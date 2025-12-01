Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιουργεί το συγκρότημά του, τους “Starovas Band” και μαζί ξεκινούν τις συναυλίες τους από τη μουσική σκηνή που αγάπησε το ελληνικό rock, το ιστορικό Κύτταρο, παρουσιάζοντας το project “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε”: ένα “Rock party” γεμάτο ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που όρισαν μια ολόκληρη γενιά -την δική του- αλλά και τους νεότερους…

Από τον Πουλικάκο και τον Σιδηρόπουλο μέχρι τους Led Zeppelin και τους Deep Purple, οι διαδρομές είναι ηλεκτρικές και απρόβλεπτες.

Η κιθάρα του Σταρόβα, οι φίλοι και συνοδοιπόροι του επί σκηνής, το χιούμορ και η συγκίνηση, συνθέτουν ένα Live που δεν είναι απλώς συναυλία – είναι Rock εμπειρία, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει κάθε εμφάνισή του.

Σε κάθε συναυλία θα υπάρχουν συμμετοχές – έκπληξη που ο Δημήτρης θέλει να τις κρατήσει “μυστικές” ώστε να υπάρχει το ζητούμενο «σασπένς» ως μέρος της παράστασης…

Παίζουν οι:

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου

Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου

Πλήκτρα: Νίκος Σάλτας

Κιθάρες: Δημήτρης Καρασούλος

Επιμέλεια ήχου: Μιχάλης Αλεξάκης

Επιμέλεια Παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Κύτταρο Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Κρατήσεις καθήμενων: 210 8224134 / 6977641373

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση: more.com

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ)