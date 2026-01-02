Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιούργησε το συγκρότημά του, τους “Starovas Band” παρουσιάζοντας το project “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε”: ένα “Rock party” γεμάτο ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που όρισαν μια ολόκληρη γενιά -την δική του- αλλά και τους νεότερους…

Μετά το εντυπωσιακό sold out του περασμένου μήνα, ανακοινώνουμε 2 νέες συναυλίες μέσα στον Γενάρη.

Από τον Πουλικάκο, τους Socrates και τον Σιδηρόπουλο μέχρι τους Led Zeppelin, τους Deep Purple και τον Eric Clapton, οι διαδρομές είναι ηλεκτρικές και απρόβλεπτες.

Η κιθάρα του Σταρόβα, οι φίλοι και συνοδοιπόροι του επί σκηνής, το χιούμορ και η συγκίνηση, αποδείχτηκε ότι συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία – είναι Rock εμπειρία, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει κάθε εμφάνισή του.

Γιατί, όπως έγραψε και κάποιος θεατής της πρώτης συναυλίας:

“…είπαν τραγούδια όμορφα, από αυτά που μεγαλώσαμε κι αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε… Κι ήταν τόσο ωραία όλοι μια παρέα!!!!”

* Σε κάθε συναυλία θα υπάρχουν συμμετοχές – έκπληξη που ο Δημήτρης θέλει να τις κρατήσει “μυστικές” ώστε να υπάρχει το ζητούμενο «σασπένς» ως μέρος της παράστασης…

Παίζουν οι:

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου

Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου

Πλήκτρα: Νίκος Σάλτας

Κιθάρες: Δημήτρης Καρασούλος

Επιμέλεια ήχου: Μιχάλης Αλεξάκης

Επιμέλεια Παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Τετάρτες 21 & 28 Ιανουαρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν από τις 20.30

Ώρα έναρξης: 21:30

Κύτταρο Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Κρατήσεις καθημένων: 210 8224134 / 6977641373

Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com