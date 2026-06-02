Ο Μάιος μας αποχαιρετά με μία ακόμα πανσέληνο και ο Παύλος Παυλίδης καλωσορίζει το καλοκαίρι με το νέο του τραγούδι με τίτλο «Πανσέληνος».

Ένα μήνα πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Release Athens, στις 5 Ιουλίου, ο Παύλος μοιράζεται μαζί μας το 2ο single και μουσικό βίντεο από το επερχόμενο άλμπουμ του.

Μουσική & Στίχοι: Παύλος Παυλίδης

Παραγωγή: Χρήστος Λαϊνάς & Παύλος Παυλίδης

Mixed by: Παναγιώτης Ριζόπουλος

Mastered by John Webber at Air Studios, London

Αrtwork: Stefanos Rokos

Φωτογραφία: Yiannis Bournias

Κυκλοφορεί από τη Fine! Records.

Άνθρωποι που πάλεψαν

Mε δαίμονες και τέρατα

Που φύγαν και ταξίδεψαν

Μέχρι της γης τα πέρατα

Στέκονται τώρα αμίλητοι

Ακούγοντας τα κύματα

Χαμογελώντας μόνοι τους

Φαντάσματα υπέροχα

Τους προσπερνάς και φτύνεις

Στον δρόμο περιφέροντας

Την προτομή σου

Εντελώς γελοίος

Και μη ξέροντας

Πως η ζωή περνάει

Σαν αστραπή και χάνεται

Και μόνο αυτός που νιώθει

Και μόνο αυτός που αισθάνεται

Τον πόνο και τη μοναξιά

Τη φρίκη την απόγνωση

Σε ένα μικρό στενό κελί

Μέσα στην απομόνωση

Μπορεί να δει κάποια στιγμή

Τον κόσμο να απλώνεται

Ουράνιος απέραντος

Και να μεταμορφώνεται

Σε όαση η έρημος

Σε ποταμό ο χείμαρρος

Και πάνω από τη θάλασσα

Να φέγγει μια πανσέληνος

Να φαίνεται πια καθαρά

Ότι για τον παράδεισο

Ο δρόμος πάντοτε περνά

Απ’ της ψυχής την άβυσσο