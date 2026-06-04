Ο Θοδωρής Τσάτσος και η Κέλλυ Βουδούρη, μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη Μουσική σκηνή Ράδιο στο Γκάζι, δίνουν ξανά ραντεβού και μας προσκαλούν να πάμε μαζί τους μία βόλτα, παρέα με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Με αφορμή τη δισκογραφική τους συνύπαρξη στο album «Εξωγήινος» του Θοδωρή, με την Κέλλυ να συμμετέχει με τo τραγούδι «Ο λυγμός του θηρίου», το ντουέτο με τον Θοδωρή «Πάμε μία βόλτα» και την επανεκτέλεση του τραγουδιού «Λογικός εκ γενετής», οι δυο τους αποφάσισαν να ενώσουν και επί σκηνής τις φωνές τους, για να μας παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με τα αγαπημένα τους τραγούδια.

Το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει για αυτό το live, έχει επιλογές από τις κοινές τους επιρροές. Σε μία ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση, ο ένας δανείζεται ιδέες από το ρεπερτόριο του άλλου, ανταλλάσοντας τραγούδια και συναισθήματα. Ο Θοδωρής θα ερμηνεύσει τραγούδια που έχουν χαράξει γυναικείες φωνές ενώ η Κέλλυ θα ερμηνεύσει τόσο δημιουργίες του Θοδωρή αλλά και επιλογές του, αλλά και πολύ αγαπημένα μας τραγούδια που τα έχουν σημαδέψει αντρικές φωνές!

Επί σκηνής οι μουσικοί:

Γιώργος Καυγάς (Μπουζούκι)

Μάριος Ιβάν Παπούλιας (Βιολί/Φωνή)

Χρήστος Κουμούσης (Πιάνο)

Γιώργος Λαμπάδης (Κιθάρα)

Βαγγέλης Ξυθάλης (Τύμπανα)

Μάριος Μαρνελάκης (Μπάσο)

Ηχοληψία/Φώτα: Γιάννης Βαφειάδης

Φωτογραφία: Γιώτα Εφραιμίδου

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Doors Open: 20:30

Ράδιο Μουσική Σκηνή

Δεκελέων 24, Γκάζι

(100 μέτρα από το Μετρό «Κεραμεικός»)

Είσοδος: 12€ | Ελάχιστη κατανάλωση: 10€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6955 840 014