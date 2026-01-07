Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία-αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη, έναν από τους πιο χαρισματικούς και πολυδιάστατους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, στο Ολύμπια – Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.

Με δεκάδες γνωστά τραγούδια, αλλά και με εκατοντάδες άρθρα, ραδιοφωνικές εκπομπές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ο Μανώλης Ρασούλης έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς των τελευταίων δεκαετιών. Εμβληματικά τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί από σπουδαίους καλλιτέχνες και πολλά από αυτά διαμόρφωσαν μουσικά την εποχή τους.

Με νέες ενορχηστρώσεις, η βραδιά θα αποτελέσει μια μουσική περιπλάνηση στο πνεύμα ενός δημιουργού τολμηρού και βαθιά ανθρώπινου.

Μουσική διεύθυνση /ενορχηστρώσεις: Άγγελος Ηλίας

Ερμηνεύουν: Μελίνα Ασλανίδου, Μάνος Πυροβολάκης, Θάνος Ματζίλης, Κωνσταντίνος Στεφανής και η Ναταλία Ρασούλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ναταλία Ρασούλη

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ώρα 20:30

Ολύμπια – Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας

Ακαδημίας 59

Τιμές εισιτηρίων: Από 5 € έως 25 €

Προπώληση: more.com