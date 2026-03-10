Οι τελευταίες ημέρες έφεραν μια πεντάδα που απλώνεται από alternative κιθάρες μέχρι καθαρόαιμη club ενέργεια και pop “επιστροφές”. Από κιθάρες με 90s αύρα και επιστροφές με άρωμα δίσκου, μέχρι καθαρόαιμα club anthems και pop moves με δυνατό οπτικό πακέτο, αυτές είναι πέντε διεθνείς κυκλοφορίες των τελευταίων ημερών που …μας τράβηξαν το αυτί και αξίζουν μια θέση στο repeat.

Dogstar – “All In Now”

Οι Dogstar επιστρέφουν με το “All In Now” και δίνουν καθαρό στίγμα: κιθάρες μπροστά, 90s alternative αύρα και μια “straight” ροκ γραμμή που θυμίζει γιατί τέτοια σχήματα λειτουργούν καλύτερα όταν δεν προσπαθούν να γίνουν κάτι άλλο. Το τραγούδι έχει το ύφος του κομματιού που ακούς και φαντάζεσαι εύκολα σε live set, όχι επειδή είναι θεαματικό, αλλά επειδή έχει ρυθμό, σφιχτή δομή και χαρακτήρα.

Jennifer Lopez & David Guetta – “Save Me Tonight”

Αν ζητάς single που σκέφτεται πρώτα το club, εδώ είσαι. Η Jennifer Lopez μπαίνει σε David Guetta παραγωγή με ξεκάθαρη dance-pop στόχευση: χτισμένο για να “σηκώσει” κόσμο, με έντονο ρεφρέν και energy που λειτουργεί κατευθείαν σε playlists και DJ sets. Είναι ο τύπος συνεργασίας που δεν χρειάζεται πολλά λόγια, το concept είναι ήδη το μήνυμα: pop star + κορυφαίος παραγωγός, για καθαρό dance αποτέλεσμα.

Bebe Rexha & Faithless – “New Religion”

Η Bebe Rexha συναντά τους Faithless σε ένα κομμάτι που πατάει πάνω στην κλασική ηλεκτρονική κληρονομιά τους, αλλά την περνά από σύγχρονο pop φίλτρο. Το “New Religion” έχει το γνώριμο “drive” που περιμένεις από μια τέτοια σύμπραξη, ενώ η Rexha δίνει φωνητική γραμμή που το κρατά στο σήμερα. Είναι από αυτά τα tracks που παίζουν ωραία και ως “μοντέρνο dance single”, αλλά κουβαλούν και μια αίσθηση ιστορίας για όσους μεγάλωσαν με την εποχή της μεγάλης ευρωπαϊκής electronica.

Jessie J – “I don’t care”

Η Jessie J επιστρέφει στο προσκήνιο με το “I don’t care”, ένα τραγούδι που στηρίζεται σε άμεση pop/urban δυναμική και ερμηνεία που θυμίζει γιατί η φωνή της παραμένει το μεγαλύτερο όπλο της. Είναι single που πατάει στην αυτοπεποίθηση με τη Jessie J να το κουβαλά όπως ξέρει: με ένταση, καθαρή άρθρωση και attitude που το κάνει να ακούγεται προσωπικό, όχι απλώς ραδιοφωνικό.

Bruno Mars – “Risk It All”

Ο Bruno Mars συνεχίζει τη νέα του περίοδο με ένα κομμάτι που κουβαλά τη σφραγίδα του: στιβαρή παραγωγή, καθαρή ερμηνεία που κάνει το τραγούδι να φαίνεται “εύκολο” ενώ είναι δουλεμένο στην εντέλεια. Το “Risk It All” έχει τη μεγάλη, κινηματογραφική pop αίσθηση που ταιριάζει στο προφίλ του και λειτουργεί σαν single που δεν βιάζεται να εντυπωσιάσει με φτηνά τρικ, αλλά με ποιότητα, μελωδία και παρουσία…