Η μεγάλη συναυλία του χειμώνα πλησιάζει!

Ο σπουδαίος Sir Rod Stewart έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Telekom Center Athens, για μια εμφάνιση που θα μας ανταμείψει για την αναμονή τόσων δεκαετιών.

Φέτος πραγματοποιεί μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «One Last Time», δίνοντας συναρπαστικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Όσοι τον είδαν μιλούν για έναν καλλιτέχνη σε τρομερή φόρμα και ενέργεια, με την ικανότητα να σμίγει στο ίδιο κοινό διαφορετικές γενιές ακροατών, μέσα από τις δεκάδες ανεπανάληπτες επιτυχίες του: Baby Jane, Maggie May, Tonight’s the Night (Gonna Be Alright), Downtown Train, Have I Told You Lately, Da Ya Think I’m Sexy?, Hot Legs, The First Cut Is the Deepest και τόσα άλλα που ξυπνούν μέσα μας συναισθήματα και αναμνήσεις.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, το αξεπέραστο look του με τα όρθια μαλλιά και τα φανταχτερά ρούχα, ο Rod Stewart προσφέρει μοναδικές εμπειρίες κάθε φορά που βρίσκεται στη σκηνή.

Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Sir Roderick David Stewart – γνωστός απλώς ως Rod Stewart – είναι έτοιμος να μαγέψει το ελληνικό κοινό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στο Telekom Center Athens. Ο Βρετανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός, παγκόσμιο είδωλο και ένας από τους πιο εμβληματικούς entertainers όλων των εποχών, έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία που δεν επιτρέπεται να χάσει κανείς.

Ένα όνειρο δεκαετιών που θα γίνει πραγματικότητα.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης 21:00

Telekom Center Athens

Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι – Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»

Προπώληση: ticketmaster.gr