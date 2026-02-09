Το νέο single της Angelika Dusk, «Θα ’μαι Εδώ Όταν Κλαις» (Cry), είναι ένα κομμάτι-αγκαλιά, φτιαγμένο για εκείνες τις στιγμές που δεν ζητάς λύσεις, συμβουλές ή “μαθήματα ζωής”, αλλά κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί: παρουσία.

Η ίδια η Angelika το περιέγραψε με τον πιο καθαρό τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για “εκείνες τις στιγμές που δεν θέλεις λύσεις, ούτε κριτική… μόνο να μη νιώθεις μόνος μέσα σε αυτό”. Και κάπου εκεί, μπαίνει και ο τίτλος σαν υπόσχεση: «Θα ’μαι εδώ όταν κλαις», όχι σαν ρομαντικό σλόγκαν, αλλά σαν στάση απέναντι στην ευαλωτότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι κυκλοφορεί παράλληλα και στην αγγλική του εκδοχή, ως «Cry», κρατώντας το ίδιο νόημα και στα αγγλικά: ότι το κλάμα, η συγκίνηση, η “ρωγμή”, δεν είναι αδυναμία. Είναι τρόπος να επικοινωνείς με τον εαυτό σου και με τους άλλους.

Το τραγούδι συνοδεύεται από οπτικό υλικό και στις δύο εκδοχές. Η ελληνική εκδοχή κυκλοφόρησε με lyric video, ενώ το «Cry» έχει το δικό του music video σε σκηνοθεσία του Γιώργου Αθανασίου. Το video clip αποτυπώνει τη στιγμή ενός αποχωρισμού σε σταθμό ΚΤΕΛ. Η αισθητική είναι έντονα 80s, με νοσταλγικά χρώματα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα…

Μουσική / Στίχοι: Angelika Daskalopoulou & Jonny Lattimer

(οι ελληνικοί στίχοι είναι της Angelika Daskalopoulou)

Στης νύχτας τη σκιά

Με τη βροχή συντροφιά

Κάθε ελπίδα σου σωπαίνει

Ηφαίστειο θα εκραγείς

Να ουρλιάξεις προσπαθείς

Μα η φωνή σου είναι πνιγμένη

Σκέψεις αστραπές

Γίνονται βροντές

Μέσα στου μυαλού σου το χάος

Μα πάρε μια ανάσα για λίγο

Σου υπόσχομαι δεν θα φύγω

Θα ‘μαι εδώ όταν κλαις

Δικό μας κι αυτό το σκοτάδι

Μια αγκαλιά όταν τη θες

Για κάθε ρωγμή κι ένα χάδι

Αστέρια τα δάκρυά σου

Να φωτίσουν ξανά την ψυχή

Θα ’μαι εδώ όταν κλαις

Δεν θα σε κρίνω ποτέ

Δεν θέλω να εξηγείς

Το λόγο κάθε πληγής

Ό,τι νιώθεις δεν είναι λάθος

Θα μείνουμε μαζί

Όσο κι αν χρειαστεί

Άσε με να γίνω ο βράχος

Μια μάσκα θες να φοράς

Να κρύψεις πόσο πονάς

Και να παίζεις κάποιο ρόλο

Μα εδώ δεν έχει πώς ή πρέπει

η αγάπη μου μόνο σε βλέπει

Θα ‘μαι εδώ όταν κλαις

Δικό μας κι αυτό το σκοτάδι

Μια αγκαλιά όταν τη θες

Για κάθε ρωγμή κι ένα χάδι

Αστέρια τα δάκρυά σου

Να φωτίσουν ξανά την ψυχή

Θα ’μαι εδώ όταν κλαις

Δεν θα σε κρίνω ποτέ

Δεν θα σε κρίνω ποτέ

Θα ‘μαι εδώ όταν κλαις

Δικό μας κι αυτό το σκοτάδι

Μια αγκαλιά όταν τη θες

Για κάθε ρωγμή κι ένα χάδι

Αστέρια τα δάκρυά σου

Να φωτίσουν ξανά την ψυχή

Θα ’μαι εδώ όταν κλαις

Δεν θα σε κρίνω ποτέ

Eδώ όταν κλαις

Hiding in your bed

Hanging by a thread

Drowning in an ocean of feelings

Knees against your chest

Trying to slow your breath

Staring at the scars in the ceiling

You’re burning up again

When you keep it in

Trying to stop the sky from falling

But clouds rain when they get heavy

Just saying if you’re ready

You can cry in my arms

Don’t ever hold it back

Let your tears shine like stars

A light for every hurt that you’ve had

I promise you I won’t judge you

I’ll be here, I’ll be here, I’ll be here

So cry in my arms

Cry, cry, cry

You don’t have to explain

The edges of your pain

Nothing that you feel can be wrong

I’ll stay by your side

Don’t care how much time

It takes to chase away your demons

You’re crashing down again

When you keep it in

Trying to stop the horse from running

You pull the reins to keep it steady

Just saying if you’re ready

You can cry in my arms

Don’t ever hold it back

Let your tears shine like stars

A light for every hurt that you’ve had

I promise you I won’t judge you

I’ll be here, I’ll be here, I’ll be here

So cry in my arms

Cry, cry, cry

You can cry in my arms

Don’t hold it back

Let your tears shine like stars

A light for every hurt that you’ve had

I promise you I won’t judge you

I’ll be here, I’ll be here, I’ll be here

So cry in my arms

Cry, cry, cry

Let it all out