Έξι χρόνια μετά το «The New Abnormal», οι The Strokes επιστρέφουν σήμερα, 24 Ιουλίου 2026, με το νέο τους άλμπουμ «Reality Awaits», που κυκλοφορεί μέσω RCA Records/Cult Records.

Το έβδομο studio album του συγκροτήματος περιλαμβάνει εννέα νέα τραγούδια και βρίσκει ξανά τους The Strokes στο πλευρό του Rick Rubin, ο οποίος είχε αναλάβει και την παραγωγή του «The New Abnormal».

Η επιστροφή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το προηγούμενο άλμπουμ τους όχι μόνο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, αλλά χάρισε στους The Strokes και το πρώτο Grammy της καριέρας τους, όταν το «The New Abnormal» κέρδισε στην κατηγορία Best Rock Album.

Από την Costa Rica στο «Reality Awaits»

Οι πρώτες πληροφορίες για το υλικό που τελικά εξελίχθηκε στο «Reality Awaits» είχαν εμφανιστεί ήδη από το 2022, όταν ο Rick Rubin αποκάλυψε ότι είχε δουλέψει με το συγκρότημα σε ηχογραφήσεις στην Costa Rica.

Τα sessions πραγματοποιήθηκαν σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο ενός συμβατικού studio, ενώ ο κιθαρίστας Albert Hammond Jr. είχε περιγράψει αργότερα τη διαδικασία ως πιο χαλαρή και αυθόρμητη. Το album ηχογραφήθηκε στην Costa Rica και ολοκληρώθηκε στη συνέχεια σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο.

Ο Hammond Jr. έχει μιλήσει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το τελικό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το προσωπικά ως το αγαπημένο του album των The Strokes και σημειώνοντας ότι η μουσική του ακούγεται σαν να προέρχεται από ένα «παράξενο, νεαρό συγκρότημα»!

Το «Going Shopping» έδειξε πρώτο τη νέα κατεύθυνση

Το πρώτο δείγμα του δίσκου ήρθε τον Απρίλιο με το «Going Shopping», το οποίο οι The Strokes είχαν μάλιστα στείλει αρχικά σε περιορισμένο αριθμό fans σε …κασέτα!

Το τραγούδι παρουσίασε από νωρίς μία πιο παράξενη πλευρά του νέου υλικού. Οι χαρακτηριστικές κιθάρες του συγκροτήματος παραμένουν παρούσες, όμως η φωνή του Julian Casablancas περνά έντονα μέσα από Auto-Tune και vocal effects, μία επιλογή που δίχασε μέρος του κοινού από τις πρώτες κιόλας ακροάσεις.

Πίσω από τη φαινομενικά ανάλαφρη διάθεση του «Going Shopping» υπάρχει και ένα πολύ πιο πικρό σχόλιο. Ο Casablancas στρέφεται προς μια πραγματικότητα στην οποία η κατανάλωση λειτουργεί σχεδόν ως απόδραση, ενώ οι άνθρωποι δυσκολεύονται να δείξουν αλληλεγγύη όταν έχουν πράγματα να χάσουν.

Στο επίσημο video του τραγουδιού εμφανίζεται και ο ηθοποιός Walton Goggins, σε μια παιχνιδιάρικη αναφορά στο κλασικό video του Paul Simon για το «You Can Call Me Al».

Το «Falling Out Of Love» και ένας πιο πειραματικός ήχος

Ακολούθησε το «Falling Out Of Love», ένα αργόσυρτο, περισσότερο εσωστρεφές τραγούδι, που επιβεβαίωσε ότι οι The Strokes δεν είχαν σκοπό να επιστρέψουν απλώς στον γνώριμο garage rock ήχο των πρώτων χρόνων τους.

Το «Reality Awaits» κινείται ανάμεσα στις κιθάρες που καθόρισαν το συγκρότημα, στην alternative pop, στα ηλεκτρονικά στοιχεία και στην ολοένα πιο έντονη έλξη του Casablancas προς επεξεργασμένα φωνητικά και πιο ανορθόδοξες φόρμες.

Οι πρώτες κριτικές της ημέρας περιγράφουν έναν δίσκο που συνεχίζει ορισμένες από τις αναζητήσεις του «The New Abnormal», αλλά τις ωθεί σε ακόμη πιο παράξενα και πειραματικά μονοπάτια. Η κατεύθυνση αυτή φαίνεται ήδη να προκαλεί διχασμένες αντιδράσεις – κάτι που μάλλον ταιριάζει σε ένα album των The Strokes που αρνείται να βασιστεί αποκλειστικά στη νοσταλγία.

Η κυκλοφορία που μετατέθηκε κατά έναν μήνα

Το «Reality Awaits» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου, όμως λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία οι The Strokes ανακοίνωσαν ότι η κυκλοφορία μετατίθεται για τις 24 Ιουλίου.

Ο Albert Hammond Jr. εξήγησε αργότερα ότι ο λόγος ήταν πρακτικός: το συγκρότημα ήθελε η ψηφιακή έκδοση να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με το βινύλιο, αντί να προηγηθεί το streaming. Έτσι, η αναμονή παρατάθηκε για ακόμη τέσσερις εβδομάδες και το «Reality Awaits» φτάνει τελικά σήμερα ολοκληρωμένο σε όλες τις μορφές του.

Εννέα τραγούδια στο νέο κεφάλαιο των The Strokes

Το «Reality Awaits» περιλαμβάνει εννέα κομμάτια, αρκετά από τα οποία ξεπερνούν τα τέσσερα ή και τα πέντε λεπτά, αφήνοντας περισσότερο χώρο στο συγκρότημα να αναπτύξει τις ιδέες του.

Το επίσημο tracklist είναι:

Psycho Shit Dine N’Dash Lonely in the Future Falling Out of Love Going to Babble On Going Shopping Liar’s Remorse The Fruits of Conquest Tyrants of the Mellow Moon

Το τελευταίο τραγούδι είχε αρχικά ανακοινωθεί με τον τίτλο «Pros and Cons», πριν τελικά μετονομαστεί σε «Tyrants of the Mellow Moon».

Με το «Reality Awaits», οι The Strokes επιστρέφουν χωρίς να προσπαθούν να αναπαραγάγουν το «Is This It» ή να βασιστούν αποκλειστικά στον ήχο που τους μετέτρεψε σε ένα από τα σημαντικότερα rock συγκροτήματα των αρχών του 21ου αιώνα.

Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την εκρηκτική εμφάνισή τους στη σκηνή της Νέας Υόρκης, οι Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture και Fabrizio Moretti εξακολουθούν να αναζητούν τι άλλο μπορούν να κάνουν όταν βρίσκονται μαζί στο studio. Και αυτή τη φορά, όπως προειδοποιεί ήδη ο τίτλος, η πραγματικότητα περιμένει!