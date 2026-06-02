Η Protasis Music ανακοινώνει το νέο τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα με τίτλο «Φωνές των Ανέμων».

Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική και σύγχρονη απόδοση του κλασικού «Phantasmagoria in Two» του Tim Buckley, με νέους, πρωτότυπους στίχους στα ελληνικά και διασκευή-παραγωγή του ίδιου του Πάνου Κατσιμίχα.

Το τραγούδι αποτελεί ένα ποιητικό σχόλιο για την ψηφιακή εποχή, την αποξένωση, την κυριαρχία των αλγορίθμων και την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία, την αλήθεια και τη σύνδεση.

Μουσική: Tim Buckley («Phantasmagoria in Two»)

Διασκευή στίχων / Απόδοση στα ελληνικά: Πάνος Κατσιμίχας

Τραγούδι: Πάνος Κατσιμίχας

Παραγωγή / Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πάνος Κατσιμίχας

Ενορχήστρωση: Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Μίξη: Σωτήρης Παπαδόπουλος

Mastering: Θύμιος Παπαδόπουλος, Σωτήρης Παπαδόπουλος

Με «Φωνές των Ανέμων», ο Πάνος Κατσιμίχας συνδυάζει την ποιητική ευαισθησία που τον χαρακτηρίζει με την διαχρονική μαγεία της μουσικής του Tim Buckley, δημιουργώντας ένα έργο που μιλάει άμεσα στην ψυχή του σημερινού ακροατή.

Στο τραγούδι τους τώρα με τύλιξαν

Φωνές των ανέμων μακρινές…

Φοβάμαι αυτά που έρχονται

Μαζεύονται πολλά…

Στο τραγούδι τους τώρα με τύλιξαν

Φωνές των ανέμων μακρινές

Τραγούδι παλιό

Πώς να σε τραγουδήσω

Αλλάξαν οι καιροί κι οι εποχές

Σκυφτοί στις γαλέρες καινούργιων καιρών

Θολές κυνηγώντας σκιές

Τρελοί λωτοφάγοι , οθόνες βουβές

Στιγμές υπνωτικές των αλγορίθμων

Ρομποτικές φωνές

Παράξενες σκιές

Τους φόβους μας ακούνε σιωπηλά

Μαθαίνουν τα κρυμμένα μυστικά μας

Κανείς δεν έχει ανάγκη κανέναν πια

Κανένας δε ζητάει πια κανέναν

Φοβάμαι αυτά που έρχονται

Μαζεύονται πολλά

Στις θάλασσες προσεύχομαι

Και στα τραγούδια μέσα στην καρδιά μου

Στων ματιών σου το φως

Στης αλήθειας το νυστέρι

Στων μοναχικών ανθρώπων τις σιωπές

Προσεύχομαι στις θάλασσες

Στου Μυλοπότα τις φωτιές