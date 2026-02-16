Η Ελλάδα έχει πλέον την επίσημη συμμετοχή της για τη Eurovision 2026: ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού «Sing for Greece 2026», με το “Ferto” και θα ταξιδέψει στη Βιέννη, κρατώντας στα χέρια του το «χρυσό εισιτήριο» για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η βραδιά έκλεισε με μια νίκη που, τουλάχιστον με βάση τους αριθμούς, δεν άφησε γκρίζες ζώνες: το «Ferto» πήρε την κορυφή όχι μόνο από τις επιτροπές, αλλά και από το κοινό, κλειδώνοντας την πρωτιά στη συνολική κατάταξη.

Μια νίκη «καθαρή» σε όλες τις κάλπες

Το ενδιαφέρον στον τελικό κορυφώθηκε τη στιγμή της βαθμολογίας, γιατί το «Sing for Greece» συνδύασε ψήφο επιτροπών και κοινού. Και εκεί ο Akylas έδειξε ότι δεν ήταν απλώς φαβορί «στα λόγια»: πήρε το “άριστα” τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική επιτροπή, ενώ βγήκε πρώτος και στην ψηφοφορία του κοινού. Στο τελικό άθροισμα συγκέντρωσε 48 βαθμούς και ανέβηκε στην 1η θέση.

Με άλλα λόγια, μιλάμε για ένα αποτέλεσμα που “γράφει” και επικοινωνιακά: όταν συμφωνούν επιτροπές και κοινό, η νίκη αποκτά άλλη βαρύτητα και δίνει στην αποστολή μια καθαρή αφετηρία, από το πρώτο κιόλας βράδυ.

Παρακάτω δείτε την τελική βαθμολογία του τελικού:

Το «Ferto» και το στίγμα του στη σκηνή

Το «Ferto» έχει τον χαρακτήρα τραγουδιού που φτιάχτηκε για να λειτουργεί «live». Γρήγορος παλμός, κοφτές φράσεις που κάθονται πάνω στο ρυθμό, και μια αίσθηση “catchy” που μοιάζει να κουμπώνει αβίαστα με το τηλεοπτικό φορμάτ. Δεν είναι τυχαίο ότι, πριν ακόμη κριθεί η υπόθεση στον τελικό, το τραγούδι είχε ήδη έντονη διαδικτυακή παρουσία και “συζητιόταν” σταθερά στους eurofans.

Και, όπως αποτυπώθηκε και σε δημοσιεύματα τις προηγούμενες εβδομάδες, το «Ferto» είχε αρχίσει να μαζεύει αριθμούς στο YouTube που το έκαναν από νωρίς «σημείο αναφοράς» για την ελληνική πλευρά.

Ποιος είναι ο Akylas

Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999. Μπαίνει στη Eurovision ως καλλιτέχνης που, αυτή τη στιγμή, “κουβαλάει” momentum. Το «Ferto» δεν παρουσιάστηκε απλώς ως μια ακόμη συμμετοχή εθνικού τελικού, αλλά ως τραγούδι με ταυτότητα και σαφή πρόθεση να ξεσηκώσει, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη από την πορεία του μέσα από τις φάσεις του «Sing for Greece».

Σε επίπεδο δημιουργικής ομάδας, το τραγούδι έχει μουσική από τους Akylas, Papatanice και TEO.x3, ενώ οι στίχοι υπογράφονται από Akylas και Ορφέα Νόνη.

Πού έγινε ο τελικός και πώς άνοιξε η βραδιά

Ο ελληνικός τελικός του «Sing for Greece» ξεκίνησε στις 21:00 στην ΕΡΤ, με τη βραδιά να ανοίγει σε έντονο …euro-κλίμα: η Klavdia εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τους παρουσιαστές, Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ στη συνέχεια οι 14 φιναλίστ έκαναν ένα μικρό “flashback” σε τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό (με αναφορές σε συμμετοχές όπως «Άνοιξη», «Die for You», «My Secret Combination» και φυσικά «My Number One»).

Η στιγμή των αποτελεσμάτων και το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο

Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με την Klavdia ανακοίνωσαν τη βαθμολογία του κοινού και το «24άρι» πήγε στον Akylas, που δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του μόλις ανέβηκε στη σκηνή ως νικητής:

Ακολούθησε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, όταν η Μπέττυ Μαγγίρα ζήτησε από τη μητέρα του να ανέβει στη σκηνή, με τις αγκαλιές και τα δάκρυα να τρέχουν ποτάμι!

Πώς ψήφισαν επιτροπές και κοινό

Διεθνής επιτροπή: 12 Akylas, 10 Evangelia, 8 Marseaux, 7 Zaf, 6 Good Job Nicky, 5 Alexandra Sieti, 4 Stylianos, 3 Mikay, 2 Koza Mostra, 1 Stefi.

Ελληνική επιτροπή: 12 Akylas, 10 Marseaux, 8 Stylianos, 7 Good Job Nicky, 6 Zaf, 5 D3lta, 4 Alexandra Sieti, 3 Koza Mostra, 2 Evangelia, 1 Mikay.

Κοινό: 24 Akylas, 20 Good Job Nicky, 16 D3lta, 14 Marseaux, 12 Evangelia, 10 Zaf, 8 Alexandra Sieti, 6 Stylianos, 4 Koza Mostra, 2 Rosanna Mailan.

“Τι ακολουθεί” για την ελληνική αποστολή

Η Eurovision 2026 θα γίνει στη Βιέννη, στο Wiener Stadthalle. Οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν στο πλαίσιο της ελληνικής κάλυψης, η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στο πρώτο μισό του Β’ Ημιτελικού (14 Μαΐου).

Από εδώ και πέρα, το «στοίχημα» γίνεται διπλό: αφενός η σκηνική μεταφορά (ώστε το «Ferto» να κρατήσει το ίδιο “ηλεκτρικό” πάτημα και σε μια τελείως διαφορετική παραγωγή), αφετέρου η ευρωπαϊκή τοποθέτησή του μέσα σε ένα line-up που θα γεμίσει μέχρι τον Μάιο με διαφορετικά είδη, ύφη και αφηγήσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι του Ελληνικού τελικού (videos)

Ας θυμηθούμε τις εμφανίσεις όλων των υποψηφίων στον τελικό, με τη σειρά που εμφανίστηκαν…

1. STYLIANOS – «YOU & I»

2. D3lta – «Mad About it»

3. Mikay – «Labyrinth»

4. Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

5. Marseaux – «Χάνομαι»

6. good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

7. KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

8. STEFI – «Europa»

9. Rosanna Mailan – «Άλμα»

10. Evangelia – «Paréa»

11. ZAF – «Αστείο»

12. Akylas – «Ferto»

13. leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

14. Alexandra Sieti – «The Other Side»

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς "με μια ματιά", έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

