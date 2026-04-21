Ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος και ο στιχουργός Ηλίας Μάστορης συνεργάζονται δισκογραφικά για δεύτερη φορά. Στο «Φυτίλι» παρουσιάζουν εννέα τραγούδια που ισορροπούν με φυσικότητα ανάμεσα στη ροκ μπαλάντα και το λαϊκό τραγούδι, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό αλλά συνεκτικό ηχητικό σύνολο.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιάννης Λεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς, αποδίδοντας με διαφορετικές εκφραστικές προσεγγίσεις το υλικό του δίσκου.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά από τον Μετρονόμο.

Track List

1 ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Μπάμπης Στόκας

2 ΦΥΤΙΛΙ Γιάννης Λεκόπουλος

3 ΚΙ ΟΛΟ ΒΟΥΛΙΑΖΩ Θανάσης Χουλιαράς

4 ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μπάμπης Στόκας

5 ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ Γιάννης Λεκόπουλος

6 ΟΠΩΣ ΣΤΕΝΑΖΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ Θανάσης Χουλιαράς

7 ΜΗ Μ’ ΑΚΟΥΜΠΑΣ Μπάμπης Στόκας

8 ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΚΑΩ Θανάσης Χουλιαράς

9 ΑΡΑΧΝΗ Γιάννης Λεκόπουλος