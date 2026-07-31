Η Ariana Grande επιστρέφει δισκογραφικά με το «Petal», το όγδοο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί από την Babydoll Music και τη Republic Records. Δύο χρόνια μετά το «Eternal Sunshine» και έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία η παρουσία της συνδέθηκε έντονα με τις δύο κινηματογραφικές μεταφορές του «Wicked», η Αμερικανίδα τραγουδίστρια στρέφεται ξανά στη δική της μουσική, παρουσιάζοντας δώδεκα καινούργια τραγούδια.

Το άλμπουμ είχε ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου, με την Grande να περιγράφει την ιδέα πίσω από τον τίτλο ως κάτι ζωντανό που καταφέρνει να αναπτυχθεί μέσα από τις ρωγμές μιας ψυχρής και δύσκολης κατάστασης. Αυτή η εικόνα του λουλουδιού που επιμένει να μεγαλώνει, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για έναν δίσκο που μιλά για την έκθεση, την αυτοπροστασία, τις σχέσεις και την προσπάθεια να διατηρήσει κανείς τον εαυτό του μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης.

Από το «Hate That I Made You Love Me» στο «Petal»

Το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ ήταν το «Hate That I Made You Love Me». Το τραγούδι προετοίμασε το έδαφος για τη χαμηλόφωνη κατεύθυνση του «Petal», αφήνοντας στην άκρη τις μεγάλες φωνητικές κορυφώσεις και δίνοντας περισσότερο χώρο στις λεπτομέρειες της ερμηνείας και της παραγωγής.

Αυτή η προσέγγιση διατρέχει μεγάλο μέρος του άλμπουμ. Η Grande δεν εγκαταλείπει την pop και το R&B υπόβαθρό της, αλλά τα παρουσιάζει μέσα από πιο αραιές ενορχηστρώσεις, απαλά ηλεκτρονικά στοιχεία και φωνητικά που συχνά μοιάζουν να βρίσκονται πολύ κοντά στον ακροατή. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερο συγκρατημένο από προηγούμενες δουλειές της, χωρίς όμως να απουσιάζουν οι στιγμές στις οποίες η ένταση ανεβαίνει.

Το «Petal» ανοίγει με το «Kiss Me» και συνεχίζει με το πρώτο single, πριν περάσει στο ομώνυμο τραγούδι. Στη συνέχεια συναντάμε κομμάτια όπως τα «Stay», «Oh Well», «Big Feelings» και «Freak», ενώ το σύντομο «Warning Signs» λειτουργεί ως ενδιάμεσο πέρασμα προς το δεύτερο μέρος του δίσκου. Τα «Like I Do», «Never Get Over Me» και «Bad Thing (Bunny Hop)» οδηγούν στο κλείσιμο με το «Nowhere, Nobody».

Η συνεργασία με τον Ilya

Βασικός συνεργάτης της Ariana Grande στο «Petal» είναι ξανά ο Ilya Salmanzadeh, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε ορισμένες από τις σημαντικότερες προηγούμενες κυκλοφορίες της. Η Grande συνυπογράφει και έχει ενεργό ρόλο στην παραγωγή του άλμπουμ, ενώ σε επιλεγμένα σημεία συμμετέχει και ο Max Martin.

Η παραγωγή δεν επιχειρεί να γεμίσει κάθε διαθέσιμο χώρο. Αντίθετα, αφήνει συχνά τη φωνή να λειτουργεί σαν ένα ακόμη όργανο, μέσα από πολυφωνίες, ψιθυριστά περάσματα και μικρές αλλαγές στον τόνο. Ακόμη και όταν τα τραγούδια αγγίζουν πιο γνώριμες pop φόρμες, η γενικότερη ατμόσφαιρα παραμένει ελεγχόμενη και εσωστρεφής.

Η επιστροφή στη μουσική μετά το «Wicked»

Το «Petal» κυκλοφορεί ενώ η Ariana Grande βρίσκεται ξανά σε περιοδεία, για πρώτη φορά μετά το «Sweetener World Tour» του 2019. Η επιστροφή αυτή ακολουθεί μια περίοδο κατά την οποία η υποκριτική και ο ρόλος της Glinda στο «Wicked» είχαν καταλάβει μεγάλο μέρος της δημιουργικής της δραστηριότητας.

Παρότι το «Petal» δεν κόβει τους δεσμούς με τον ήχο που την καθιέρωσε, η δύναμη του βρίσκεται περισσότερο στις αποχρώσεις, στις παύσεις και σε όσα υπονοούνται, παρά στις μεγάλες εκρήξεις.

Με δώδεκα τραγούδια και διάρκεια που διατηρεί τον δίσκο συμπαγή, το «Petal» καταγράφει την Ariana Grande σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού: όχι ως μια θεαματική επανεκκίνηση, αλλά ως μια πιο ήσυχη επιστροφή, στην οποία η φωνή της ακούγεται διαφορετικά επειδή δεν προσπαθεί διαρκώς να αποδείξει πόσα μπορεί να κάνει.