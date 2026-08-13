Μια εικόνα που για περισσότερες από τρεις δεκαετίες έμοιαζε απίθανη έγινε πραγματικότητα το χθες βράδυ, 12 Αυγούστου 2026, στη Νέα Υόρκη. Ο Ritchie Blackmore ανέβηκε ξανά στη σκηνή με τους Deep Purple, για πρώτη φορά μετά το 1993, και το τραγούδι που τους ένωσε δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Smoke on the Water».

Ο 81χρονος κιθαρίστας εμφανίστηκε ως special guest στο encore της συναυλίας των Deep Purple στο Northwell at Jones Beach Theater, στο Wantagh της Νέας Υόρκης. Η συμμετοχή του περιορίστηκε σε ένα τραγούδι, ήταν όμως αρκετή για να δημιουργήσει μία από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία του συγκροτήματος.

Το riff που έγραψε ιστορία ακούστηκε ξανά από τον δημιουργό του

Η επιλογή του «Smoke on the Water» είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Το τραγούδι πρωτοεμφανίστηκε στο κλασικό άλμπουμ «Machine Head» του 1972, με το χαρακτηριστικό κιθαριστικό riff του Blackmore να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία του rock.

Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, ο άνθρωπος που δημιούργησε εκείνο το riff βρέθηκε ξανά δίπλα στους Ian Gillan, Roger Glover και Ian Paice, τρία από τα μέλη της περίφημης Mark II σύνθεσης των Deep Purple (τα κλασικά και πιο εμβληματικά μέλη του group, του 1969). Στη σημερινή μπάντα συμμετέχουν επίσης ο Don Airey στα keyboards και ο Simon McBride στην κιθάρα.

Η τελευταία φορά ήταν το 1993

Η προηγούμενη εμφάνιση του Ritchie Blackmore με τους Deep Purple είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 1993 στο Ελσίνκι, στην τελευταία συναυλία του με το συγκρότημα πριν από τη δεύτερη και οριστική αποχώρησή του.

Η σχέση του Blackmore με τους Deep Purple υπήρξε καθοριστική αλλά και συχνά ταραχώδης. Ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη τους το 1968 και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τον ήχο της κλασικής περιόδου τους. Αποχώρησε για πρώτη φορά το 1975 και δημιούργησε τους Rainbow, επέστρεψε στους Deep Purple με την επανένωση του 1984 και έφυγε ξανά το 1993.

Μετά την αποχώρησή του, ο Joe Satriani ανέλαβε προσωρινά την κιθάρα για να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις, πριν τη θέση πάρει μόνιμα ο Steve Morse. Από το 2022 κιθαρίστας των Deep Purple είναι ο Simon McBride.

Η ιδέα της επανένωσης ήρθε από τον ίδιο τον Blackmore

Το εντυπωσιακό είναι ότι η εμφάνιση δεν προέκυψε μέσα από κάποια μεγάλη οργανωμένη επανένωση. Ο ίδιος ο Blackmore αποκάλυψε μόλις μία ημέρα νωρίτερα, σε Instagram Live μαζί με τη σύζυγό του και συνεργάτιδά του στους Blackmore’s Night, Candice Night, ότι είχε επικοινωνήσει με τον Ian Gillan και του είχε προτείνει να ανέβει στη σκηνή για ένα τραγούδι στο encore.

Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Gillan και τα υπόλοιπα μέλη. Ο Blackmore ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να παρέμβει στη σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος και αντιμετώπισε την εμφάνιση περισσότερο ως μια συνάντηση «για χάρη των παλιών καιρών». Δήλωνε μάλιστα πριν από τη συναυλία ότι θα ήταν καλό «να ξαναδεί τα παλιά παιδιά».

Με το γνώριμο χιούμορ του είχε προλάβει να σχολιάσει ακόμη και τον εξοπλισμό του. Είπε ότι θα χρησιμοποιούσε έναν μικρό αλλά ιδιαίτερα δυνατό ενισχυτή και αστειεύτηκε πως είχε αλλάξει τις χορδές της Stratocaster του για πρώτη φορά εδώ και …25 χρόνια! Παράλληλα μίλησε με θετικά λόγια για τον σημερινό κιθαρίστα των Deep Purple, Simon McBride.

Μία μόνο εμφάνιση, αλλά με ιδιαίτερη σημασία

Μετά την αποχώρησή του από τους Deep Purple, ο Blackmore απομακρύνθηκε σταδιακά από το hard rock και έστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στους Blackmore’s Night, εξερευνώντας έναν πολύ διαφορετικό ήχο με έντονες αναγεννησιακές και folk επιρροές. Επέστρεψε πάντως για περιορισμένες εμφανίσεις με τους Rainbow από το 2016.

Η επιστροφή του δίπλα στους Deep Purple, όμως, ήταν κάτι διαφορετικό.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη ότι η εμφάνιση της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί κάποια μόνιμη επιστροφή ή νέα συνεργασία. Ήταν ένα τραγούδι, ένα encore και λίγα λεπτά πάνω στη σκηνή.

Μετά από 33 χρόνια, όμως, αρκούσαν οι πρώτες νότες του «Smoke on the Water» για να ξαναβρεθούν μαζί μερικοί από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του hard rock.

Δείτε παρακάτω τον Ritchie Blackmore να παίζει ξανά το «Smoke on the Water» με τους Deep Purple: