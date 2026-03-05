Ο Πάνος Κατσιμίχας επιστρέφει με ένα νέο, βαθιά προσωπικό single με τίτλο «Για ό,τι αξίζει μόνο».

Το τραγούδι αποτελεί μια ειλικρινή μουσική εξομολόγηση, όπου ο Πάνος Κατσιμίχας υπογράφει στίχους και μουσική, ενώ ερμηνεύει και ο ίδιος. Μετά από πρόσφατες συνεργασίες και ιδιαίτερες μουσικές προσεγγίσεις –όπως το «Το Δικό Σου Τραγούδι» με τον Βύρωνα Τσουράπη και η σύγχρονη απόδοση του βυζαντινού ύμνου «Τον Νυμφώνα σου βλέπω»– ο Πάνος Κατσιμίχας στρέφεται ξανά σε ένα πιο εσωτερικό, εξομολογητικό ύφος, που χαρακτηρίζει τη διαχρονική του πορεία ως τραγουδοποιού με ουσιαστικό λόγο και έντονο συναίσθημα.

Ένα τραγούδι, με εκείνη τη γνώριμη ποιητική ματιά που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη, τον έρωτα και τον χρόνο. Μια υπενθύμιση πως, τελικά, μένει μόνο ό,τι αγαπάμε πραγματικά.

Στίχοι – Μουσική: Πάνος Κατσιμίχας

Ερμηνεία: Πάνος Κατσιμίχας

Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα: Λευτέρης Βαλασέλλης

Παραγωγή – Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Πάνος Κατσιμίχας

Ηχογράφηση – Μίξη – Προγραμματισμός: Σωτήρης Παπαδόπουλος

Ο,τι δεν είχε νόημα , το ξέγραψε η καρδιά μου

Κύλησε το ποτάμι, πέρασε ο καιρός

Και ζω για ό,τι αγαπώ και ό,τι αξίζει μόνο

Μπορεί να μοιάζει λίγο, μα είναι πολύ αυτό.

Κι όταν στις χίλιες πού και πού

Ακάλεστη γυρίζεις στο μυαλό μου

Νότα γλυκιά, παράξενη

Τραγούδι ξεχασμένο, μακρινό

Γιατί ξαναγυρνάς?

Τι γύρευες απόψε στο ραγισμένο όνειρό μου

Τι γύρευες απόψε στο ραγισμένο όνειρό μου

Καλοκαίρι μου, τζιβαέρι μου

Καλοκαίρι μου, τζιβαέρι μου

Αχ η ζωή κι ο θάνατος κι ο έρωτας παρέα

Σ’ένα τραπέζι κάθονται και πίνουνε μαζί

Μες στα τραγούδια μας μεθούν

Στριφογυρίζουν μέσα στις ζωές μας

Απάνω μας αρπάζονται και μένουν πάντα εκεί.

Τι γύρευες απόψε στο ραγισμένο όνειρό μου

Τι γύρευες απόψε στο ραγισμένο όνειρό μου

Καλοκαίρι μου, τζιβαέρι

Καλοκαίρι μου, τζιβαέρι μου