Ο αγαπημένος ροκ τροβαδούρος Γιάννης Γιοκαρίνης επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι γεμάτο ρυθμό, χιούμορ και επτανησιακό ταμπεραμέντο, με τίτλο «Βαρελότα»!

Το νέο τραγούδι φέρει την υπογραφή του σπουδαίου στιχουργού Σαράντη Αλιβιζάτου στους στίχους και του συνθέτη και ερμηνευτή Άγγελου Ανδρεάτου στη μουσική, αποτελώντας μέρος της ξεχωριστής ενότητας «Καντάδες του Σήμερα».

Με έντονο άρωμα Ιονίου και σύγχρονη μουσική προσέγγιση, τα «Βαρελότα» παντρεύουν τη σατιρική διάθεση με τη μελωδική παράδοση της ελληνικής καντάδας, δημιουργώντας ένα τραγούδι που ταξιδεύει τον ακροατή από το χθες στο σήμερα. Ο ιδιαίτερος ερμηνευτικός χαρακτήρας του Γιάννη Γιοκαρίνη δίνει ξεχωριστή ταυτότητα στο κομμάτι, αναδεικνύοντας το παιχνιδιάρικο αλλά και βαθιά νοσταλγικό ύφος του τραγουδιού.

Η συνεργασία του Σαράντη Αλιβιζάτου και του Άγγελου Ανδρεάτου συνεχίζει δυναμικά την πορεία της μέσα από σύγχρονες επτανησιακές δημιουργίες, με βασικό στόχο τη διάσωση και τη διάδοση της καντάδας στις νεότερες γενιές.

Τα «Βαρελότα» έρχονται να προστεθούν σε μια μουσική διαδρομή που ενώνει την παράδοση με το σήμερα, αποδεικνύοντας πως οι καντάδες εξακολουθούν να συγκινούν, να διασκεδάζουν και να εμπνέουν.

Έκαψα ένα τσιγάρο

μ’αρωματισμένα χόρτα

στο διάστημα φουμάρω

Και ανάβω βαρελότα

Είμαι ο κύριος γουστάρω

Που γιορτάζω και φουμάρω

Είμαι αλγόριθμος μαθαίνω

Και στην νύχτα επεμβαίνω

Την ανάσταση σπουδάζω

στους νεκρούς κοστούμια ράβω

Που επιστρέφουνε σαν πρώτα

Και ανάβω βαρελότα

Του Χριστούλη υπηρέτης

στου παραδείσου την πόρτα

στο ραφείο κονομάω

και ανάβω βαρελότα