Λίγο μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 στη Βιέννη, ο Ακύλας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της ΕΡΤ, προσπαθώντας να βάλει σε λόγια την ένταση της βραδιάς και το αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Η ελληνική συμμετοχή με το “Ferto” ολοκλήρωσε τη φετινή της πορεία στη 10η θέση, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.

Ο ίδιος εμφανίστηκε εμφανώς στενοχωρημένος, όχι μόνο για τη θέση, αλλά κυρίως γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να απογοητεύσει τον κόσμο που τον στήριξε. Η πρώτη του αντίδραση ξεκίνησε με τη χαρακτηριστική φράση «Πάλι κουβά»!

«Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω»

Στις δηλώσεις του, ο Ακύλας στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με το κοινό που τον ακολούθησε σε αυτή τη διαδρομή. Όπως μεταφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, είπε πως ήταν στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελε να απογοητεύσει ή να στενοχωρήσει όσους τον πίστεψαν.

Παρά την απογοήτευση, δεν παρουσίασε τη συμμετοχή ως αποτυχία. Αντίθετα, υπογράμμισε πως το σημαντικότερο για εκείνον ήταν ότι ο κόσμος τον έφερε μέχρι εκεί, τον στήριξε και του έδωσε την ευκαιρία να βρεθεί σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό.

«Έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η αναφορά του στην προσπάθεια που κατέβαλε σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της παρουσίας του στη Eurovision. Ο Ακύλας είπε ότι έδωσε «το 100%, το 200%» της αντοχής και του εαυτού του, θέλοντας να δείξει πως η συμμετοχή αυτή δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση τριών λεπτών, αλλά μια εξαντλητική διαδρομή.

Ανέφερε επίσης ότι αρρώστησε και αντιμετώπισε πρόβλημα με τις αμυγδαλές του, λέγοντας πως έκανε ό,τι μπορούσε για να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Ίσως να μας αδίκησαν λίγο»

Ο Ακύλας δεν έκρυψε ότι περίμενε κάτι καλύτερο. Χωρίς να προχωρήσει σε έντονη διαμαρτυρία, άφησε να φανεί πως θεωρεί ότι η ελληνική συμμετοχή ίσως άξιζε υψηλότερη θέση, λέγοντας ότι «ίσως να μας αδίκησαν λίγο».

Η φράση αυτή αποτυπώνει και το γενικότερο κλίμα που δημιουργήθηκε μετά το αποτέλεσμα: από τη μία, η Ελλάδα βρέθηκε μέσα στην πρώτη δεκάδα, από την άλλη όμως οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί γύρω από το “Ferto” ήταν μεγαλύτερες.

Η Ελλάδα στη 10η θέση – Νικήτρια η Βουλγαρία

Στον τελικό της Eurovision 2026, η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση με τη DARA και το “Bangaranga”, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ακολούθησαν το Ισραήλ με 343 βαθμούς και η Ρουμανία με 296, ενώ η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα με τον Ακύλα και το “Ferto”.

Μια δήλωση με απογοήτευση, αλλά και ευγνωμοσύνη

Παρά τη στενοχώρια του, ο Ακύλας έκλεισε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας την Ελλάδα για την ευκαιρία που του έδωσε να ζήσει αυτή την εμπειρία. Το μήνυμά του δεν είχε τον τόνο μιας ψυχρής αποτίμησης, αλλά μιας αυθόρμητης αντίδρασης αμέσως μετά από μια βραδιά μεγάλης πίεσης.

Η 10η θέση μπορεί να μη δικαίωσε πλήρως τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, όμως οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα έδειξαν πόσο προσωπικά είχε πάρει αυτή τη συμμετοχή. Αν κάτι έμεινε από εκείνη τη στιγμή, πέρα από τη βαθμολογία, ήταν η ανάγκη του να πει πως προσπάθησε όσο μπορούσε και να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν μέχρι το τέλος.

