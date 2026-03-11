Η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 μπαίνει σε φουλ προωθητική τροχιά καθώς κυκλοφόρησε σήμερα το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» του Akylas, που έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 και είναι πλέον διαθέσιμο online.

Το βιντεοκλίπ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 και στη συνέχεια ανέβηκε στο ERTFLIX και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Το concept του κλιπ

Η κεντρική ιδέα παίζει ξεκάθαρα με αισθητική βιντεοπαιχνιδιού: ο Akylas εμφανίζεται σαν χαρακτήρας που “περνά πίστες”, μέσα από εικόνες που συνδυάζουν ψηφιακό/κινούμενο στοιχείο με πραγματικά τοπία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κλιπ που δίνει στο «Ferto» έναν πιο παιχνιδιάρικο και “τηλεοπτικό” χαρακτήρα, κάτι που βοηθά πολύ ένα τραγούδι που θέλει να μείνει στη μνήμη πριν καν φτάσουμε στις πρόβες της Βιέννης.