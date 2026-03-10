Μέσα από μια φιλία πολλών ετών που εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική καλλιτεχνική συνεργασία, ο Θάνος Ματζίλης, και ο Νίκος Χιώτογλου δημιούργησαν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αγάπη μου», σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Η όμορφη αυτή δημιουργία, έγινε με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου του Θάνου Ματζίλη.

Το τραγούδι μιλά για τον έρωτα και γεννήθηκε μέσα από τη δημιουργική συνάντηση τριών φίλων και συνεργατών, καθώς τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Αναγνωστάκης. Η μεταξύ τους φιλία και καλλιτεχνική σχέση, που μετρά πλέον πάνω από δέκα χρόνια, αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου τραγουδιού. Η πένα του στιχουργού Νίκου Αναγνωστάκη, με την χειμαρρώδη και παράλληλα τρυφερή γραφή της, αποτυπώνει τη μετουσίωση του ονείρου σε πραγματικότητα με τον ερχομό της ιδανικής αγάπης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θάνος Ματζίλης και ο Νίκος Χιώτογλου συναντιούνται δισκογραφικά. Στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στο τραγούδι «Στάση», αλλά και στο ολοκληρωμένο έργο «Παγωμένη Θεατρίνα».

Τη μοναδική αυτή συνεργασία ολοκληρώνει με την ξεχωριστή της ερμηνεία η Δήμητρα Μωραΐτη, δίνοντας στο τραγούδι τη δική της ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα και συμπληρώνοντας ιδανικά το ντουέτο.

Ερμηνεία: Θάνος Ματζίλης – Δήμητρα Μωραΐτη

Στίχοι : Νίκος Αναγνωστάκης

Μουσική : Νίκος Χιώτογλου

Ενορχήστρωση : Νίκος Γύρας

Σκηνοθεσία Video Clip: Ήρα Δράκου

Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Καρράς

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music Group.

Όπως μια ευχή σε κάποιο αστέρι

Που ακουμπά στη γη

Που σε οδηγεί για να σε φέρει

Όπως μια ευχή

Ήρθες σαν φως σαν έρωτας σαν Θεός

Ήρθες εσύ μιας αστραπής κεραυνός

Αγάπη μου στο βλέμμα σου στο αίμα μου

Οι αλήθειες μου στην κάθε σου ματιά

Τα όνειρα στα βράδια μας τα άδεια μας

Που κόψανε στα δυο την μοναξιά

Κάθε σου ματιά τρυπάει σαν βέλος

Κάθε σου ματιά

Η δική σου αρχή δεν έχει τέλος

Κάθε μας φορά