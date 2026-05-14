Η Μελίνα Ασλανίδου παρουσιάζει τη νέα της διασκευή στο αγαπημένο τραγούδι «Άστο να πάει», δίνοντας μια πιο σύγχρονη και καλοκαιρινή διάσταση σε μία από τις διαχρονικές επιτυχίες του ελληνικού ρεπερτορίου.

Το τραγούδι, σε μουσική του Μάριου Τόκα, που αγαπήθηκε μέσα από την ερμηνεία του Γιάννη Πάριου, επιστρέφει με νέο ήχο και φρέσκια ενορχηστρωτική προσέγγιση.

Στη νέα αυτή εκτέλεση συμμετέχει ο Θανάσης Βασιλόπουλος, προσθέτοντας με τον ξεχωριστό ήχο του το δικό του μουσικό στίγμα.

Μια νέα εκδοχή ενός αγαπημένου τραγουδιού, που συνδυάζει τη νοσταλγία με τη σύγχρονη αισθητική και την καλοκαιρινή διάθεση, το οποίο συνοδεύει ένα ατμοσφαιρικό video clip σκηνοθετημένο από τον Βαγγέλη Τσαουσόπουλο.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Heaven Music.

Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε,

Και μ’ εκβιάζεις με κουβέντες κι απειλές,

Ήρθες και βάζεις όρους πώς να ζήσουμε,

Κι εγώ που νόμιζα πως μόνο εμένα θες.

Άστο, άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο,

Μη βάζεις όρους, γι’ αγάπη μιλάμε,

Και στην αγάπη συμφωνίες δε χωράνε,

Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο.

Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε,

Τα θέλεις όλα, ούτε λίγο, ούτε πολύ,

Κάνεις τα πάντα συμφωνία για να κλείσουμε,

Θέλεις συμβόλαιο, μαζί μου, δηλαδή.

Άστο, άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο,

Μη βάζεις όρους, γι’ αγάπη μιλάμε,

Και στην αγάπη συμφωνίες δε χωράνε,

Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο.