Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η 10η θέση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 δεν είναι αποτυχία με την κλασική έννοια του όρου. Είναι θέση δεκάδας, σε έναν τελικό 25 χωρών, σε μια χρονιά υψηλού ανταγωνισμού και μεγάλης πολιτικής έντασης. Όμως, για μια συμμετοχή που είχε χτιστεί επί μήνες ως ένα από τα ισχυρά χαρτιά της φετινής διοργάνωσης, το αποτέλεσμα άφησε μια αίσθηση ανεκπλήρωτης προσδοκίας.

Ο Akylas με το «Ferto» ολοκλήρωσε τη βραδιά στη 10η θέση με 220 βαθμούς, ενώ η Βουλγαρία κέρδισε τον διαγωνισμό με τη Dara και το «Bangaranga», συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Το Ισραήλ κατέλαβε τη 2η θέση με 343 βαθμούς, σε μια από τις πιο συζητημένες βραδιές των τελευταίων ετών.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η Ελλάδα «πάτωσε». Δεν πάτωσε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν πήγε όσο καλά περίμεναν πολλοί. Και κυρίως, τι μας λέει το φετινό αποτέλεσμα για το πού βρίσκεται πια η Eurovision: ανάμεσα στο τραγούδι, το τηλεοπτικό θέαμα, την πολιτική ένταση, τις χορηγίες, τις στρατηγικές ψήφου και την όλο και μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στη διαδικασία.

Μια καλή θέση που δεν ήταν αρκετή

Η Ελλάδα δεν πήγε άσχημα. Πήγε όμως χαμηλότερα από αυτό που περίμενε ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού. Η συμμετοχή είχε προσελκύσει προσοχή, είχε έντονη σκηνική ταυτότητα, είχε ένα τραγούδι που έμοιαζε φτιαγμένο για να λειτουργήσει μέσα στο Eurovision περιβάλλον. Ρυθμός, ατάκα, εξωστρέφεια, υπερβολή, αναγνωρίσιμο ρεφρέν, γρήγορη σύνδεση με το κοινό.

Αυτά είναι πολύτιμα στοιχεία για τη Eurovision. Δεν είναι όμως κατ’ ανάγκη στοιχεία ενός μεγάλου τραγουδιού.

Το «Ferto» ήταν έξυπνο ως Eurovision πρόταση. Ήξερε πού βρίσκεται, ήξερε σε ποιο κοινό απευθύνεται και είχε την αμεσότητα που χρειάζεται ένα τραγούδι για να ξεχωρίσει μέσα σε μια βραδιά γεμάτη εικόνες, φώτα και διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, αν το κρίνει κανείς με αυστηρά συνθετικά και στιχουργικά κριτήρια, δύσκολα μπορεί να το χαρακτηρίσει “απαύγασμα έμπνευσης”!

Δεν ήταν ένα τραγούδι που στηριζόταν σε ιδιαίτερη μελωδική ανάπτυξη, σε στιχουργικό βάθος ή σε μια σύνθεση που θα στεκόταν από μόνη της έξω από το Eurovision πλαίσιο. Ήταν περισσότερο ένα ευφυές τηλεοπτικό προϊόν τριών λεπτών: σχεδιασμένο για εντύπωση, για ρυθμό, για ατάκα, για σκηνική αξιοποίηση. Σε έναν πραγματικό διαγωνισμό τραγουδιού, όπου το βασικό ζητούμενο θα ήταν η ποιότητα της σύνθεσης, η στιχουργική επεξεργασία και η μουσική αυτοτέλεια, ένα τέτοιο κομμάτι μάλλον δεν θα είχε την ίδια θέση.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος επιλογή για τη Eurovision. Το αντίθετο μπορεί να ισχύει. Η Eurovision εδώ και χρόνια δεν κρίνει μόνο, και συχνά ούτε κυρίως, το τραγούδι ως αυτόνομη μουσική δημιουργία. Κρίνει πακέτο: τραγούδι, εικόνα, αφήγημα, ερμηνευτή, τηλεοπτική εντύπωση, πολιτισμική ταυτότητα, viral δυναμική, συγκυρία. Με αυτά τα κριτήρια, το «Ferto» ίσως πήγε ακριβώς εκεί που μπορούσε να πάει: αρκετά ψηλά για να θεωρηθεί επιτυχημένο, αλλά όχι τόσο ψηλά ώστε να πείσει πως ήταν διεκδικητής νίκης.

Η σκηνοθεσία: βοήθησε ή κατάπιε το τραγούδι;

Η σκηνική παρουσία της Ελλάδας ήταν φιλόδοξη. Η εμφάνιση στήθηκε σαν ένα έντονο, γρήγορο, ψηφιακό σύμπαν, με λογική βιντεοπαιχνιδιού, συμβολισμούς, καθρέφτες, γραφικά, αναφορές στην απληστία, την ταυτότητα, την επιτυχία, τη φήμη και την ανάγκη του ήρωα να αποδείξει ότι «τα κατάφερε».

Όλα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ του τραγουδιού. Το πρόβλημα είναι ότι σε αρκετά σημεία έμοιαζαν να λειτουργούν παράλληλα με αυτό, ίσως και εναντίον του. Η Eurovision αγαπά την υπερβολή, αλλά η υπερβολή χρειάζεται καθαρή στόχευση. Αν ο τηλεθεατής δεν ξέρει πού να κοιτάξει, τι να κρατήσει και ποιο είναι το βασικό συναίσθημα της εμφάνισης, τότε το θέαμα κινδυνεύει να γίνει θόρυβος.

Στην περίπτωση του «Ferto», η σκηνοθεσία είχε πολλές ιδέες. Ίσως υπερβολικά πολλές. Ο Akylas είχε ενέργεια, είχε σκηνική αυτοπεποίθηση και είχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να λειτουργήσει με πιο άμεσο τρόπο. Όμως η εικόνα γύρω του ήταν τόσο φορτωμένη, ώστε ο ίδιος δεν έμενε πάντα στο κέντρο. Αντί η σκηνοθεσία να αναδείξει τον ερμηνευτή και να κάνει πιο καθαρό το τραγούδι, συχνά έδινε την εντύπωση ότι ήθελε να αναδείξει το ίδιο το σκηνοθετικό εύρημα.

Και αυτό είναι ίσως ένα από τα βασικά μαθήματα της φετινής ελληνικής συμμετοχής. Δεν αρκεί να έχεις concept. Πρέπει το concept να υπηρετεί το τραγούδι. Δεν αρκεί να έχεις γραφικά. Πρέπει τα γραφικά να αφήνουν χώρο στην ερμηνεία. Δεν αρκεί να εντυπωσιάζεις. Πρέπει ο θεατής, όταν τελειώσει το τρίλεπτο, να θυμάται τι άκουσε, όχι μόνο τι είδε…

Η Ελλάδα έστειλε ιδέα ή τραγούδι;

Το «Ferto» έμοιαζε να θέλει να πει πολλά μαζί. Να είναι pop σχόλιο για τη φιλοδοξία και το χρήμα. Να είναι σκηνικό παιχνίδι. Να είναι σύγχρονη ελληνική πρόταση. Να είναι viral. Να είναι έξυπνο. Να είναι λίγο ειρωνικό, λίγο επιθετικό, λίγο αυτοβιογραφικό, λίγο θεαματικό.

Αυτή η πολυπλοκότητα δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα. Όμως στη Eurovision ο χρόνος είναι αμείλικτος. Τρία λεπτά δεν επιτρέπουν μεγάλη αποκωδικοποίηση. Ο μέσος τηλεθεατής δεν κάθεται να αναλύσει τη σημειολογία της σκηνής. Αν δεν τον κερδίσεις άμεσα, προχωρά στο επόμενο τραγούδι.

Η ελληνική συμμετοχή είχε ιδέα. Είχε όμως αρκετά ισχυρό τραγούδι για να σηκώσει όλο αυτό το βάρος; Εδώ η απάντηση είναι λιγότερο ενθουσιώδης. Το «Ferto» ήταν λειτουργικό, πιασάρικο, εύστοχο για τον διαγωνισμό. Αλλά δεν ήταν από εκείνα τα τραγούδια που επιβάλλονται με τη μελωδία τους, με τη φωνητική τους κορύφωση ή με ένα στιχουργικό πυρήνα που μένει στον ακροατή μετά το τέλος της βραδιάς.

Γι’ αυτό και η 10η θέση μοιάζει τελικά λογική. Η Ελλάδα είχε ένα δυνατό Eurovision πακέτο, αλλά όχι ένα τραγούδι που να επιβάλει την παρουσία του ανεξάρτητα από την εικόνα. Και όταν η εικόνα έγινε υπερβολικά πυκνή, αντί να καλύψει αυτή την αδυναμία, την έκανε πιο εμφανή.

Η επικράτηση της Βουλγαρίας

Η νίκη της Βουλγαρίας δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα ενός πιασάρικου ρεφρέν. Το «Bangaranga» της Dara είχε αυτό που πολλές συμμετοχές κυνηγούν αλλά λίγες πετυχαίνουν: έμοιαζε ταυτόχρονα σύγχρονο και εθνικά αναγνωρίσιμο. Και εθιστικό στο ρεφρέν και τον ρυθμό.

Τα διεθνή μέσα στάθηκαν στην εκρηκτική dance-pop ενέργεια του τραγουδιού, αλλά και στο γεγονός ότι πατούσε σε βουλγαρικά φολκλορικά στοιχεία και σε έμπνευση από την παράδοση των kukeri, χωρίς να ακούγεται σαν τουριστική καρτ ποστάλ. Η εμφάνιση λειτούργησε υπέρ του κομματιού, όχι εναντίον του: η Dara είχε καθαρή σκηνική ταυτότητα, αυτοπεποίθηση και τηλεοπτική παρουσία που ανέβασε το τραγούδι αντί να το σκεπάσει. Γι’ αυτό και η Βουλγαρία κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο: να ενώσει επιτροπές και κοινό, να φανεί φρέσκια χωρίς να χαθεί στην υπερβολή, και να αξιοποιήσει τη συγκυρία μιας χρονιάς όπου πολλοί θεατές έψαχναν μια νίκη λιγότερο τοξική, λιγότερο διχαστική και πιο καθαρά «Eurovision».

Με απλά λόγια, η Βουλγαρία κέρδισε γιατί είχε το πιο ολοκληρωμένο πακέτο: τραγούδι με άμεση ενέργεια, σκηνή που το απογείωσε, ερμηνεύτρια που το στήριξε και εθιστικό ρεφρέν.

Η φετινή Eurovision ήταν περισσότερο πολιτική από ποτέ

Η Eurovision 2026 δεν κρίθηκε μόνο στη σκηνή. Κρίθηκε και στο κλίμα γύρω από τη σκηνή. Η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πέντε χώρες -Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία- να απέχουν από τον διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ήταν μια από τις πιο βαριές πολιτικές σκιές που έχουν πέσει πάνω στον θεσμό τα τελευταία χρόνια.

Εδώ υπάρχει μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μία, η Eurovision θέλει να παρουσιάζεται ως μουσικός θεσμός που ενώνει τους λαούς. Από την άλλη, δεν λειτουργεί σε κενό αέρος. Οι χώρες δεν εμφανίζονται ως αφηρημένες μουσικές μονάδες. Εκπροσωπούν δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, κουβαλούν σημαίες, ιστορικό βάρος, πολιτικές εντάσεις και γεωπολιτικές σχέσεις.

Γι’ αυτό και η φράση «ας μείνει η πολιτική έξω από τη Eurovision» ακούγεται ωραία, αλλά δύσκολα εφαρμόζεται. Η ίδια η ιστορία του θεσμού έχει αποδείξει ότι οι πολιτικές και πολιτισμικές ισορροπίες βρίσκουν πάντα τρόπο να περάσουν μέσα από τη βαθμολογία, τις αντιδράσεις, τις συμμαχίες, τις αποχές και τα μηνύματα των συμμετοχών.

Το ζήτημα, βέβαια, είναι να μη διολισθαίνει η πολιτική κριτική σε συλλογική στοχοποίηση του κοινού. Άλλο να συζητά κανείς την απόφαση συμμετοχής μιας χώρας, τις επιλογές της EBU ή τη στάση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, και άλλο να χαρακτηρίζει συλλήβδην εκατομμύρια ανθρώπους επειδή ψήφισαν ένα τραγούδι που τους άρεσε, τους συγκίνησε ή τους εξέφρασε. Η Eurovision μπορεί να είναι πολιτικά φορτισμένη, αλλά παραμένει χώρος προσωπικής μουσικής αντίληψης, προσωπικού γούστου και συναισθηματικής αντίδρασης.

Το Ισραήλ, το televote και η αίσθηση δυσπιστίας

Η 2η θέση του Ισραήλ, κυρίως λόγω της δυναμικής του στο κοινό, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πόσο καθαρή, αυθόρμητη ή οργανωμένη μπορεί να είναι η δημόσια ψήφος. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν να μιλήσει κανείς ελαφρά τη καρδία για «στημένο αποτέλεσμα». Υπάρχει όμως τεκμηριωμένο ζήτημα εμπιστοσύνης.

Η EBU είχε ήδη αλλάξει τους κανόνες για το 2026, μειώνοντας το μέγιστο όριο ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής από 20 σε 10 και επαναφέροντας τις επιτροπές στους ημιτελικούς. Οι αλλαγές παρουσιάστηκαν ως μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στο αποτέλεσμα.

Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Όταν ένας διαγωνισμός αισθάνεται την ανάγκη να αλλάξει κανόνες για να προστατεύσει την αξιοπιστία της ψηφοφορίας, τότε η δυσπιστία δεν είναι απλώς «γκρίνια» των θεατών. Είναι πρόβλημα υπαρκτό.

Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να αποδείξουμε σκοτεινά σενάρια. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα υιοθετούμε χωρίς στοιχεία. Το ερώτημα είναι αν το σύστημα πείθει πλέον ότι αποτυπώνει αυθόρμητα και ισορροπημένα την προτίμηση του κοινού και των επιτροπών. Και η απάντηση, μετά από μια χρονιά τόσο φορτισμένη, δεν είναι καθόλου αυτονόητη.

Οι «περίεργες» ψηφοφορίες και η παλιά αλήθεια της Eurovision

Κάθε χρόνο υπάρχουν βαθμολογίες που μοιάζουν παράλογες. Χώρες που το κοινό αποθεώνει καταποντίζονται στις επιτροπές και το αντίθετο. Τραγούδια που θεωρούνται μουσικά άρτια δεν συγκινούν το televote. Συμμαχίες, γλώσσες, διασπορές, γειτονικές σχέσεις και πολιτισμικές συγγένειες συνεχίζουν να παίζουν ρόλο, όσο κι αν το σύστημα προσπαθεί να τις περιορίσει.

Το 2026, όμως, η συζήτηση έγινε πιο έντονη γιατί προστέθηκε η πολιτική φόρτιση γύρω από το Ισραήλ και η απουσία πέντε χωρών από τον διαγωνισμό. Όταν λείπουν χώρες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν διαφορετικά το σώμα των ψηφοφόρων και των επιτροπών, το αποτέλεσμα αναπόφευκτα διεξάγεται σε διαφορετικό περιβάλλον. Δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι η τελική κατάταξη θα ήταν άλλη αν συμμετείχαν. Μπορεί όμως να πει ότι η φετινή Eurovision δεν έγινε με το πλήρες ευρωπαϊκό σώμα συμμετοχών που θα μπορούσε να έχει.

Και αυτό έχει σημασία. Η αποχή είναι πολιτική πράξη, αλλά η ψήφος είναι επίσης δύναμη. Όσοι απουσιάζουν στέλνουν μήνυμα. Όσοι μένουν και ψηφίζουν διαμορφώνουν αποτέλεσμα. Σας θυμίζει κάτι αυτό; Η φετινή Eurovision έδειξε και τα δύο.

Ο ρόλος των χορηγών και η εικόνα ενός θεσμού που πιέζεται

Στη δημόσια συζήτηση επανήλθε και το θέμα των χορηγών, ειδικά της Moroccanoil, η οποία είναι Presenting Partner της Eurovision και συχνά περιγράφεται ως brand με ισραηλινή προέλευση και ισχυρούς ισραηλινούς δεσμούς, ενώ λειτουργεί πλέον ως διεθνές εμπορικό σήμα με ευρύτερη εταιρική παρουσία.

Για ένα κομμάτι του κοινού, αυτή η σύνδεση τροφοδότησε την υποψία ότι οι εμπορικές ισορροπίες γύρω από τον διαγωνισμό μπορεί να επηρεάζουν, έστω έμμεσα, τον τρόπο με τον οποίο η Eurovision διαχειρίζεται ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα. Πρόκειται όμως για υπόνοια και όχι για αποδεδειγμένο γεγονός. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν να ειπωθεί ότι ένας χορηγός καθορίζει ποια χώρα συμμετέχει, πώς διαμορφώνονται οι αποφάσεις της EBU ή πώς εξελίσσεται η ψηφοφορία.

Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια είναι ότι η ίδια η ύπαρξη αυτής της συζήτησης δείχνει το πρόβλημα εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζει πια ο θεσμός. Όταν ένας διαγωνισμός που θέλει να εμφανίζεται ως ουδέτερος μουσικός χώρος συνδέεται με μεγάλες χορηγίες, διεθνή εμπορικά συμφέροντα, δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και πολιτικά φορτισμένες συμμετοχές, τότε η εικόνα της ουδετερότητας γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ακόμη κι αν οι αποφάσεις λαμβάνονται θεσμικά, η εντύπωση προς τα έξω δεν είναι πάντα πειστική.

Και στη Eurovision, η εντύπωση μετράει σχεδόν όσο και η πραγματικότητα.

Τελικά, τι έφταιξε για την Ελλάδα;

Για την Ελλάδα, το αποτέλεσμα φαίνεται να ήταν συνδυασμός παραγόντων. Το τραγούδι ήταν έξυπνο για τη Eurovision, αλλά όχι σπουδαίο ως αυτόνομη σύνθεση. Η σκηνική παρουσία είχε ιδέες, αλλά ίσως περισσότερες από όσες μπορούσε να αντέξει το τρίλεπτο. Ο Akylas είχε ενέργεια, αλλά δεν αναδείχθηκε πάντα όσο έπρεπε μέσα στο οπτικό σύμπαν που στήθηκε γύρω του.

Σε μια πιο ήρεμη χρονιά, ίσως η Ελλάδα να είχε πάρει περισσότερα. Σε μια λιγότερο φορτισμένη διοργάνωση, ίσως το «Ferto» να είχε λειτουργήσει πιο καθαρά ως pop Eurovision πρόταση. Όμως η Eurovision 2026 δεν ήταν ήρεμη χρονιά. Ήταν ένας διαγωνισμός όπου η μουσική, η εικόνα, η πολιτική, οι χορηγοί, οι αποχές και η δυσπιστία για την ψήφο μπλέχτηκαν σε έναν κόμπο.

Η Ελλάδα δεν χάθηκε. Αλλά δεν απογειώθηκε όπως προέβλεπαν και οι bookmakers. Και αυτό είναι ίσως το πιο ακριβές συμπέρασμα: το «Ferto» ήταν μια συμμετοχή με φιλοδοξία δεκάδας και εικόνα νίκης, αλλά όχι με τη μουσική ουσία και την καθαρότητα που απαιτεί μια πραγματική διεκδίκηση κορυφής.

Η επόμενη μέρα

Το μάθημα για την Ελλάδα δεν είναι να φοβηθεί τις μεγάλες σκηνοθετικές ιδέες. Είναι να τις βάζει στην υπηρεσία του τραγουδιού και όχι το αντίστροφο. Η Eurovision θέλει εικόνα, αλλά πρώτα πρέπει να θυμάσαι το τραγούδι. Θέλει concept, αλλά πρώτα πρέπει να συνδεθείς με τον ερμηνευτή. Θέλει μήνυμα, αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβεις τι ακούς και τι βλέπεις.

Ο Akylas έφερε μια συμμετοχή που συζητήθηκε, μπήκε δεκάδα και κράτησε την Ελλάδα ορατή σε μια δύσκολη χρονιά. Αυτό δεν είναι λίγο. Αλλά η αίσθηση που έμεινε είναι πως αυτό το κάτι “παραπάνω” που περιμέναμε, χάθηκε κάπου ανάμεσα στα γραφικά, στις προσδοκίες και σε μια Eurovision που φέτος ήταν πολύ μεγαλύτερη, και πολύ πιο βαριά, από τα ίδια της τα τραγούδια.

