Οι New Radicals επιστρέφουν με το «One Night Only (Break Loose Break Free!)», το πρώτο καινούργιο πρωτότυπο τραγούδι που κυκλοφορούν με το όνομα του συγκροτήματος από το 1998.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο soundtrack της νέας κινηματογραφικής ταινίας One Night Only. Τη σύνθεση και την ερμηνεία υπογράφουν οι Gregg Alexander, Danielle Brisebois και Nick Lashley.

Στο soundtrack του «One Night Only»

Το «One Night Only (Break Loose Break Free!)» γράφτηκε ως κεντρικό τραγούδι της ομώνυμης ρομαντικής κωμωδίας, στην οποία πρωταγωνιστούν η Monica Barbaro και ο Callum Turner.

Η ιστορία της ταινίας τοποθετείται σε έναν κόσμο όπου οι ερωτικές σχέσεις πριν από τον γάμο απαγορεύονται, με εξαίρεση μία συγκεκριμένη νύχτα κάθε χρόνο. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Will Gluck, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Αυγούστου.

Στο soundtrack συμμετέχουν ακόμη η King Princess, με διασκευή του «Love Is in the Air» του John Paul Young, καθώς και η Este Haim με τον Christopher Stracey, οι οποίοι έχουν γράψει τη μουσική επένδυση της ταινίας.

Ένας γνώριμος ήχος από το παρελθόν

Το νέο τραγούδι κινείται στο πιανιστικό pop-rock ύφος που χαρακτήρισε τους New Radicals στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το έντονο ρυθμικό πιάνο, οι κιθάρες και τα σύντομα spoken-word περάσματα παραπέμπουν στον ήχο του μοναδικού τους άλμπουμ, Maybe You’ve Been Brainwashed Too.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1998 και περιλάμβανε το «You Get What You Give», το τραγούδι με το οποίο οι New Radicals έγιναν γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά την επιτυχία του, ο Gregg Alexander αποφάσισε να διαλύσει το συγκρότημα το 1999, κουρασμένος από τις απαιτήσεις που συνόδευαν τη ζωή ενός frontman και τις συνεχείς εμφανίσεις.

Ο ίδιος δεν εγκατέλειψε τη μουσική. Συνέχισε κυρίως ως συνθέτης και παραγωγός, γράφοντας τραγούδια όπως το «Murder on the Dancefloor» της Sophie Ellis-Bextor, το «The Game of Love» των Santana και Michelle Branch και το «Lost Stars» από την ταινία Begin Again.

Οι προηγούμενες επανεμφανίσεις

Η κυκλοφορία του «One Night Only (Break Loose Break Free!)» δεν αποτελεί την πρώτη φορά που οι New Radicals δραστηριοποιούνται ξανά μετά τη διάλυσή τους, είναι όμως η πρώτη φορά που παρουσιάζουν νέο πρωτότυπο υλικό.

Το 2021 επανενώθηκαν για να ερμηνεύσουν το «You Get What You Give» στην τελετή ορκωμοσίας του Joe Biden. Τρία χρόνια αργότερα ηχογράφησαν τη δική τους εκδοχή του «Murder on the Dancefloor», ενώ τον Ιούλιο του 2026 ο Gregg Alexander συνεργάστηκε με τη Michelle Branch σε μια νέα ηχογράφηση του «The Game of Love», τραγουδιού που είχε συνυπογράψει το 2002.

Το «One Night Only (Break Loose Break Free!)» είναι, επομένως, η πρώτη κανονική συνέχεια της δισκογραφίας των New Radicals έπειτα από 28 χρόνια. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί νέο άλμπουμ ή περιοδεία, με το τραγούδι να παραμένει μια αυτόνομη κυκλοφορία που δημιουργήθηκε ειδικά για την ταινία One Night Only.