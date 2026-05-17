Η Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε στη Βιέννη με έναν τελικό που όχι απλώς δεν επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Tα αναποδογύρισε! Η DARA χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό με το «Bangaranga», συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς και αφήνοντας δεύτερο το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle», σε μια βραδιά όπου οι ψηφοφορίες έφεραν αρκετά μη αναμενόμενα αποτελέσματα και άλλαξαν την εικόνα που είχε διαμορφωθεί από τα στοιχήματα, τις πρόβες και τα προγνωστικά των προηγούμενων ημερών.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, παρουσιάστηκε από τη Victoria Swarovski και τον Michael Ostrowski, με την Emily Busvine να αναλαμβάνει το Green Room. Το show άνοιξε με κινηματογραφικό μοντάζ από αυστριακά τοπία και την καθιερωμένη παρέλαση σημαιών, πριν ξεκινήσει η διαγωνιστική βραδιά των 25 χωρών.

Από την αρχή, ο τελικός είχε έντονο ενδιαφέρον: δύο ελληνικού ενδιαφέροντος συμμετοχές με Ελλάδα και Κύπρο, μεγάλο φαβορί τη Φινλανδία, ισχυρή άνοδο της Αυστραλίας, πολιτικό φόντο γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ και μια Βουλγαρία που, τις τελευταίες ώρες πριν από τον τελικό, άρχισε να ανεβαίνει θεαματικά στα προγνωστικά.

Τελικά, εκείνη η άνοδος δεν ήταν τυχαία. Ήταν το προμήνυμα της μεγάλης ανατροπής.

Η τελική βαθμολογία

Η τελική κατάταξη του μεγάλου τελικού διαμορφώθηκε ως εξής:

Θέση Χώρα Καλλιτέχνης / τραγούδι Βαθμοί 1 Βουλγαρία DARA – «Bangaranga» 516 2 Ισραήλ Noam Bettan – «Michelle» 343 3 Ρουμανία Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» 296 4 Αυστραλία Delta Goodrem – «Eclipse» 287 5 Ιταλία Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì» 281 6 Φινλανδία Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin» 279 7 Δανία Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem» 243 8 Μολδαβία Satoshi – «Viva, Moldova!» 226 9 Ουκρανία LELÉKA – «Ridnym» 221 10 Ελλάδα Akylas – «Ferto» 220 11 Γαλλία Monroe – «Regarde !» 158 12 Πολωνία ALICJA – «Pray» 150 13 Αλβανία Alis – «Nân» 145 14 Νορβηγία JONAS LOVV – «YA YA YA» 134 15 Κροατία LELEK – «Andromeda» 124 16 Τσεχία Daniel Zizka – «CROSSROADS» 113 17 Σερβία LAVINA – «Kraj Mene» 90 18 Μάλτα AIDAN – «Bella» 89 19 Κύπρος Antigoni – «JALLA» 75 20 Σουηδία FELICIA – «My System» 51 21 Βέλγιο ESSYLA – «Dancing on the Ice» 36 22 Λιθουανία Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más» 22 23 Γερμανία Sarah Engels – «Fire» 12 24 Αυστρία COSMÓ – «Tanzschein» 6 25 Ηνωμένο Βασίλειο LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei» 1

Πώς ψήφισαν Ελλάδα και Κύπρος

Η ελληνική κριτική επιτροπή έδωσε:

Βαθμοί Χώρα 12 Κύπρος 10 Πολωνία 8 Γαλλία 7 Αυστραλία 6 Βουλγαρία 5 Σερβία 4 Κροατία 3 Μολδαβία 2 Ρουμανία 1 Αλβανία

Η κυπριακή κριτική επιτροπή έδωσε:

Βαθμοί Χώρα 12 Ελλάδα 10 Βουλγαρία 8 Αλβανία 7 Μάλτα 6 Δανία 5 Αυστραλία 4 Φινλανδία 3 Γαλλία 2 Τσεχία 1 Ιταλία

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει γίνει γνωστό το αναλυτικό αποτέλεσμα του televoting σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρία δεν μπήκε στη Eurovision 2026 ως το κλασικό φαβορί της χρονιάς. Στην αρχή της εβδομάδας δεν βρισκόταν καν μέσα στην πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων. Όσο προχωρούσαν όμως οι πρόβες, ο Β’ Ημιτελικός και οι αντιδράσεις από την αρένα, το «Bangaranga» άρχισε να χτίζει δυναμική. Λίγες ώρες πριν από τον τελικό, η DARA είχε ήδη ανέβει στην τρίτη θέση των bookmakers, πίσω από τη Φινλανδία και την Αυστραλία, αφήνοντας την Ελλάδα στην τέταρτη.

Αυτό που έγινε στον τελικό ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Το «Bangaranga» δεν λειτούργησε μόνο ως τραγούδι-έκρηξη για το κοινό. Λειτούργησε και στις επιτροπές. Η Βουλγαρία βρέθηκε μπροστά ήδη από το κομμάτι της ψήφου των επιτροπών και κατάφερε να κρατήσει την πρωτιά αφού κέρδισε την πρώτη θέση και στις ψήφους του κοινού. Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει τη νίκη της τόσο σημαντική, δεν ήταν ένα καθαρά televoting φαινόμενο ούτε μια “επιλογή των ειδικών”. Ήταν μια καθαρή νίκη σε όλα τα επίπεδα!

Η Guardian σχολίασε τη βουλγαρική νίκη ως μια νίκη του χάους, της υπερβολής και της απόλυτης eurovisionικής ενέργειας. Και πράγματι, το «Bangaranga» είχε αυτό που πολλές συμμετοχές προσπαθούν να πετύχουν αλλά λίγες το καταφέρνουν: μια αίσθηση οργανωμένης τρέλας. Ήταν pop, club, θεατρικό, λίγο επιθετικό, λίγο καρναβαλικό, αλλά με αρκετή σκηνική ακρίβεια ώστε να μη διαλυθεί μπροστά στην κάμερα.

Το μεγάλο σοκ: η Φινλανδία δεν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί

Αν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που θα συζητηθεί περισσότερο, είναι η πτώση της Φινλανδίας σε σχέση με τις προσδοκίες. Το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen μπήκε στον τελικό ως το μεγάλο φαβορί. Στα τελευταία προγνωστικά πριν από τη βραδιά, η Φινλανδία είχε καθαρό προβάδισμα, με ποσοστό νίκης που πλησίαζε το 40%.

Η σκηνική της πρόταση είχε πολλά από τα συστατικά που συνήθως αγαπά η Eurovision. Ένταση, μουσικότητα, βιολί, rock/dance στοιχεία και μια δραματική τηλεοπτική κατασκευή. Όμως στον τελικό δεν μεταφράστηκε σε σαρωτική βαθμολογία. Η Φινλανδία δεν κατέρρευσε ως εμφάνιση, αλλά δεν πήρε το είδος της στήριξης που περίμεναν οι περισσότεροι, ειδικά στο κοινό.

Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα μαθήματα του φετινού τελικού. Το να είσαι φαβορί στα στοιχήματα δεν σημαίνει ότι έχεις κλειδώσει τη νίκη. Αν οι ψήφοι μοιραστούν, αν το κοινό στραφεί σε πιο άμεσο ή πιο εκρηκτικό act ή αν μια άλλη συμμετοχή καταφέρει να πάρει αρκετές επιτροπές και αρκετό televote ταυτόχρονα, το φαβορί μπορεί να χάσει το έδαφος μέσα σε λίγα λεπτά.

Το Ισραήλ δεύτερο μέσα σε φορτισμένο κλίμα

Το Ισραήλ τερμάτισε δεύτερο με τον Noam Bettan και το «Michelle», επιβεβαιώνοντας ότι παρέμεινε ένας από τους πιο δυνατούς παράγοντες της φετινής Eurovision. Η θέση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η συμμετοχή του Ισραήλ ήταν εξαρχής το πιο φορτισμένο πολιτικά θέμα της διοργάνωσης.

Η φετινή Eurovision διεξήχθη με πέντε χώρες απούσες -Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία- λόγω του μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Παράλληλα, διεθνή μέσα όπως το Reuters και το AP κατέγραφαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας το κλίμα έντασης, τις αντιδράσεις, τις διαμαρτυρίες και την προσπάθεια της EBU να κρατήσει τον διαγωνισμό στο μουσικό του πλαίσιο.

Στο καθαρά διαγωνιστικό κομμάτι, η δεύτερη θέση του Ισραήλ δείχνει ότι το τραγούδι είχε ισχυρή στήριξη. Στο ευρύτερο επίπεδο, όμως, επιβεβαιώνει ότι η Eurovision 2026 δεν μπορεί να διαβαστεί μόνο ως μουσικός διαγωνισμός. Ήταν και μια χρονιά όπου η πολιτική, οι αντιδράσεις των χωρών, η δημόσια συζήτηση και η ψήφος του κοινού συνυπήρχαν σε ένα πολύ πιο περίπλοκο περιβάλλον.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η θέση του Ισραήλ, γιουχαΐστηκε στο τέλος έντονα από το κοινό της Wiener Stadthalle.

Η Ρουμανία: η μεγάλη σιωπηλή κερδισμένη του τελικού

Αν η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια και το Ισραήλ το πολιτικά φορτισμένο αποτέλεσμα της βραδιάς, η Ρουμανία ήταν ίσως η πιο εντυπωσιακή βαθμολογική επιβεβαίωση χωρίς να έχει προηγηθεί αντίστοιχος θόρυβος. Η Alexandra Căpitănescu με το «Choke Me» κατέλαβε την 3η θέση με 296 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την Αυστραλία, την Ιταλία και τη Φινλανδία, δηλαδή συμμετοχές που μπήκαν στον τελικό με πολύ μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από πιθανή νίκη.

Το ρουμανικό τραγούδι είχε από την αρχή μια πιο σκοτεινή, έντονη και σωματική ενέργεια. Δεν ήταν το κλασικό «ασφαλές» Eurovision τραγούδι, ούτε μια συμμετοχή φτιαγμένη για να αρέσει σε όλους. Το «Choke Me» είχε πιο επιθετική σκηνική ταυτότητα, πιο ροκ/nu metal αισθητική και ένα θέμα που είχε προκαλέσει συζήτηση ήδη πριν από τον διαγωνισμό, λόγω του τίτλου (πνίξε με) και της ερμηνείας του. Η ρουμανική πλευρά είχε υποστηρίξει ότι το τραγούδι λειτουργεί μεταφορικά, ως έκφραση συναισθηματικής πίεσης, εσωτερικής πάλης και αυτοαμφισβήτησης.

Στον τελικό, αυτό που φάνηκε να λειτούργησε ήταν η καθαρή του ταυτότητα. Μέσα σε μια βραδιά με πολλές pop συμμετοχές, αρκετές χορευτικές προτάσεις και μεγάλα σκηνικά σχήματα, η Ρουμανία έμοιαζε διαφορετική. Δεν προσπάθησε να «γλυκάνει» την εικόνα της για να χωρέσει στο μέσο γούστο. Αντίθετα, πάτησε στην ένταση, στο σκοτεινό ύφος και στη φωνητική παρουσία της Alexandra Căpitănescu.

Η 3η θέση της Ρουμανίας είναι από τα αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι επιτροπές και το κοινό μπορούν ακόμη να ανταμείψουν μια συμμετοχή που δεν είναι απαραίτητα η πιο εύκολη, αλλά είναι συνεπής στο δικό της σύμπαν. Και σε επίπεδο τελικού, ήταν η χώρα που κατάφερε να μετατρέψει μια «δυνατή παρουσία» σε πραγματικό βαθμολογικό χτύπημα.

Η Αυστραλία κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά όχι την κορυφή

Η Delta Goodrem και το «Eclipse» ήταν από τις συμμετοχές που έμπαιναν στον τελικό με τη μεγαλύτερη θετική φόρτιση. Η Αυστραλία είχε κερδίσει το βραβείο των διαπιστευμένων μέσων στα Marcel Bezençon Awards, ενώ αρκετές δημοσιογραφικές και fan αναλύσεις τη θεωρούσαν την πιο πιθανή αντίπαλο της Φινλανδίας.

Στη σκηνή, η Delta έδωσε μια εμφάνιση με έμφαση στα φωνητικά, υψηλή αισθητική και καθαρή αίσθηση μεγάλου τελικού. Τα διεθνή μέσα στάθηκαν στην κλάση της ερμηνείας και στην οπτική της παραγωγή. Παρ’ όλα αυτά, η Αυστραλία δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Σε μια χρονιά με πολύ περίεργη κατανομή ψήφων, το «Eclipse» δεν κατάφερε τον απαιτούμενο συνδυασμό επιτροπών και κοινού.

Η Ιταλία: ο «pop γάμος» που πέρασε αθόρυβα στην πεντάδα

Η Ιταλία τερμάτισε 5η με τον Sal Da Vinci και το «Per Sempre Sì», συγκεντρώνοντας 281 βαθμούς. Δεν ήταν η πιο θορυβώδης συμμετοχή της βραδιάς, ούτε εκείνη που κυριάρχησε στις συζητήσεις των τελευταίων ημερών. Ήταν όμως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της ιταλικής Eurovision δύναμης: τραγούδι με μελωδική βάση, ερμηνευτή με σκηνική εμπειρία, αλλά και μια σκηνική ιδέα που δεν περιορίστηκε στον τραγουδιστή.

Το «Per Sempre Sì» στήθηκε ως ένα είδος ιταλικού γαμήλιου στιγμιότυπου πάνω στη σκηνή. Πίσω από τον Sal Da Vinci υπήρχε ένα μικρό θεατρικό σύμπαν: γαμπρός, κουμπάροι/χορευτές, προετοιμασία γάμου, κίνηση που θύμιζε γιορτή και, φυσικά, η νύφη που έκανε την εμφάνισή της στο σκηνικό. Η εικόνα είχε κάτι από λαϊκό ιταλικό γλέντι, κάτι από παλιά τηλεοπτική επιθεώρηση και κάτι από Eurovision υπερβολή.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα ήταν η αποκάλυψη της ιταλικής σημαίας μέσα από το νυφικό/τη φούστα της νύφης, μια στιγμή που έδωσε στο act πιο άμεσο οπτικό αποτύπωμα. Η εμφάνιση έπαιξε με το θέμα του γάμου, της υπόσχεσης και του «για πάντα ναι», συνδέοντας τον τίτλο του τραγουδιού με μια σκηνική τελετουργία. Ακόμη και η αίσθηση ότι «πίσω ξύριζαν τον γαμπρό», δηλαδή ότι εξελισσόταν μια μικρή προετοιμασία γάμου στο βάθος, βοηθούσε να στηθεί αυτή η λαϊκή, θεατρική ατμόσφαιρα.

Το τραγούδι λειτούργησε διαφορετικά από τις πιο εκρηκτικές συμμετοχές του τελικού. Δεν επιδίωξε να κερδίσει με χάος ή επιθετικότητα, αλλά με μελωδία, χαμόγελο, ρυθμό και μια θεατρική εικόνα που πατούσε πάνω σε κάτι πολύ αναγνωρίσιμο: τον γάμο ως γιορτή, ως υπόσχεση και ως συλλογικό θέαμα.

Δεν ήταν μια συμμετοχή που άλλαξε τη ροή της Eurovision 2026 ούτε μια εμφάνιση που διεκδίκησε δυνατά τη νίκη μέχρι το τέλος. Ήταν, όμως, μια βαθμολογικά πολύ ισχυρή παρουσία, που κράτησε την Ιταλία στο πάνω ράφι του διαγωνισμού και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η χώρα παραμένει από τις πιο σταθερές δυνάμεις της σύγχρονης Eurovision.

Η Ελλάδα: δυνατή εμφάνιση, αλλά όχι το αποτέλεσμα που έδειχναν τα στοιχήματα

Για την Ελλάδα, ο τελικός είχε υψηλές προσδοκίες. Ο Akylas με το «Ferto» είχε φτάσει στον τελικό έχοντας δημιουργήσει πραγματική δυναμική: πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό, θετικά σχόλια για τη σκηνική του παρουσία και υψηλή θέση στα προγνωστικά. Ακόμη και λίγες ώρες πριν από τον τελικό, ελληνικά και διεθνή μέσα τον κατέγραφαν μέσα στην πρώτη ζώνη των φαβορί, περίπου στην τέταρτη θέση των στοιχημάτων.

Η Ελλάδα εμφανίστηκε 6η στη σειρά, σε ένα σχετικά δύσκολο σημείο της βραδιάς. Ο Akylas έδωσε ξανά μια ενεργητική και καθαρή σκηνική παρουσία, με το «Ferto» να ξεσηκώνει την αρένα.

Το αποτέλεσμα, όμως, φαίνεται ότι δεν ακολούθησε τις προσδοκίες μας, ούτε τις δικές μας, ούτε των bookmakers. Η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα στις δύο-τρεις χώρες που θα διεκδικούσαν τελικά τη νίκη μέχρι το τέλος. Αυτό δεν ακυρώνει την εμφάνιση. Δείχνει όμως ότι η Eurovision του τελικού είναι άλλο παιχνίδι από την Eurovision των προβών και των προγνωστικών. Μια συμμετοχή μπορεί να έχει θόρυβο, ενέργεια και θετική εικόνα, αλλά να βρεθεί μπροστά σε πιο συμπαγείς ψηφοφορίες άλλων χωρών ή σε πιο έντονα televoting ρεύματα.

Το «Ferto» άφησε θετική σκηνική εντύπωση και η Ελλάδα επέστρεψε στον τελικό με αξιώσεις. Το ερώτημα που μένει είναι αν η υψηλή προσδοκία των τελευταίων ημερών δημιούργησε μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μπορούσε τελικά να σηκώσει το τραγούδι στη βαθμολογία.

Η Κύπρος και το «JALLA»: ενέργεια, καλή θέση, αλλά …ως εκεί!

Η Κύπρος εμφανίστηκε 21η, σε ένα από τα πιο ευνοϊκά σημεία του τελικού, με την Antigoni και το «JALLA». Η συμμετοχή είχε καθαρό τηλεοπτικό εύρημα, με το μεγάλο τραπέζι, τους χορευτές, τις λήψεις από ψηλά και το φινάλε με φωτιές. Στον Β’ Ημιτελικό είχε καταφέρει να πάρει την πρόκριση επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, αλλά στον τελικό το πεδίο ήταν σαφώς πιο απαιτητικό.

Η Antigoni έκανε μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και έβαλε το κοινό στους ρυθμούς του «JALLA». Ωστόσο, από νωρίς οι πιο ψύχραιμες αναλύσεις έδειχναν ότι η Κύπρος δεν ήταν ένα τραγούδι που θα διεκδικούσε κορυφή. Τα προγνωστικά πριν τον τελικό την έφερναν εκτός δεκάδας. Αυτά τα προγνωστικά …δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.

Έτσι, η τελική της μάχη ήταν περισσότερο για μια αξιοπρεπή παρουσία και λιγότερο για την κορυφαία δεκάδα. Το «JALLA» είχε χορευτική ταυτότητα και μεσογειακή ενέργεια, αλλά σε μια βραδιά με τόσο έντονες συμμετοχές, αυτά δεν αρκούν πάντα για υψηλό βαθμολογικό αποτέλεσμα.

Η Γαλλία και το σοκ του televoting

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της βραδιάς ήταν η χαμηλή ανταπόκριση του κοινού στη Γαλλία. Το «Regarde !» της Monroe είχε θεωρηθεί από αρκετούς μια συμμετοχή με ισχυρό καλλιτεχνικό βάρος. Όμως στο televoting δεν πήρε αυτό που χρειαζόταν. Η Γαλλία πήρε μόλις …14 βαθμούς από το κοινό, ένα αποτέλεσμα που για χώρα με τέτοια προσδοκία θεωρείται ξεκάθαρο σοκ.

Η περίπτωση της Γαλλίας δείχνει πόσο διαφορετικά μπορεί να διαβάσει ένα τραγούδι η αίθουσα, οι επιτροπές, οι δημοσιογράφοι και το ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Ένα κομμάτι μπορεί να αναγνωρίζεται από τους ειδικούς ως καλαίσθητο, φωνητικά δουλεμένο ή καλλιτεχνικά φιλόδοξο, αλλά να μην συγκινήσει τελικά το κοινό.

Ο καταποντισμός της Σουηδίας

Από τα αποτελέσματα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα είναι και η 20ή θέση της Σουηδίας. Η FELICIA με το «My System» συγκέντρωσε μόλις 51 βαθμούς, σε μια κατάταξη που για χώρα με το ειδικό βάρος της Σουηδίας στη Eurovision μοιάζει σχεδόν με καταποντισμό.

Η Σουηδία δεν είναι μια οποιαδήποτε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Είναι η χώρα που έχει συνδέσει τη σύγχρονη Eurovision με την επαγγελματική pop παραγωγή, το Melodifestivalen, την τηλεοπτική ακρίβεια και τη σχεδόν μόνιμη αίσθηση ότι «ξέρει τη συνταγή». Γι’ αυτό και ένα αποτέλεσμα τόσο χαμηλά, μόλις πάνω από Βέλγιο, Λιθουανία, Γερμανία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο, έχει μεγαλύτερη σημασία από μια απλή κακή θέση.

Το «My System» είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Η FELICIA είχε κερδίσει το Melodifestivalen με καθαρή αποδοχή τόσο από το κοινό όσο και από τις διεθνείς επιτροπές του σουηδικού τελικού, ενώ το τραγούδι είχε χορευτικό, ηλεκτρονικό χαρακτήρα και έντονη σκηνική εικόνα. Στη Eurovision όμως αυτό δεν μεταφράστηκε σε βαθμούς. Το act πέρασε από τον Α’ Ημιτελικό, αλλά στον τελικό φάνηκε να χάνει τη δύναμή του μέσα στο σύνολο των 25 συμμετοχών.

Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η Σουηδία αυτή τη φορά δεν έμοιαζε να προηγείται της εποχής της, όπως συχνά συμβαίνει με τις καλύτερες συμμετοχές της. Έμοιαζε περισσότερο με μια καλοδουλεμένη pop/electro πρόταση, αλλά χωρίς το καθοριστικό στοιχείο που θα την έκανε αξιοπρόσεκτη. H Σουηδία έμεινε πιο άχρωμη από όσο περίμενε κανείς.

Η 20ή θέση δείχνει και κάτι ευρύτερο: το «σουηδικό μοντέλο» δεν αρκεί από μόνο του. Η άψογη παραγωγή, η χορογραφία και η ασφαλής pop αισθητική μπορεί να σε βάλουν στον τελικό, αλλά δεν εγγυώνται πια υψηλή θέση. Το κοινό και οι επιτροπές ζητούν ή πιο έντονη ταυτότητα ή πιο ισχυρό συναίσθημα ή μια σκηνική εικόνα που δεν ξεχνιέται. Το «My System» είχε επαγγελματισμό, αλλά δεν είχε την έκρηξη που χρειαζόταν για να επιβιώσει βαθμολογικά σε έναν τόσο απρόβλεπτο τελικό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο …στον πάτο! Αλλά …δεν μας κάνει πια εντύπωση!

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων, καθώς το «Eins, Zwei, Drei» του LOOK MUM NO COMPUTER έμεινε τελευταίο, με μόλις έναν βαθμό συνολικά και μηδενική στήριξη από το κοινό! Η Sun έγραψε για βαριά ήττα, σε συνέχεια μιας δύσκολης περιόδου για το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό.

Το τραγούδι είχε σατιρικό, εκκεντρικό χαρακτήρα, όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει την ιδέα του σε ψήφους. Η Eurovision αγαπά την ιδιορρυθμία, αλλά μόνο όταν η ιδιορρυθμία βρίσκει συναισθηματικό ή τηλεοπτικό λόγο ύπαρξης. Εδώ, η αίσθηση ήταν ότι το act έμεινε περισσότερο ως ιδέα παρά ως ολοκληρωμένη συμμετοχή.

Οι ελληνικές συμμετοχές πίσω από τη βουλγαρική νίκη

Υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ελληνικό στοιχείο στη βουλγαρική νίκη. Το «Bangaranga» είχε ελληνική συμμετοχή στη δημιουργική του ομάδα, καθώς ο Δημήτρης Κοντόπουλος υπέγραψε μουσική και στίχους μαζί με τους υπόλοιπους δημιουργούς, ενώ η Βικτώρια Χαλκίτη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής.

Αυτό δίνει στη νίκη της Βουλγαρίας μια ενδιαφέρουσα παράπλευρη ανάγνωση για το ελληνικό κοινό… Η Ελλάδα δεν πήρε τη νίκη με το δικό της τραγούδι, αλλά ένα μέρος της δημιουργικής ελληνικής Eurovision εμπειρίας βρέθηκε πίσω από το τραγούδι που τελικά σήκωσε το τρόπαιο!

Το γενικό συμπέρασμα της βραδιάς

Ο τελικός της Eurovision 2026 ήταν μια υπενθύμιση ότι ο διαγωνισμός παραμένει απρόβλεπτος, ακόμη και όταν τα προγνωστικά δείχνουν να έχουν «κλειδώσει» το αφήγημα. Η Φινλανδία μπήκε ως φαβορί, η Αυστραλία ως ισχυρή αντίπαλος, η Ελλάδα ως ανεβασμένη διεκδικήτρια και η Βουλγαρία ως ανερχόμενη δύναμη. Όταν όμως άνοιξαν οι κάλπες επιτροπών και κοινού, το τραγούδι που κατάφερε να ενώσει περισσότερο τις δύο πλευρές ήταν το «Bangaranga».

Η Βουλγαρία κέρδισε γιατί είχε τραγούδι με ένταση, act με ταυτότητα και αρκετή αποδοχή τόσο από τις επιτροπές όσο και από το κοινό. Το Ισραήλ απέδειξε ξανά ότι είναι η χώρα που στην Ευρώπη …αγαπούν να μισούν! Η Φινλανδία έμαθε με τον δύσκολο τρόπο ότι τα φαβορί μπορούν να χάσουν. Η Αυστραλία επιβεβαίωσε την ποιότητά της χωρίς να φτάσει στην κορυφή. Η Ελλάδα και η Κύπρος στάθηκαν στη σκηνή με αυτοπεποίθηση, αλλά δεν βρήκαν το τελικό βαθμολογικό ρεύμα που θα τις έστελνε πολύ ψηλά.

Αν κάτι χαρακτήρισε τον φετινό τελικό, ήταν η διάσταση ανάμεσα στην εικόνα πριν από τη βραδιά και στην αλήθεια της ψηφοφορίας. Τη Eurovision 2026 δεν την κέρδισε το πιο προβλέψιμο τραγούδι. Την κέρδισε εκείνο που, τη σωστή στιγμή, φάνηκε πιο ζωντανό, πιο θορυβώδες και πιο αδύνατο να αγνοηθεί.

Και κάπως έτσι, το 2027 η Eurovision ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Βουλγαρία…!

