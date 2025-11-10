Η Protasis Music παρουσιάζει με υπερηφάνεια το νέο τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα με τίτλο “Τυφλή Δοξαριά”.

Ένα βαθύ, ποιητικό κομμάτι που συνδυάζει την εμπειρία του δημιουργού με στοιχεία από την ελληνική λογοτεχνία, εμπνευσμένο από το ταξίδι της ζωής και τις προκλήσεις της.

Οι στίχοι αντλούν έμπνευση από το ποίημα “Επέτειος” του Οδυσσέα Ελύτη (από τη συλλογή “Προσανατολισμοί”), με τη χαρακτηριστική φράση “Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας” να ενσωματώνεται αρμονικά στο έργο.

Στίχοι – Μουσική: Πάνος Κατσιμίχας

Ερμηνεία: Πάνος Κατσιμίχας

Φλάουτο: Θύμιος Παπαδόπουλος

Προγραμματισμός: Σωτήρης Παπαδόπουλος

Ενορχήστρωση: Πάνος Κατσιμίχας

Μ’ έφερε το ταξίδι ως εδώ

Γυμνή πατημασιά στην άμμο που θα σβήσει

Το σκαρί του Οδυσσέα ακόμα ταξιδεύει

Κύκλωπες και Σειρήνες και δαίμονες παλεύει – ταξιδεύει.

αξιδεύει σε θάλασσες για άλλους κόσμους

Πιο μακριά στο φως

Μ’έφερε το ταξίδι ως εδώ

Πιστός φαροφύλακας ταγμένος για πάντα

Στους όρθρους των ζεφύρων

Στης αλήθειας τη φωτιά

Στους όρκους που το λόγο τους κρατήσαν

Στα όνειρα ορκίζομαι

Στη χίμαιρα της ομορφιάς

Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας

Τυφλή δοξαριά

Της τύχης δοξαριά

Της τύχης, της ανάγκης δοξαριά

Ο,τι δε δόθηκε, κερδήθηκε

Με την ψυχή στο στόμα ..δεν πειράζει

Τίποτα από μόνο του δεν άλλαξε ποτέ

Είπε ένας φίλος μου παλιός

Που τόνε τρώει το μαράζι

Στα όνειρα ορκίζομαι

Στη χίμαιρα της ομορφιάς

Α ζωή παιδιού που γίνεται άντρας

Τυφλή δοξαριά

Της τύχης δοξαριά,

Της τύχης, της ανάγκης δοξαριά