Το Green Park Athens υποδέχεται τη Μελίνα Ασλανίδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα και ρυθμό!

Το εμβληματικό σημείο συνάντησης στο Πεδίον του Άρεως, επιστρέφει φέτος τον χειμώνα με ένα ξεχωριστό μουσικό σχήμα που υπόσχεται να χαρίσει στο αθηναϊκό κοινό αξέχαστες βραδιές.

Από 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η Μελίνα Ασλανίδου με την δυναμική – γεμάτη ψυχή φωνή που κάνει κάθε τραγούδι να μοιάζει με εξομολόγηση, επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι κάθε της εμφάνιση είναι εμπειρία. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο δημιουργός που μετατρέπει τις στιγμές σε τραγούδια και τα τραγούδια σε αναμνήσεις και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης που γεμίζει τη σκηνή με ρυθμό και θετική ενέργεια, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, ρυθμό και αληθινή διασκέδαση.

Στο ατμοσφαιρικό σκηνικό του Green Park Athens η μουσική, το συναίσθημα και η διασκέδαση γίνονται ένα, με την καρδιά της πόλης να χτυπά δυνατά στο Πεδίον του Άρεως… εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται στιγμή!

Από 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Green Park Athens

Μαυροματέων 22, Πεδίον του Άρεως

Κρατήσεις: 210 8234001, 2108234002