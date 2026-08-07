Ένα τραγούδι που χρειάστηκε σχεδόν οκτώ μήνες για να φτάσει στην κορυφή, κατάφερε τελικά να παραμείνει εκεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία του βρετανικού singles chart! Το «Rein Me In» των Sam Fender και Olivia Dean συμπλήρωσε συνολικά 19 εβδομάδες στο Νο1 της Βρετανίας και κατέρριψε ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1953! Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συνολική παραμονή στην κορυφή ανήκε στο «I Believe» του Frankie Laine, το οποίο είχε καταγράψει 18 εβδομάδες στο Νο1 πριν από 73 χρόνια!

Οι 19 εβδομάδες του «Rein Me In» δεν ήταν συνεχόμενες. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής πορείας του, το τραγούδι έχασε προσωρινά την πρώτη θέση από άλλες κυκλοφορίες, αλλά επέστρεψε επανειλημμένα στην κορυφή. Με την τελευταία του επιστροφή ξεπέρασε οριστικά την επίδοση του Frankie Laine και έγινε το single με τις περισσότερες συνολικές εβδομάδες στο Νο1 από την έναρξη του επίσημου βρετανικού chart.

Η διαδρομή του τραγουδιού υπήρξε ασυνήθιστα αργή. Μπήκε στο βρετανικό Top 40 τον Ιούνιο του 2025 και χρειάστηκε 35 συνεχόμενες εβδομάδες παρουσίας για να κατακτήσει, στις 20 Φεβρουαρίου 2026, την πρώτη θέση. Ήταν ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς κανένα άλλο τραγούδι δεν είχε παραμείνει για τόσο μεγάλο διάστημα στο Top 40 προτού ανέβει για πρώτη φορά στο Νο1.

Το «Rein Me In» εμφανίστηκε αρχικά ως σόλο τραγούδι στο τρίτο άλμπουμ του Sam Fender, «People Watching», που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Ιουνίου, παρουσιάστηκε η νέα εκδοχή με την Olivia Dean, η οποία πρόσθεσε τη δική της φωνή και ένα επιπλέον μέρος στους στίχους. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών συμπεριλήφθηκε αργότερα και στη deluxe έκδοση του άλμπουμ.

Η επιτυχία της νέας εκδοχής χάρισε στον Sam Fender το πρώτο Νο1 single της καριέρας του στη Βρετανία. Για την Olivia Dean ήταν η δεύτερη κορυφή της, μετά το «Man I Need». Το «Rein Me In» τιμήθηκε επίσης ως Τραγούδι της Χρονιάς στα BRIT Awards του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η μακρά παραμονή του στα charts δεν ήταν ένα στιγμιαίο φαινόμενο.

Ο Sam Fender δήλωσε ότι είχε μείνει χωρίς λόγια από την επίδοση, ευχαριστώντας την Olivia Dean και το κοινό που μετέτρεψε το τραγούδι σε μια επιτυχία τέτοιου μεγέθους.

Εβδομήντα τρία χρόνια μετά το «I Believe», το βρετανικό singles chart έχει πλέον έναν νέο κάτοχο του ιστορικού ρεκόρ και ένα τραγούδι που, αντί να εκτοξευθεί αμέσως, χρειάστηκε χρόνο για να βρει τον δρόμο του προς την κορυφή.