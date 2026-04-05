Οι τελευταίες ημέρες έφεραν ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον κύμα από νέες διεθνείς κυκλοφορίες, με ονόματα που κινούνται από την καθαρόαιμη pop και το βρετανικό guitar ύφος μέχρι την ατμοσφαιρική ηλεκτρονική σκηνή και το σύγχρονο R&B. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν αυτές τις μέρες βρίσκονται η νέα επιστροφή των OneRepublic, το δυναμικό δείγμα των Kasabian από τον επόμενο δίσκο τους, η νέα κυκλοφορία των Disclosure, το εύθραυστο ντουέτο της Ravyn Lenae με τον Dominic Fike και ένα από τα πιο προσωπικά κομμάτια της Jessie J.

OneRepublic – Need Your Love

Οι OneRepublic επέστρεψαν με το “Need Your Love”, ένα τραγούδι που πατά στη γνώριμη, άμεση pop ταυτότητα του συγκροτήματος και λειτουργεί σαν ακόμη ένα βήμα προς το επόμενο άλμπουμ τους. Το κομμάτι παρουσιάστηκε λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του μέσα από αποκλειστική πρώτη ακρόαση στο Official Charts και πλέον κυκλοφορεί επίσημα ως νέο single της μπάντας.

Kasabian – Great Pretender

Οι Kasabian έδωσαν στη δημοσιότητα το “Great Pretender”, ένα τραγούδι που συνοδεύτηκε και από την ανακοίνωση του νέου τους άλμπουμ “Act III”. Το single κυκλοφόρησε στις αρχές Απριλίου και έρχεται να δείξει ξανά τη διάθεση του σχήματος να κινηθεί σε εκρηκτικά, σκηνικά φορτισμένα μονοπάτια, κρατώντας πάντως τον γνώριμο βρετανικό τους χαρακτήρα.

Disclosure – The Sun Comes Up Tremendous

Στο ηλεκτρονικό μέτωπο, οι Disclosure επέστρεψαν με το “The Sun Comes Up Tremendous”, που αποτελεί την πρώτη νέα τους κυκλοφορία για το 2026. Το τραγούδι συνοδεύεται από βίντεο και ξεχωρίζει και επειδή περιλαμβάνει σπάνια βασικά φωνητικά από τον Howard Lawrence, δίνοντας στο κομμάτι μια πιο προσωπική και ατμοσφαιρική χροιά.

Ravyn Lenae feat. Dominic Fike – Reputation

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το “Reputation” της Ravyn Lenae με τη συμμετοχή του Dominic Fike. Το τραγούδι παρουσιάστηκε μαζί με το “Bobby” ως διπλή επιστροφή της τραγουδοποιού στη δική της δισκογραφική διαδρομή για το 2026. Πρόκειται για μια ακουστική μπαλάντα που περιστρέφεται γύρω από μια σχέση σε αποσύνθεση. Είναι από εκείνες τις κυκλοφορίες που δεν βασίζονται στην ένταση, αλλά στη λεπτή συναισθηματική φόρτιση.

Jessie J – Comes In Waves

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και το “Comes In Waves” της Jessie J, ένα κομμάτι που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή όχι μόνο για το μουσικό του ύφος αλλά και για το προσωπικό του βάρος. Η τραγουδίστρια έχει συνδέσει το τραγούδι με την αποβολή που είχε βιώσει το 2021, κάτι που του δίνει ένα πολύ πιο εσωτερικό και εξομολογητικό αποτύπωμα από μια συνηθισμένη pop κυκλοφορία. Αυτές τις μέρες προωθείται δυναμικά ως single/video από το ήδη υπάρχον άλμπουμ της και ξεχωρίζει ακριβώς γι’ αυτή τη συναισθηματική του ένταση.

Μέσα σε ένα τόσο πυκνό διεθνές τοπίο κυκλοφοριών, αυτά τα πέντε singles είναι από εκείνα που κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή μας τις τελευταίες ημέρες, το καθένα για διαφορετικό λόγο: άλλo για τη δυναμική εμπορική του προοπτική, άλλο για τη σύνδεσή του με έναν επερχόμενο δίσκο και άλλο για το προσωπικό ή καλλιτεχνικό του βάρος…

