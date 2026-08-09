Η Ravyn Lenae επιστρέφει με το «Blue Island», το τρίτο studio album της και την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της μετά το «Bird’s Eye» του 2024. Ο νέος δίσκος κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου από την Atlantic Records, σε μια τελείως διαφορετική στιγμή της καριέρας της: στο διάστημα που μεσολάβησε, το «Love Me Not» εξελίχθηκε από ένα τραγούδι του προηγούμενου άλμπουμ σε παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το Νο5 του Billboard Hot 100.

Αν όμως κάποιος περίμενε ότι η 27χρονη τραγουδίστρια και songwriter από την περιοχή του Chicago θα επιχειρούσε απλώς να επαναλάβει τη συνταγή του μεγαλύτερου hit της, το «Blue Island» κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρεται να παραμένει σε ένα συγκεκριμένο μουσικό πλαίσιο.

«Με κάθε άλμπουμ πιέζω τον εαυτό μου λίγο περισσότερο έξω από τη ζώνη άνεσής μου ή από αυτό που περιμένουν από μένα», είχε δηλώσει τον Ιούνιο, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι οι ακροατές της δεν πρόκειται να πάρουν «το ίδιο τραγούδι δύο φορές».

Αυτή η λογική βρίσκεται στον πυρήνα του «Blue Island». Ο τίτλος παραπέμπει στο Blue Island του Illinois, την περιοχή από την οποία κατάγεται η Lenae, αλλά για την ίδια λειτουργεί και ως συμβολικό σημείο επιστροφής και αυτοπροσδιορισμού. Όπως εξήγησε με την ανακοίνωση του δίσκου, το «Blue Island» αντιπροσωπεύει ένα «σημείο άφιξης», στο οποίο αισθάνεται πλέον αρκετά σίγουρη για το ποια είναι ώστε να μην περιορίζεται από προσδοκίες σχετικά με το πώς «πρέπει» να ακούγεται η R&B ή η pop.

Την executive παραγωγή έχει αναλάβει ξανά ο DJ Dahi, με τον οποίο η Lenae συνεργάστηκε στενά και στο «Bird’s Eye». Αυτή τη φορά το μουσικό τοπίο ανοίγει ακόμη περισσότερο: synth-pop, R&B, soft rock, ηλεκτρονικοί ήχοι και κιθάρες συνυπάρχουν σε έναν δίσκο που συχνά κοιτάζει προς τα ’80s και τα ’90s.

Το πρώτο δείγμα αυτής της κατεύθυνσης είχε έρθει τον Μάιο με το «Handle», ένα τραγούδι με έντονη new wave και alternative pop διάθεση. Το video σκηνοθέτησε ο Andre Muir, με χορογραφία του Akira Uchida. Είχαν προηγηθεί το «Bobby» και το «Reputation», στο οποίο συμμετέχει ο Dominic Fike.

Στο ολοκληρωμένο άλμπουμ υπάρχει και μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεργασία: η Doechii εμφανίζεται στο «Babygirl», φέρνοντας κοντά δύο από τις καλλιτέχνιδες που έχουν βρεθεί έντονα στο προσκήνιο της αμερικανικής μουσικής τα τελευταία χρόνια.

Το «Blue Island» περιλαμβάνει συνολικά 14 τραγούδια και η Lenae δεν ακολουθεί μία σταθερή ηχητική γραμμή από την αρχή μέχρι το τέλος. Το «Handle» ανοίγει με distorted κιθάρες και ένα μεγάλο pop refrain, το «Never Let Me Go» κινείται σε πιο αργούς R&B ρυθμούς, το «Saturday Night» πλησιάζει περισσότερο το electro-funk, ενώ κομμάτια όπως τα «Potential» και «Let Us In» πηγαίνουν σε περισσότερο πειραματικές περιοχές.

Η αλλαγή δεν είναι άσχετη με όσα συνέβησαν μετά την τεράστια επιτυχία του «Love Me Not». Η ξαφνική διεύρυνση του κοινού της συνοδεύτηκε και από συζητήσεις στο διαδίκτυο για το αν η μουσική της εξακολουθούσε να θεωρείται R&B, ακόμη και από σχόλια γύρω από την ταυτότητα της. Η Lenae έχει απαντήσει σε αυτή τη συζήτηση υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι δεν θέλει να χρειάζεται να αποδεικνύει σε ποιο είδος ανήκει. Το νέο άλμπουμ μοιάζει να είναι και η μουσική έκφραση αυτής της θέσης.

Τα τραγούδια του «Blue Island»

Handle Familiar Dreams Never Let Me Go In & Out Potential Sew Me Back Together Reputation feat. Dominic Fike Saturday Night Babygirl feat. Doechii Barriers Wish You Well Bobby Find It One Day Let Us In

Το «Blue Island» βρίσκει έτσι τη Ravyn Lenae μπροστά σε ένα αρκετά ενδιαφέρον στοίχημα. Το «Love Me Not» την έφερε σε ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που την ακολουθούσε από τα πρώτα της EP και το «Hypnos». Αντί όμως να χτίσει έναν ολόκληρο δίσκο γύρω από εκείνη την επιτυχία, προτίμησε να εκμεταλλευτεί τη νέα της θέση για να δοκιμάσει περισσότερα πράγματα.

Και ίσως αυτό εξηγεί καλύτερα και τον τίτλο: το «Blue Island» δεν παρουσιάζεται σαν προορισμός στον οποίο έφτασε για να μείνει ακίνητη, αλλά σαν το σημείο από το οποίο αισθάνεται αρκετά ελεύθερη ώστε να αποφασίσει η ίδια προς τα πού θα κινηθεί στη συνέχεια.