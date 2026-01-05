Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο project για την Ελλάδα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

H συναυλία που θα δοθεί στο κοίλο του θεάτρου σε ειδικά διαμορφωμένο stage ως ένα ατμοσφαιρικό Solo Show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες, θα είναι συνδεδεμένη και με τον νέο της δίσκο «You Still Got Me». Στη σκηνή μαζί της και ο εδώ και χρόνια κιθαρίστας και συνεργάτης της John Nickols.

Το «You Still Got Me» είναι το ενδέκατο άλμπουμ της Beth Hart. Με σημαντικές συνεργασίες, όπως με τον Slash των Guns n’ Roses στο «Savior With A Razο», τον Eric Gales στο «Suga N My Bowl» και δυνατά τραγούδια όπως το «Don’t call the police», ένα τραγούδι που περιγράφει τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η Beth Hart –που διανύει μια πολύ δυναμική περίοδο στην καριέρα της- έχει φτιάξει άλλον έναν δίσκο που θα μείνει για χρόνια στην κορυφή των Charts.

Με υποψηφιότητες Grammy, συνεργασίες με τεράστια μουσικά ονόματα και διαδοχικές sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Beth Hart, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία, έχει δώσει εδώ και δύο δεκαετίες το δικό της μοναδικό στίγμα στην παγκόσμια ροκ σκηνή.

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Εισιτήρια

45 € (καθήμενοι, Ζώνη E)

50 € (καθήμενοι, Ζώνη D)

55 € (καθήμενοι, Ζώνη C)

60 € (καθήμενοι, Ζώνη B)

65 € (καθήμενοι, Ζώνη A)

Προπώληση: ticketservices.gr