσική σύμπραξη φέρνει στο Ηρώδειο δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής. Η πρωτοποριακή συνθέτρια Λένα Πλάτωνος, στην πιο ώριμη φάση τής σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας της και η ερμηνεύτρια των μεγάλων ποιητών Μαρία Φαραντούρη, συναντιούνται για μια ξεχωριστή βραδιά, στις 19 Ιουνίου, με τρία σπουδαία έργα, όπου ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική δημιουργία και ο ηλεκτρονικός ήχος συνομιλούν κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.

Οι «Ποιήτριες του αρχαίου κόσμου» επιστρέφουν μέσα από τα λιγοστά μα σπουδαία τους «σπαράγματα» – μικρά, πολύτιμα αποσπάσματα που κρατούν ακόμη ζωντανές τις ιστορίες και τις φωνές τους. Η «μητέρα» όλων, η Σαπφώ, η Κόριννα, η Τελέσιλλα, η Ανύτη, η Πράξιλλα, η Μοιρώ, η Νοσσίς, η Διοφίλη, η Ήριννα, οι ξεματιάστρες, αλλά και άλλες, Σιωπηλές, που σώζεται μονάχα τ΄ όνομά τους. Η φύση και τα ταπεινά της πλάσματα, η φιλία των κοριτσιών, ο έρωτας κι ο πόλεμος, ο θάνατος και η ζωή, η ισότητα των φύλων – πρωταγωνιστούν στα λυρικά και τρυφερά τραγούδια τους.

Η μοναδική Λένα Πλάτωνος, ως φυσική συγγενής των αρχαίων μορφών, γίνεται με τη μουσική της το όχημα που μεταφέρει τις ποιήτριες δυναμικά στο παρόν και τους εξασφαλίζει μια ζωή στο μέλλον – πλέον, τραγουδισμένη – δίνοντας έναν σύγχρονο τόνο στα έργα με την ηλεκτρονική της παλέτα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την παράδοση της αρχαιοελληνικής μουσικής κλίμακας, εντάσσοντας και στοιχεία από το παραδοσιακό τραγούδι. Ιδανική ερμηνεύτρια αυτών των έργων δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την άχρονη – και γι’ αυτό διαχρονική – φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Η μουσική και η αφήγηση της Λένας Πλάτωνος μαζί με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη, ανασύρουν τις Ποιήτριες από τη λήθη, σαν τραγούδι τωρινό και παντοτινό, όπως πραγματικά τους αξίζει.

Στo δεύτερο έργο της Λένας Πλάτωνος, «Οι Μοίρες», που δημιουργείται ειδικά για το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τις επιλεγμένες παραστάσεις στο Ηρώδειο, η συνθέτρια και ο Θάνος Τσακνάκης φέρνουν στο προσκήνιο την πλατωνική ιδέα περί αθανασίας της ψυχής – όπως αποτυπώνεται στον θρυλικό Μύθο του Ηρός στην Πολιτεία – και την ανασυνθέτουν ποιητικά σε αυτό το νέο έργο. Η σύνθεση είναι γραμμένη για τον ταλαντούχο διεθνή σολίστα του φλάουτου Στάθη Καραπάνο και την εμβληματική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, ενώ στο τελευταίο μέρος συμμετέχει ερμηνευτικά και η Αθηνά Ρούτση.

Τα πρωτότυπα κείμενα των αφηγήσεων και οι αποδόσεις τους (Σπαράγματα – Μοίρες) στα νέα ελληνικά ανήκουν στον Θάνο Τσακνάκη.

Η παράσταση ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη στο οριακό και εμβληματικό έργο της Πλάτωνος «Σαμποτάζ», που κυκλοφόρησε το 1981 και θεμελίωσε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα. Τρία συνταρακτικά τραγούδια από το άλμπουμ, «Χίλιες και μία νύχτες», «Σαμποτάζ» και «Στον αστερισμό του Πιγκουΐνου», θα παρουσιαστούν ως μετεγγραφές για φλάουτο, ερμηνευμένα από τον Στάθη Καραπάνο. Η συναυλία περιλαμβάνει και την παρουσίαση του νεότερου τραγουδιού της Λένας Πλάτωνος «Καινούργιοι Άνθρωποι», σε στίχους Νίκου Μωραΐτη, συνδέοντας έτσι τον μύθο του παρελθόντος με τη μουσική δημιουργία του σήμερα.

Συντελεστές

Λένα Πλάτωνος | Μουσική σύνθεση, ενορχήστρωση, πλήκτρα (Μοίρες, Σαμποτάζ), ανάγνωση λυρικών αφηγήσεων (Σιωπηλών Σπαράγματα)

Θάνος Τσακνάκης | Ποίηση (Μοίρες), λυρικές αφηγήσεις & νεοελληνική απόδοση αρχαίων ποιημάτων (Σιωπηλών Σπαράγματα)

Μαρία Φαραντούρη | Ερμηνεία (Σιωπηλών Σπαράγματα, Μοίρες)

Στάθης Καραπάνος | Σολίστ στο φλάουτο (Μοίρες, Σαμποτάζ)

Συμμετοχή: Αθηνά Ρούτση | Ερμηνεία (Μοίρες)

Stergios T. (Στέργιος Τσιρλιάγκος) | Ενορχήστρωση, πλήκτρα, programming, ηλεκτρονικά κρουστά

Γιώργος Κοντογιάννης | Λύρα

Μιχάλης Πορφύρης | Βιολοντσέλο

Βαχάν Γκαλστιάν | Πνευστά

Μιχάλης Παπαπέτρου | Μουσική διεύθυνση (Σιωπηλών Σπαράγματα), πλήκτρα

Δημήτρης Μπουρμπούλης | Σχεδιασμός Ήχου

Δημήτρης Κουτάς | Σχεδιασμός Φωτισμού

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Ώρα 21:00

Εισιτήρια:

