Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιούργησε τους Starovas Band και παρουσιάζει το Project “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε”: ένα δυναμικό rock party γεμάτο ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά — τη δική του, αλλά και τις επόμενες.

Η κιθάρα του Σταρόβα, η σκηνική χημεία με τους συνοδοιπόρους και τους καλεσμένους του, το χιούμορ και η συγκίνηση, συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία – είναι Rock εμπειρία, με αυθεντικότητα, ένταση και δυναμισμό.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος θεατής της πρώτης συναυλίας:

“…είπαν τραγούδια όμορφα, από αυτά που μεγαλώσαμε κι αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε… κι ήταν τόσο ωραία όλοι μια παρέα!”

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, παρουσιάζουν το “Star Ovation – Summer Edition”, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα των παλιών, αυθεντικών beach parties — με κασετόφωνο, παρέες και φωτιές δίπλα στη θάλασσα.

Στο ιδιαίτερο αυτό “Beach Party στο Θέατρο Βράχων”, στη σκηνή θα συναντηθούν με εκλεκτούς καλεσμένους, δημιουργώντας μια βραδιά με ξεχωριστή ενέργεια και τη γοητεία μιας μικρής “ιστορικής” μουσικής συνάντησης. Τις συμμετοχές αυτές ο Δημήτρης θέλει και πάλι να τις κρατήσει “μυστικές” ώστε να υπάρχει το ζητούμενο «σασπένς» ως μέρος της παράστασης.

Σκηνοθετική Επιμέλεια & Παρουσίαση: Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Οι “Starovas Band” είναι:

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου

Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου

Πλήκτρα: Νίκος Σάλτας

Κιθάρες: Δημήτρης Καρασούλος

Κιθάρες: Δημήτρης Σταρόβας

Επιμέλεια ήχου: Μιχάλης Αλεξάκης

Επιμέλεια Παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη

Εισιτήρια: 17 ευρώ

Προπώληση: more.com