Η φράση του Ναζίμ Χικμέτ, πιο επίκαιρη από ποτέ, εκφράζει απόλυτα την συναυλία που θα λάβει μέρος στο Club του Σταυρού του Νότου. Τρεις νέοι άνθρωποι, οι Θάνος Ματζίλης, Κέλλυ Βουδούρη και Μαριλίζα Λούντζη κάνουν το αυτονόητο, ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν ένα κοινό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, κόντρα στην μοναχικότητα και την εσωστρέφεια των καιρών. Τραγούδια που έμειναν στην μνήμη και στην καρδιά μας, από νέους ερμηνευτές που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Παίζουν:

Δημήτρης Ανδρονιάδης – Πιάνο, Επιμέλεια

Χρήστος Ατσάλης – Μπάσο

Ηρακλής Παχίδης – Τύμπανα

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος – Κιθάρα

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Καρράς

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Ώρα Έναρξης: 21.30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο ορθίων: 13€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

* Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975