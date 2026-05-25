Η Lykke Li, η φωνή πίσω από το εμβληματικό “I Follow Rivers”, το τραγούδι που έχει σημαδέψει όσο λίγα τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή μουσική σκηνή, και τα pop anthems “No Rest for the Wicked” και “I Never Learn”, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, σε μια από τις πιο ιδιαίτερες και πολυαναμενόμενες συναυλιακές στιγμές του καλοκαιριού. Η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, δραστηριοποιείται εδώ και πάνω από 15 χρόνια, έχοντας καταφέρει όχι απλά να διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο, αλλά να δημιουργήσει έναν ολόκληρο συναισθηματικό κόσμο γύρω από το υλικό της, όπως και μια βαθιά, σχεδόν υπόγεια σύνδεση με το κοινό της. Τώρα έρχεται να συναντήσει επιτέλους από κοντά τους Έλληνες fans της που την περίμεναν με ανυπομονησία, στο απόλυτο momentum, εκεί που η ενέργεια του ιερού βράχου της Ακρόπολης θα συναντηθεί με μια μαγευτική performance, από μια χαρισματική καλλιτέχνιδα.

Το υλικό της Lykke Li κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην indie pop, την alternative και το κινηματογραφικό songwriting, και είναι γεμάτο ευαισθησία, αλλά και εσωτερική ένταση. Από την πρωτόλεια, σχεδόν ωμή μελαγχολία του I Never Learn (2014), μέχρι την πιο “νυχτερινή”, αισθησιακή πλευρά του So Sad So Sexy (2018) και την εύθραυστη εσωστρέφεια του πιο πρόσφατου Eyeye (2022), κάθε δουλειά της Lykke Li λειτουργεί σαν μια προσωπική εξομολόγηση που μετατρέπεται σε συλλογικό βίωμα. Τα τραγούδια της αγγίζουν αθόρυβα αλλά βαθιά, μένουν και σε ακολουθούν πολύ μετά την ακρόαση, ενώ η ζωντανή παρουσία της έχει συχνά χαρακτηριστεί καθηλωτική.

Στις 22 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού -σε μια χρονιά που σηματοδοτεί και το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου για τον εμβληματικό χώρο- η Αθήνα φιλοξενεί μια συναυλία σχεδόν τελετουργικού χαρακτήρα. Η μοναδική σύμπραξη του ιδιαίτερου live act της Lykke Li με τη μνημειακή ατμόσφαιρα του Ηρωδείου δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για μια μυσταγωγική εμπειρία, που δύσκολα θα επαναληφθεί. Με νέο υλικό στον ορίζοντα -καθώς το επερχόμενο, έκτο σε σειρά album της, Afterparty, αναμένεται τον Μάιο του 2026- και μια καλλιτεχνική διαδρομή που συνεχίζει να γράφεται στο παρόν, η Lykke Li προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και μια σπάνια αίσθηση συμμετοχής σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Ώρα Προσέλευσης: 19:30

Ώρα Έναρξης: 21:15

Θέατρο Ηρώδου του Αττικού

Τιμές εισιτηρίων:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ – 120€

Α΄ ΖΩΝΗ – 90€

Β’ ΖΩΝΗ – 75€

Γ’ ΖΩΝΗ – 65€

Άνω Διάζωμα Δ’ ΖΩΝΗ – 65€

Άνω Διάζωμα Ε’ ΖΩΝΗ – 55€

Άνω Διάζωμα Ζ’ ΖΩΝΗ – 45€

ΑΜΕΑ – 55€

Κρατήσεις για τις θέσεις ΑμΕΑ γίνονται τηλεφωνικά στο 2104834913

Προπώληση: more.com