«Ένας ύμνος, που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, γιατί πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να είναι Μεγάλη Εβδομάδα για να τραγουδήσει ή να ακούσει κάποιος ένα τέτοιο αριστούργημα.»

Πάνος Κατσιμίχας

Η Protasis Music ανακοινώνει την κυκλοφορία ενός ξεχωριστού μουσικού έργου:

Ο Πάνος Κατσιμίχας παρουσιάζει μια σύγχρονη ερμηνεία του αρχαίου βυζαντινού ύμνου «Τον Νυμφώνα σου βλέπω», μια ερμηνεία βαθιάς πνευματικότητας και εσωτερικής σιωπής, βασισμένη στο γνωστό τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας, το οποίο αποδίδεται στον Ρωμανό τον Μελωδό (6ος αιώνας μ.Χ.).

«Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ. λάμπρυνόν μου την στολή της ψυχής, Φωτοδότα, και σώσον με.»

Το έργο προσεγγίζεται με σεβασμό και λιτότητα, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα του ύμνου και τη δύναμη του λόγου του, πέρα από λειτουργικά ή χρονικά πλαίσια. Πρόκειται για μια ηχογράφηση που λειτουργεί ως προσωπική κατάθεση, αλλά και ως πρόσκληση ακρόασης και περισυλλογής.

Την παραγωγή και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο ίδιος ο Πάνος Κατσιμίχας, με τον Θύμιο Παπαδόπουλο στον προγραμματισμό.