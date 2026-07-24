Η Άννα Βίσση ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με τον ARGY στο νέο single «Όλο Πιο Πάνω», φέρνοντας τη χαρακτηριστική ερμηνεία της μέσα στον σύγχρονο ηλεκτρονικό κόσμο ενός Έλληνα παραγωγού με μεγάλη διεθνή παρουσία.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε σήμερα 24 Ιουλίου 2026 από τη Vission Music, με τη μουσική και τους στίχους να υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας και την παραγωγή ο ARGY.

Η συνεργασία είχε αρχίσει να συζητιέται αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία, όταν η Άννα Βίσση παρουσίασε στα social media ένα πρώτο teaser. Η σύντομη γεύση αποκάλυπτε ήδη μια περισσότερο ηλεκτρονική και dance κατεύθυνση και συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φωνή της Άννας Βίσση συναντά την ηλεκτρονική σκηνή

Το μεγάλο ενδιαφέρον του «Όλο Πιο Πάνω» βρίσκεται στη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Από τη μία βρίσκεται η Άννα Βίσση, με μια διαδρομή που έχει περάσει από την pop και το rock μέχρι το λαϊκό τραγούδι και τις πιο σύγχρονες παραγωγές. Από την άλλη, ο ARGY, ένας δημιουργός που έχει χτίσει την καριέρα του μέσα στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή και έχει συνδέσει το όνομά του ιδιαίτερα με τη melodic techno και τον μεγάλο, κινηματογραφικό dance ήχο.

Στο «Όλο Πιο Πάνω», η παραγωγή δεν λειτουργεί απλώς ως ηλεκτρονικό ένδυμα γύρω από ένα συμβατικό pop τραγούδι. Ο ARGY μεταφέρει τη φωνή της Βίσση σε ένα περιβάλλον με έντονο παλμό και club αισθητική, δημιουργώντας ένα crossover ανάμεσα στην ελληνική pop και στον διεθνή ηλεκτρονικό ήχο.

Η επιλογή μοιάζει ταυτόχρονα απρόσμενη και απολύτως συμβατή με μια ερμηνεύτρια που σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας της δεν δίστασε να αλλάξει ήχο και να δοκιμάσει συνεργασίες έξω από τα ασφαλή όρια μιας συγκεκριμένης μουσικής ταυτότητας.

Ο Νίκος Καρβέλας παραμένει στον πυρήνα

Παρά τη μεγάλη αλλαγή στην παραγωγή, στον δημιουργικό πυρήνα βρίσκεται ξανά ο Νίκος Καρβέλας.

Ο επί δεκαετίες στενότερος δημιουργικός συνεργάτης της Άννας Βίσση υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους του «Όλο Πιο Πάνω». Η νέα ηχητική προσέγγιση προκύπτει επομένως όχι από την εγκατάλειψη της γνώριμης δημιουργικής σχέσης, αλλά από τη συνάντησή της με έναν παραγωγό μιας εντελώς διαφορετικής γενιάς και σκηνής.

Αυτό κάνει τη συνεργασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: ο Καρβέλας δημιουργεί το τραγούδι, η Βίσση του δίνει τη φωνή και την προσωπικότητά της και ο ARGY αναλαμβάνει να το μεταφέρει σε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Ποιος είναι ο ARGY

Ο ARGY γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο και βρέθηκε από νεαρή ηλικία στο Λονδίνο, όπου σπούδασε Μουσική Τεχνολογία. Η πρώτη του ολοκληρωμένη κυκλοφορία, «Love Dose», εμφανίστηκε το 2005 και τον έφερε στην ευρωπαϊκή underground techno σκηνή.

Στη συνέχεια κινήθηκε ανάμεσα σε minimal techno, house, tech-house και electronica, πριν αναπτύξει τον περισσότερο μελωδικό και κινηματογραφικό ήχο με τον οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός τα τελευταία χρόνια.

Το «Tataki» αποτέλεσε σημείο καμπής και τον συνέδεσε στενά με την Afterlife, ενώ ακολούθησαν μεγάλες συνεργασίες και κυκλοφορίες όπως τα «Aria», «Sierra», «Melodia» με τους Meduza και «Voices in My Head» με τον Anyma. Το άλμπουμ «New World» του 2024 εδραίωσε ακόμη περισσότερο τη θέση του στη διεθνή ηλεκτρονική σκηνή.

Οι εμφανίσεις του έχουν πλέον φτάσει σε μεγάλα festivals όπως το Tomorrowland και το EDC, αλλά και σε sold-out προσωπικά shows σε διαφορετικές ηπείρους.

Για την Άννα Βίσση, επομένως, η συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή ενός Έλληνα DJ για ένα dance remix. Πρόκειται για συνάντηση με έναν παραγωγό που δραστηριοποιείται σήμερα σε καθαρά διεθνές επίπεδο.

Μετά το «Αιγαίο», μια εντελώς διαφορετική κίνηση

Το «Όλο Πιο Πάνω» έρχεται λίγους μήνες μετά το «Αιγαίο», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, επίσης σε μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα.

Οι δύο κυκλοφορίες δείχνουν τη διάθεση της Άννας Βίσση να μην παραμένει σε μία συγκεκριμένη ηχητική φόρμα. Αντί να επαναλάβει την ίδια προσέγγιση, στρέφεται τώρα προς έναν πολύ πιο ηλεκτρονικό κόσμο και αφήνει την παραγωγή του ARGY να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη νέα εικόνα του τραγουδιού.

Παράλληλα, το single κυκλοφορεί μέσα από τη Vission Music, τη νέα δισκογραφική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ίδια η Άννα Βίσση για τη μουσική της δραστηριότητα.

Μια συνεργασία που κοιτάζει προς τα έξω

Το «Όλο Πιο Πάνω» έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή ενώνει δύο μεγάλα ελληνικά ονόματα από διαφορετικούς χώρους. Η διεθνής καριέρα του ARGY δίνει στη συνεργασία μια προοπτική που ξεπερνά τον συνηθισμένο ελληνικό pop ήχο. Η melodic techno και η ηλεκτρονική dance μουσική λειτουργούν σήμερα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον festivals, clubs και streaming, και η χαρακτηριστική φωνή της Άννας Βίσση περνά για πρώτη φορά τόσο καθαρά μέσα από αυτό το φίλτρο.

Το αποτέλεσμα δεν επιχειρεί να αλλάξει την ταυτότητά της. Αντίθετα, δοκιμάζει πόσο διαφορετικά μπορεί να ακουστεί μια φωνή που γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες όταν συναντήσει έναν παραγωγό που έχει μάθει να σκέφτεται για πίστες και μεγάλα διεθνή stages.

Με τον Νίκο Καρβέλα να παραμένει στη σύνθεση και στους στίχους και τον ARGY να αναλαμβάνει την παραγωγή, το «Όλο Πιο Πάνω» γίνεται μια από τις πιο απρόβλεπτες συνεργασίες της φετινής ελληνικής μουσικής χρονιάς.

Και ίσως ο τίτλος να λειτουργεί τελικά και ως δήλωση πρόθεσης: η Άννα Βίσση εξακολουθεί να αναζητά τον επόμενο ήχο της, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να σταματήσει εκεί όπου βρίσκεται ήδη. Ψάχνει να ανέβει …”όλο πιο πάνω”!

Όλο Πιο Πάνω

Σε ψάχνω στης ζωής μου τη ρουτίνα

στα βρώμικα απ’ την καντίνα

Σε ψάχνω μέσα σε όλη την Αθήνα

μα δεν είσαι πουθενά

Σε ψάχνω μες στης νύχτας τα σκουπίδια

σε τσιγάρα και σε ξύδια

στου έρωτα μου τα αποκαΐδια

μα δεν είσαι πουθενά

Όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω

Με ταξιδεύεις εκεί που το μυαλό μου

το βρίσκω μόνο όταν το χάνω

Όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω

Έχω γίνει κομμάτια

κι ούτε ξέρω τι λέω

ούτε τι κάνω

Ο χρόνος όλα τα σκοτώνει

σουτάρει η αγάπη σιλικόνη

γλωσσόφιλα από βότκα και λεμόνι

Να παραμυθιαζόμαστε σωστά

κι ύστερα όλοι λιώματα

γεμάτοι τρύπες και μπαλώματα

κοιμόμαστε τα ξημερώματα με την αλήθεια αγκαλιά

Όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω

Με ταξιδεύεις εκεί που το μυαλό μου

το βρίσκω μόνο όταν το χάνω

Όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω

Έχω γίνει κομμάτια

Κι ούτε ξέρω τι λέω

ούτε τι κάνω

Δεν είναι Mai Tai, Daiquiri, Paloma, Martini

Piña Colada, Amaretto, Ζombie, Ciro Orsini

Είναι ένα ταξίδι

μες στο μυαλό μου αστρικό

τη μαγική συνταγή

την ξέρω μόνο εγώ

Όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω

Όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω

Όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω

Με ταξιδεύεις εκεί που το μυαλό μου

το βρίσκω μόνο όταν το χάνω

Όλο πιο πάνω