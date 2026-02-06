Κατόπιν …λαϊκής απαίτησης (άλλο που δε θέλαμε), ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας και ο Βασίλης Καζούλης, μετά τις πανηγυρικές sold out παραστάσεις του φθινοπώρου, επιστρέφουν εσπευσμένα στο Κύτταρο για ένα διπλό θεραπευτικό live happening!

Ροκάρουμε μαζί τους σ’ ένα …σουρεάλ αποκριάτικο πάρτι και, δύο εβδομάδες αργότερα, υποδεχόμαστε την Άνοιξη μαζί τους, τραγουδώντας και χορεύοντας τις αμέτρητες τραγουδάρες τους, με γεμάτες τις καρδιές μας…!

Λάκης, Γιόκα, Νίκος και Βασίλης λοιπόν: τέσσερα μεγάλα «παιδιά», τέσσερις κορυφαίοι της σκηνής μας. Παρέα με τη σπάνια «χημεία» που τους ενώνει, την ανεξάντλητη ενέργεια και τις επιτυχίες τους —που συντροφεύουν για δεκαετίες τόσες και τόσες στιγμές μας— μοιράζονται τη σκηνή του Κυττάρου και μας χαρίζουν δύο βραδιές, καταδικασμένες να είναι υπέροχες!

Ετοιμαστείτε για…

«Κιθαρίστας ή ντράμερ»… «Φανή»… «Γυριστρούλα»… «Σαν σταρ του σινεμά»… «Αεροπλάνα»… «Μενεξεδιά»… «Τσικαμπούμ»… «Αν ήσουν άγγελος»… «Πάρε με απόψε, πάρε με»… «Ευλαμπία»… «Κουρσάρος»… «Κάτι να γυαλίζει»… «Βασιλική»… «Νοσταλγός του rock ’n’ roll»… «Για να σε εκδικηθώ»… «Φεγγαρένια»… «Γοριλάκι»… «Το παλιό μου παλτό»… «Βέροια – Θεσσαλονίκη – Αθήνα»… «Ανεμώνα»… «Δεν ήμαστε καλά»…

…Μα θα γίνουμε καλά… στις 20 Φλεβάρη και θα γίνουμε καλύτερα, στις 6 Μαρτίου, στο Κύτταρο!

Παρασκευές 20 Φεβρουαρίου & 6 Μαρτίου 2026

Πόρτες: 21.30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

210 8224134

Εισιτήριο: 15€

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ).

Τιμή φιάλης ποτού: 80€

Τιμή φιάλης κρασί: 40€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com