Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδά για πρώτη φορά στα ιταλικά (!) και συναντά τη Marian Georgiou στο νέο “Sei Solo Tu”, την επίσημη ιταλική διασκευή του αγαπημένου «Να Κοιμηθούμε Αγκαλιά».

Το τραγούδι κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 24 Ιουλίου από τις Maqueta Records και Artist First, μεταφέροντας σε μια νέα γλώσσα και σε ένα πιο σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον τη μελωδία της Σοφίας Βόσσου και το τραγούδι που γνωρίσαμε με ελληνικούς στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου.

Από το «Να Κοιμηθούμε Αγκαλιά» στο “Sei Solo Tu”

Η νέα εκδοχή δεν περιορίζεται σε μια απλή μετάφραση. Τους ιταλικούς στίχους έγραψε ο Francesco Boccia, δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του και με το “Grande Amore” των Il Volo, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Dreamers Inc. και DJ FKR.

Στην ηχογράφηση συμμετέχει επίσης η Ζωή Τηγανούρια στο ακορντεόν, προσθέτοντας ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο στη νέα ενορχήστρωση.

Μια ελληνική μελωδία αποκτά ιταλικό πρόσωπο

Το ενδιαφέρον του “Sei Solo Tu” βρίσκεται ακριβώς στη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών διαδρομών. Από τη μία βρίσκεται η χαρακτηριστική φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, άμεσα συνδεδεμένη εδώ και δεκαετίες με το ελληνικό τραγούδι και το rock. Από την άλλη, η Μάριαν Γεωργίου έχει χτίσει σημαντικό μέρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας πάνω στη σύνδεση της ελληνικής μουσικής με την Ιταλία και γενικότερα με τη διεθνή σκηνή.

Το “Sei Solo Tu” ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική: παίρνει μια ελληνική μουσική βάση και τη μεταφέρει σε ένα νέο γλωσσικό και ηχητικό περιβάλλον, χωρίς να αντιμετωπίζει την ιταλική εκδοχή απλώς ως μετάφραση.

Η ιδιαίτερη σχέση της Μάριαν Γεωργίου με την Ιταλία

Η συγκεκριμένη επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι για τη Μάριαν Γεωργίου. Η Ελληνοκύπρια ερμηνεύτρια και δημιουργός έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια έντονη παρουσία στο ιταλικό τραγούδι. Στη διαδρομή της έχει συνεργαστεί με δημιουργούς και καλλιτέχνες όπως οι Roberto Casalino, Francesco Boccia, Pietro Cremonesi και Gigi D’Alessio, ενώ έχει ηχογραφήσει επανειλημμένα σε ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά.

Ανάμεσα στις προηγούμενες διεθνείς δουλειές της βρίσκονται το “November”, αγγλόφωνη εκδοχή του τραγουδιού που είχε γίνει επιτυχία με τη Giusy Ferreri, το “Abbracciami – Αυτό είναι αγάπη” με τον Roberto Casalino, το “Roma – Atene” με τον Francesco Boccia και το “Vivo per te”, σε μουσική και ιταλικούς στίχους του Marco Marinangeli.

Το “Sei Solo Tu” έρχεται επομένως να συνεχίσει μια καλλιτεχνική διαδρομή που επιχειρεί συστηματικά να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στην Ελλινική και την ιταλική μουσική σκηνή.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε μια διαφορετική μουσική συνάντηση

Για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το “Sei Solo Tu” αποτελεί παράλληλα μια ενδιαφέρουσα έξοδο από το περιβάλλον στο οποίο έχουμε συνηθίσει περισσότερο να ακούμε τη φωνή του. Χωρίς να χάνει την αναγνωρίσιμη ερμηνευτική του ταυτότητα, συμμετέχει σε ένα project που στρέφεται ξεκάθαρα προς ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ακροατήριο και χρησιμοποιεί την ιταλική γλώσσα ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο μουσικές κουλτούρες.

Με το “Sei Solo Tu”, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Μάριαν Γεωργίου υπενθυμίζουν τελικά κάτι που το ελληνικό τραγούδι έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν: ότι μια δυνατή μελωδία μπορεί να αλλάξει γλώσσα, ενορχήστρωση και περιβάλλον, χωρίς απαραίτητα να χάσει την ταυτότητά της.