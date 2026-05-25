Καλοκαίρι 2026, οι Πυξ Λαξ ξεκινούν την φετινή τους καλοκαιρινή περιοδεία και κάπως έτσι «γεννήθηκε» κι ένα νέο τραγούδι. Πρώτος σταθμός ο Λυκαβηττός και ακολουθούν πολλές ακόμα συναντήσεις με τους φίλους των Πυξ Λαξ, παλιούς και νέους επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τίτλο του νέου τραγουδιού «Δεν τελειώσαμε ακόμα»…

Τα λόγια έγραψε ο Φίλιππος Πλιάτσικας και στη μουσική συνέπραξε μαζί του ο Χάρης Μιχαηλίδης, κιθαρίστας, συνεργάτης, τραγουδοποιός και μέλος των Δραμαμίνη.

Μαζί τους ο Δημήτρης Σταρόβας… χωρίς συστάσεις… χωρίς περιττά λόγια…

Στίχοι: Φ.Πλιάτσικας

Μουσική: Φ.Πλιάτσικας -Χάρης Μιχαηλίδης

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Τύμπανα: Αλέκος Κούρτης

Μπάσο: Ακης Αμπράζης

Πιάνο-Ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα: Χάρης Μιχαηλίδης

Hammond: Νίκος Σαλτας

Πλήκτρα Ονικ Ατζεμιαν

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Βιόλα: Αυγούστα Σεστάνι

Βιολί: Κωστής Καριτζής

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα

Το δρόμο για τα μέρη που δεν είδα

Τόσες πατρίδες μου χρεώσανε μια στάμπα

Κι όμως καμμιά απ’αυτές στο πλάι μου δεν είδα

Δεν τελείωσε ακόμα,είμαι ακόμα όρθιος

Δέντρο μέσα στο χειμώνα που ζωντάνεψε ο ανθός

Δεν τελείωσε ακόμα κι απ τους φόβους μου είμαι εμπρός

Μες τον πιο βαθύ χειμώνα είμαι ακόμα ζωντανός

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα

Μια έξοδο στο όνειρο στο φως

κράτα μου φίλε λίγο πιο ψηλά τη λάμπα

Για να φωτίζεται ο χρόνος μου ο θνητός

Δεν τελειώσαμε ακόμα κι είμαι ακόμα όρθιος

Δέντρο μέσα στο χειμώνα που ζωντάνεψε ο ανθός

Δεν τελειώσαμε ακόμα

κι απ το φόβο βγαίνω εμπρός

Σ ένα ατέλειωτο αγώνα είμαι ακόμα ζωντανός