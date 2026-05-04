Πόσο πάει τελικά η τιμή ενός Υπουργού;

Πώς πέθανε τελικά η Σαλώμη Ρόμπαρτς;

Έχει βάλτο στις Θερμοπύλες;

Τι παπούτσια φοράει η σύζυγος του υπουργού στην επέτειο του γάμου της;

«Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η παράσταση θα επισκεφτεί στο πλαίσιο περιοδείας παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου : Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Μουσική – Ηχητικός Σχεδιασμός: Κώστας Νικολόπουλος

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθετών: Θάνος Χατζόπουλος

Βοηθός Σκηνογράφου : Νεκταρία Ηλιάκη

Φωτογραφίες-Trailer : Έφη Καρανικόλα

Έναρξη: Τρίτη 2 Ιουνίου

Ημέρες παραστάσεων: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη

Ώρα έναρξης : 21.00

Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη

Λ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα

Εισιτήρια:

Α’ Ζώνη – Τραπέζι: 20 €

Β’ Ζώνη: 18 €

Προπώληση: more.com

τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026

Ιούνιος 2026

Πέμπτη 18/06/2026 – Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Ιούλιος 2026

Παρασκευή 10/07/2026 – Κοζάνη – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης

Σάββατο 11/07/2026 – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ Ιωαννίνων

Κυριακή 12/07/2026 – Τρίκαλα – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρικάλων

Πέμπτη 16/07/2026 – Κατερίνη – Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης

Παρασκευή 17/07/2026 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους

Σάββατο 18/07/2026 – Πολύγυρος – Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου

Κυριακή 19/07/2026 – Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη Βέροιας

Πέμπτη 23/07/2026 – Λαύριο – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Παρασκευή 24/07/2026 – Χαλκίδα – Θέατρο Ορέστης Μακρής

Παρασκευή 31/07/2026 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Αύγουστος 2026

Σάββατο 01/08/2026 – Ωρωπός – Σινεμά Αθηναία Ωρωπού

Κυριακή 02/08/2026 – Αίγινα – Προαύλιο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας

Σεπτέμβριος 2026

Πέμπτη 03/09/2026 – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη Βόλου

Τιμές εισιτήριων:

Προπώληση: 18€

Γενική Είσοδος : 22€ στο ταμείο την ημέρα της παράστασης

Προπώληση: more.com