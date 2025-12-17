Έπαιξε ζωντανά για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ξετρέλανε τους πάντες, με την ενέργεια, την αναλλοίωτη φωνή και τον νεανικό του ενθουσιασμό. Μέσα σε ένα τρομερά ενθουσιώδες κοινό κάθε ηλικίας, ο Sir Rod Stewart έδωσε μια ανεπανάληπτη συναυλία στην Αθήνα, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στέλνοντας στον παράδεισο τους θεατές που γέμισαν το Telekom Center Athens, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξε και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και περφόρμερ που ανέβηκαν ποτέ στη σκηνή.

Συνοδευόμενος από μια καταπληκτική μπάντα με πολλές πανέμορφες μουσικούς και τραγουδίστριες, έκανε χιούμορ με τους πάντες και τα πάντα: την ηλικία του, τους μουσικούς, το κοινό. Ξαναθυμήθηκε αγαπημένους του φίλους μουσικούς που έφυγαν από τη ζωή, όπως η Tina Turner παίζοντας τραγούδια τους, άλλαξε πολλές φορές τα εντυπωσιακά κοστούμια του, αυτοσαρκάστηκε όπως μόνο ένα μεγάλο παιδί θα μπορούσε.

Με ένα σερί από πασίγνωστα δικά του τραγούδια αλλά και διασκευές, ξεσήκωσε το κοινό με τα χορευτικά του τραγούδια αλλά παράλληλα χάρισε σπάνιες στιγμές συγκίνησης με υπέροχες μπαλάντες που ανέδειξαν τη σπάνια βραχνάδα της φωνής του.

Maggie May, Baby Jane, Da Ya Think I’m Sexy?, Forever Young, The First Cut Is the Deepest, Tonight’s the Night, Downtown Train, είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που ερμήνευσε με τρομερή μαεστρία και πάθος, αφήνοντας άφωνο το κοινό που αποχώρησε με ένα τεράστιο χαμόγελο ικανοποίησης από το ΟΑΚΑ.

Όπως λέει και ένα από τα τραγούδια που έπαιξε στην Αθήνα, Some guys have all the luck!

Τη συναυλία του Ρόντ Στιούαρτ άνοιξε η Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Angelika Dusk.

Φωτογραφίες: Αφροδίτη Ζαγγανά